Chuyên gia hé lộ cổ phiếu đang dẫn dắt dòng tiền trong ngắn hạn

Thị trường chứng khoán đang trải qua giai đoạn tương đối khó chịu với nhà đầu tư. Khối ngoại tiếp tục bán ròng, trong khi thanh khoản duy trì ở mức thấp do mặt bằng lãi suất và sự phân bổ dòng tiền giữa các kênh tài sản.

Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Trọng Đình Tâm, Giám đốc Khu vực cao cấp, Chứng khoán HD (HDS), điều quan trọng hơn diễn biến của chỉ số là khả năng "đãi cát tìm vàng", lựa chọn được những cổ phiếu vẫn thu hút dòng tiền trong bối cảnh thị trường phân hóa.

Chuyên gia HDS duy trì quan điểm VN-Index có thể tiếp tục vận động trong trạng thái đi ngang với biên độ tương đối rộng trong ngắn hạn. Điều này được giải thích bởi kỳ vọng nâng hạng đã phần nào được phản ánh vào giá, trong khi mùa báo cáo tài chính quý 2 nhiều khả năng chỉ tạo động lực cho một số doanh nghiệp có kết quả nổi bật, thay vì giúp toàn bộ thị trường cùng đi lên. Hỗ trợ gần và kháng cự gần của VN-Index hiện ở ngưỡng điểm 1.825 +/- và 1.860 +/-.

Dù vậy, quá trình tích lũy kéo dài có thể tạo nền tảng cho một nhịp tăng mới nếu thanh khoản được cải thiện và dòng tiền lan tỏa trở lại. Về dài hạn, thị trường vẫn được hỗ trợ bởi chu kỳ mở rộng của nền kinh tế, cùng quá trình hoàn thiện các sản phẩm và cơ chế giao dịch mới.

Nhóm tài chính nổi lên trong dòng tiền ngắn hạn

Về cấu trúc dòng tiền, nhiều cổ phiếu vốn được xem là có nền tảng cơ bản tốt vẫn chủ yếu giằng co và đi ngang. Đây có thể là nhóm phù hợp với chiến lược tích sản, giải ngân định kỳ, nhưng diễn biến thiếu đột biến dễ khiến nhà đầu tư giao dịch ngắn hạn mất kiên nhẫn.

Trong khi đó, dòng tiền ngắn hạn đang có xu hướng tìm đến nhóm tài chính. Một số cổ phiếu được chuyên gia HDS lưu ý gồm MSB, OCB, SSB, ABB, CTS và FTS.

Điểm chung của các mã này là đang sở hữu động lực riêng về kết quả kinh doanh, thanh khoản hoặc kỳ vọng cải thiện hoạt động trong các quý tới. Tuy nhiên, sự phân hóa vẫn ở mức cao, đồng nghĩa nhà đầu tư cần đánh giá từng doanh nghiệp thay vì mua theo xu hướng chung của toàn ngành.

Một số cổ phiếu vốn hóa lớn như VIC, VHM, STB hay LPB cũng có thể thu hút dòng tiền tại từng thời điểm nhờ câu chuyện riêng. Chẳng hạn, với VIC, kỳ vọng tăng trưởng lợi nhuận và triển vọng mở rộng hoạt động của VinFast tiếp tục là yếu tố được thị trường quan tâm.

Bên cạnh nhóm tài chính, cổ phiếu dầu khí cũng ghi nhận sự trở lại của dòng tiền khi giá dầu phục hồi và nhà đầu tư kỳ vọng kết quả kinh doanh quý 2 tăng trưởng tích cực.

Theo ông Tâm, nhóm này vẫn có thể xuất hiện thêm những nhịp tăng trong ngắn hạn. Tuy nhiên, phần lớn cổ phiếu dầu khí hiện chưa thoát khỏi trạng thái đi ngang, còn diễn biến của giá dầu chủ yếu mang tính phục hồi sau giai đoạn điều chỉnh. Do đó, nhà đầu tư đang nắm giữ có thể tiếp tục duy trì vị thế, nhưng cần thận trọng với việc mua đuổi khi cổ phiếu tăng mạnh.