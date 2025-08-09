Chuyên gia góp ý: Nếu không hấp thụ nhanh, dòng vốn sẽ rời TP HCM

Sáng 9-8, UBND TP HCM tổ chức phiên họp định kỳ về tình hình kinh tế - xã hội tháng 7; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháng 8-2025. Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được chủ trì phiên họp.

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được chủ trì phiên họp

Gỡ vướng nhiều dự án

Báo cáo tại phiên họp, Giám đốc Sở Tài chính TP HCM Nguyễn Công Vinh cho biết trong tháng 7, Tổ công tác đặc biệt của thành phố đã họp và có kết luận đối với nhiều dự án cụ thể.

Chẳng hạn, dự án Khu phức hợp thông minh Thủ Thiêm Eco Smart City của Công ty TNHH Lotte Properties HCMC; dự án của Công ty CP Tập đoàn Sunshine; dự án tại khu đất số 117-119-121 Nguyễn Huệ của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam...

Bên cạnh đó, Tổ công tác cũng tập trung giải quyết các nhóm vấn đề lớn về tài sản công, trụ sở không sử dụng hoặc sử dụng không hiệu quả; công trình, dự án vướng mắc của doanh nghiệp nhà nước.

Về thu ngân sách nhà nước, ông Nguyễn Công Vinh cho biết tổng thu 7 tháng đầu năm 2025 là 472.588 tỉ đồng, đạt 70,4% dự toán Trung ương giao và bằng 114,6% so với cùng kỳ.

Về giải ngân vốn đầu tư công, theo báo cáo sơ bộ của Kho bạc Nhà nước khu vực II, đến hết tháng 7-2025, TP HCM giải ngân 47.577 tỉ đồng, đạt 40% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao (118.948 tỉ đồng) và đạt 31,4% kế hoạch vốn thành phố đã triển khai.

Lo ngại dòng vốn bị "đứt quãng"

Phát biểu thảo luận tại phiên họp, TS Trương Minh Huy Vũ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP HCM, nhìn nhận tình hình kinh tế - xã hội trong tháng 7 có những điểm sáng, tạo hứng khởi cho cộng đồng doanh nghiệp trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều biến động.

Tuy nhiên, ông Trương Minh Huy Vũ cho rằng khả năng hấp thụ nguồn vốn là vấn đề mà TP HCM cần đặc biệt lưu tâm sau khi sáp nhập với Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu.

TS Trương Minh Huy Vũ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP HCM, phát biểu tại phiên họp

Theo ông Vũ, vấn đề hiện nay không phải là "có tiền hay không" mà là "tiền đi về đâu" và tiền có đi vào các dự án hiệu quả hay không? Nếu dòng tiền đổ ra thị trường mà không kiểm soát tốt thì chỉ số lạm phát, chỉ số giá tiêu dùng sẽ tăng.

Vừa qua, Viện Nghiên cứu phát triển TP HCM đã phối hợp với các đơn vị rà soát và nhận diện 7 luật đã được điều chỉnh liên quan việc triển khai các cơ chế, chính sách đặc thù của địa phương. Vấn đề tiếp theo cần lưu ý là khả năng hấp thụ chính sách của TP HCM mới.

"Vấn đề quan trọng nhất là các chính sách này thẩm thấu thế nào xuống tận cơ sở, 168 phường, xã, đặc khu" - ông Trương Minh Huy Vũ phân tích, đồng thời đề nghị cần theo dõi, rà soát chặt chẽ; các cơ quan cần làm rõ chính sách hiện có liệu đã đủ, đã đến đúng đối tượng và đã phát huy hiệu quả hay chưa.

Trong bối cảnh hiện tại, nhiều nhà đầu tư sẽ đến TP HCM để tìm hiểu và đề xuất dự án. Dòng vốn sẽ đến nhưng sẽ không duy trì lâu nếu thành phố không kịp thời hấp thụ được các chính sách và yêu cầu của nhà đầu tư.

Từ những vấn đề trên, ông Vũ đề xuất toàn địa bàn, các cơ quan thống nhất triển khai quan điểm "1 trung tâm - 3 khu vực - 1 đặc khu". Cụ thể, đầu não chính sách của TP HCM mới sẽ đặt ở khu vực trung tâm, nhưng khu vực Bình Dương cũ và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ cần được phát triển đồng bộ, tiếp nối và triển khai mượt mà các dự án, công trình trước khi sáp nhập. Nếu có sự đứt quãng sẽ kéo theo sự đứt quãng của dòng tiền và dự án.

Vì vậy, TP HCM cần có chỉ thị tăng trưởng, giao nhiệm vụ cho từng ngành, từng đơn vị, các doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp nhà nước. Địa phương cũng cần tập trung cho công tác an sinh - xã hội từ nay đến cuối năm để hạn chế tác động bởi lạm phát, chỉ số giá tiêu dùng, đồng thời tính toán các chương trình phát triển nhà ở xã hội mang tính dài hạn.