Chuyên gia dự báo nhóm cổ phiếu sẽ "dẫn sóng" thị trường năm 2026

Tại hội thảo Kafi Insight với chủ đề “Đầu tư 360° - Tối ưu tài sản, đón đầu cơ hội” , ông Trịnh Duy Viết – Giám đốc Chiến lược Kafi nhận định về triển vọng thị trường chứng khoán yếu tố quan trọng nhất của năm 2026 chính là tăng trưởng GDP hai chữ số.

Đây là điều kiện để Việt Nam mở rộng cả chính sách tiền tệ lẫn tài khóa, thúc đẩy đầu tư công và hỗ trợ thanh khoản nền kinh tế. Khi tăng trưởng nhanh, lợi nhuận doanh nghiệp niêm yết, vốn là những “tinh hoa” của nền kinh tế được kỳ vọng tăng mạnh.

Đánh giá về những yếu tố rủi ro, chuyên gia cho rằng các năm vừa qua có nhiều yếu tố bất định khó dự báo. Tuy nhiên, năm 2026 mức độ rủi ro có thể “dễ thở” khi các xung đột toàn cầu đang có dấu hiệu hạ nhiệt, căng thẳng thuế quan tiến gần đến hồi kết.

Một yếu tố cần lưu ý là khi Việt Nam theo đuổi mục tiêu tăng trưởng cao, nền kinh tế buộc phải chấp nhận hy sinh một phần lạm phát. Lạm phát tăng sẽ kéo theo áp lực lên lãi suất và tỷ giá – bộ ba luôn có mối quan hệ chặt chẽ.

Dù vậy, chuyên gia dự báo mức tăng lãi suất chỉ quanh ngưỡng 1%, vẫn là mức chấp nhận được trong bối cảnh lạm phát chịu áp lực nới cung tiền để hỗ trợ tăng trưởng. Về tỷ giá, thông thường lạm phát tăng dẫn tới đồng nội tệ mất giá. Tuy nhiên, diễn biến toàn cầu lại đang tạo ra điểm tựa thuận lợi: lãi suất tại các nền kinh tế lớn bắt đầu giảm, giúp chênh lệch lãi suất giữa Việt Nam và thế giới theo hướng tích cực hơn. Điều này giúp rủi ro tỷ giá trong năm 2026 không quá đáng lo và được đánh giá là nằm trong vùng kiểm soát.

Lãi suất Fed giảm nhiệt cũng mở đường cho dòng vốn rời khỏi thị trường Mỹ để tìm đến các khu vực có mức sinh lời cao hơn, trong đó Việt Nam nổi bật nhờ được nâng hạng thị trường, đây là yếu tố giúp dòng vốn ngoại quay trở lại mạnh mẽ.﻿

Về định giá thị trường, nếu loại trừ những doanh nghiệp có định giá đặc thù như VIC, mặt bằng định giá thị trường đang thấp hơn mức trung bình, trong khi EPS nhiều doanh nghiệp được dự báo tăng tốc trong năm 2026. Điều này có thể khiến định giá chung tiếp tục trở nên hấp dẫn hơn.

Ở góc độ chiến lược đầu tư, ông Viết nhấn mạnh rằng thị trường hiếm khi thuận lợi hoàn toàn. Trong nhiều năm kinh nghiệm, ông cho biết hầu như mỗi năm thị trường đều trải qua 2 nhịp điều chỉnh, nhẹ là 10–15%, nặng có thể lên tới 20%.

Vì vậy, chuyên gia luôn duy trì 30–40% tài sản ở dạng tiết kiệm để dự phòng, phần còn lại mới phân bổ vào chứng khoán và tuyệt đối không sử dụng margin khi thị trường chưa điều chỉnh. Khi giá rơi vào vùng hấp dẫn, ông mới bắt đầu kích hoạt margin hoặc thậm chí dùng thêm phần tiền tiết kiệm.

Dù lý thuyết “không bắt dao rơi” luôn được nhắc đến, song chuyên gia Kafi cho rằng việc mua trong vùng giá rẻ là điều không thể bỏ qua, bởi thị trường không bao giờ vận động phẳng lặng mà luôn có những chu kỳ gập ghềnh. Trong suốt hành trình đầu tư, nhà đầu tư cần thay đổi linh hoạt danh mục giữa cổ phiếu phòng thủ và tấn công để bảo vệ tài khoản.

Từ góc nhìn ngành, ông Lương Duy Phước – Giám đốc Phân tích của Kafi dự báo các nhóm dẫn dắt giai đoạn cuối 2025 và năm 2026 sẽ bao gồm xây dựng, vật liệu xây dựng và bất động sản nhờ chiến lược đầu tư hạ tầng mạnh mẽ giai đoạn 2026–2030; nhóm năng lượng hưởng lợi trực tiếp từ nhu cầu tăng nhanh để bảo đảm tăng trưởng kinh tế hai con số; nhóm công nghệ tiếp tục đóng vai trò trung tâm trong quá trình chuyển đổi số và cuối cùng là một số cơ hội đặc thù mang tính chọn lọc ở những ngành có câu chuyện riêng.