Chuyên gia gióng hồi chuông cảnh báo một bong bóng rình rập thị trường, chỉ ra 2 tài sản trú ẩn phòng biến động

Tuần qua, vốn hóa Nvidia chạm mốc 5.000 tỷ USD. Apple và Microsoft đều vượt 4.000 tỷ USD. Diễn biến đó khiến một bộ phận nhà đầu tư lo ngại đà tăng có thể chững lại hoặc điều chỉnh ngắn hạn.

Chiến lược gia Michael Hartnett của Bank of America (BofA) đưa ra một số gợi ý an toàn hơn nếu nhóm cổ phiếu AI gặp biến động.

Trong báo cáo gửi khách hàng tuần trước, ông cho rằng nhiều công ty công nghệ lớn tại Mỹ đang được định giá quá cao do kỳ vọng tăng trưởng AI. Ông đánh giá vàng và cổ phiếu Trung Quốc là hai kênh phòng vệ tốt nhất trong trường hợp động lực AI suy yếu.

Theo ông, thị trường vẫn đang ở trạng thái “ưa rủi ro” khi dòng tiền tiếp tục chảy vào cổ phiếu và tiền số. Tuy nhiên, nhà đầu tư cần thận trọng trước nguy cơ bong bóng, điều ông coi là hoàn toàn có thể xảy ra.

Ông Hartnett viện dẫn kỳ vọng Fed giảm lãi suất và sự tham gia của nhà đầu tư trẻ ưa tài sản rủi ro là những yếu tố giúp thị trường duy trì mức cao.

Theo ông, dòng tiền tiếp tục đổ vào cổ phiếu AI vì nhà đầu tư tin họ sẽ thu lợi dễ dàng vào năm 2026. Dù vậy, ông cho rằng đây không phải là chiến lược tối ưu.

Ông nói: “Chúng tôi ưu tiên vàng và cổ phiếu Trung Quốc như hai lựa chọn phòng vệ tốt nhất trước kịch bản bùng nổ rồi điều chỉnh”.

Trong biểu đồ đầu tiên của Bank of America, thị trường Mỹ vẫn thể hiện rõ khẩu vị rủi ro, trong khi cổ phiếu Trung Quốc đang giao dịch gần vùng thấp tương đối so với trái phiếu. Theo ngân hàng này, bối cảnh đó có thể mở ra tiềm năng tăng giá nếu niềm tin vào triển vọng kinh tế Trung Quốc phục hồi trong thời gian tới.

Biểu đồ thứ hai của BofA cho thấy nhà đầu tư đang thu về lợi nhuận từ vàng, sau khi giá kim loại quý này tăng mạnh lên mức cao kỷ lục rồi giảm vào đầu tháng 10. Động thái rút vốn nhanh có thể được coi là giai đoạn “thiết lập lại”, mở đường cho chu kỳ tăng mới nếu áp lực chốt lời giảm và nhà đầu tư quay lại coi vàng là công cụ phòng vệ biến động thị trường.

Cảnh báo của ông Hartnett về nguy cơ bong bóng AI diễn ra trong bối cảnh các tập đoàn công nghệ tiếp tục công bố kế hoạch chi tiêu lớn cho năm tới. Google, Microsoft, Amazon và Meta đều tăng đầu tư dành cho AI.

Cổ phiếu Amazon tăng mạnh sau thông báo tăng chi tiêu tuần này. Ngược lại, cổ phiếu Meta giảm khi công ty cho biết chi đầu tư sẽ tăng đáng kể trong năm tới.

Bill Gates gần đây nói rằng Mỹ đang trong “bong bóng AI”, ví von với bong bóng dot-com cuối thập niên 1990. Giới phân tích Phố Wall nhận định chi tiêu AI đang hỗ trợ kinh tế Mỹ trong ngắn hạn, nhưng mức chi hiện tại khó duy trì lâu dài.

Theo MI﻿