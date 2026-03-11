Chuyên gia đánh giá tác động của kỳ review nâng hạng tháng 3 tới thị trường chứng khoán Việt Nam

Việt Nam đang trong giai đoạn then chốt để được tổ chức FTSE Russell nâng hạng lên nhóm Thị trường Mới nổi Thứ cấp với kỳ rà soát giữa kỳ diễn ra trong tháng 3/2026. Theo ông Bùi Văn Huy – Phó Giám đốc FIDT, trong kỳ review tháng 3 này của FTSE Russell, kết quả sẽ không có gì bất ngờ. Đây về cơ bản chỉ là một bước xác nhận tiến độ mang tính thủ tục hơn là một quyết định mới.

"Cần nhắc lại rằng FTSE Russell đã chính thức thông báo nâng hạng Việt Nam từ Thị trường Cận biên lên Thị trường Mới nổi Thứ cấp — Secondary Emerging Market — từ tháng 10 năm ngoái, với hiệu lực dự kiến vào ngày 21/9/2026", chuyên gia cho hay.

Ông Huy cho rằng kỳ review tháng 3 này chỉ là bước kiểm tra trung kỳ xem Việt Nam có duy trì được các tiêu chí cần thiết hay không. Với những cải tiến đã được ghi nhận về hệ thống giao dịch KRX, cơ chế pre-funding và thanh khoản thị trường, xác suất Việt Nam không vượt qua kỳ đánh giá này gần như bằng không.

Tuy nhiên, vị chuyên gia cũng muốn nhìn nhận thực tế hơn về ý nghĩa của sự kiện này, đặc biệt trong bối cảnh ngắn hạn hiện tại. Đây là câu chuyện tích cực và có ý nghĩa cấu trúc rất lớn về dài hạn — nâng hạng mở cánh cửa cho dòng vốn thụ động từ các quỹ ETF theo dõi rổ FTSE toàn cầu, với ước tính khoảng 5–6 tỷ USD có thể chảy vào thị trường Việt Nam theo thời gian. Đó là tín hiệu quan trọng về mức độ trưởng thành và hội nhập của thị trường vốn Việt Nam với hệ thống tài chính quốc tế.

Nhưng trong ngắn hạn, tác động trực tiếp sẽ không quá lớn, vì nhiều lý do. Thứ nhất, kỳ vọng nâng hạng đã được phản ánh vào giá từ trước khi sự kiện chính thức diễn ra — thị trường luôn "mua tin đồn, bán thực tế".

Thứ hai, lượng vốn mua ròng từ các quỹ theo dõi FTSE sẽ không đột biến ngay, một phần vì các quỹ ETF theo dõi rổ FTSE hiện ngày càng ít dần, quy mô thu hẹp. Thứ ba và quan trọng hơn, trong bối cảnh hiện tại, khối ngoại đang bán ròng rất mạnh theo làn sóng phòng thủ toàn cầu, xu hướng này đã kéo dài từ 2024, 2025 và qua cả năm nay. Dòng vốn đang có xu hướng quay về các thị trường lớn, ổn định hơn trong giai đoạn địa chính trị bất ổn và xu hướng đó mạnh hơn nhiều so với lực kéo từ câu chuyện nâng hạng.

Tóm lại, nâng hạng là nền tảng rất tốt cho câu chuyện dài hạn của thị trường Việt Nam, nhưng nhà đầu tư không nên kỳ vọng đây là yếu tố có thể đảo chiều được thị trường trong ngắn hạn nếu môi trường vĩ mô toàn cầu đang gây ra quá nhiều áp lực như hiện nay.

Danh sách cổ phiếu có thể lọt FTSE Global All Cap Index﻿1

Còn trong báo cáo mới cập nhật, Chứng khoán Vietcap đánh giá khả năng Việt Nam không vượt qua kỳ rà soát giữa kỳ tháng 3/2026 gần như bằng 0%. Theo công ty chứng khoán này, việc Bộ Tài chính Việt Nam ban hành Thông tư 08/2026 nhằm thực hiện các điều chỉnh cần thiết để đáp ứng yêu cầu của các quỹ mô phỏng chỉ số. Do đó, kỳ rà soát lần này chủ yếu mang tính thủ tục để FTSE Russell hoàn tất quy trình đánh giá.

Theo tài liệu FAQ về Việt Nam do FTSE Russell công bố vào tháng 11/2025, tỷ trọng dự kiến của Việt Nam trong các bộ chỉ số gồm: 0,04% trong FTSE Global All Cap, 0,34% trong FTSE Emerging All Cap, 0,02% trong FTSE All-World và 0,22% trong FTSE Emerging.

Danh sách các cổ phiếu Việt Nam đáp ứng tiêu chí sơ bộ của FTSE Global All Cap Index gồm: VIC, VHM, HPG, MSN, VCB, VNM, SSI, STB, VIX, VJC, VRE, VCI, SHB, VND, GEX, KBC, KDH, FRT, DGC, EIB, HUT, DXG, DPM, PLX, PDR, SAB, DIG và KDC.

Tuy nhiên, Vietcap lưu ý danh sách này chỉ mang tính tham khảo do được FTSE Russell sàng lọc dựa trên dữ liệu tại thời điểm 31/12/2024. Danh sách chính thức các cổ phiếu Việt Nam đủ điều kiện dự kiến sẽ được công bố vào tháng 8/2026.