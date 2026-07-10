Thế lực nào vừa "xả" gần 44 tấn bạc giữa lúc giá vượt mốc 60 USD/oz?

Theo dữ liệu từ Muavangbac.vn, quỹ bạc lớn nhất thế giới iShares Silver Trust (SLV) tiếp tục bán ròng khoảng 28 tấn bạc trong phiên 9/7. Như vậy, quỹ này đã bán ra gần 44 tấn bạc chỉ sau 2 phiên, qua đó đưa lượng bạc do quỹ nắm giữ giảm về 14.870 tấn.

Động thái “xả hàng” của SLV diễn ra trong bối cảnh giá bạc bật tăng tích cực trong phiên cùng ngày. Chốt phiên 9/7, giá bạc trên sàn COMEX (Mỹ) tăng gần 3% lên sát mốc 60 USD/oz, đứt chuỗi 3 phiên giảm liên tiếp.

Trong bối cảnh đồng USD và lợi suất cùng giảm, hoạt động mua bù bán khống và bắt đáy sau ba phiên điều chỉnh đã đẩy giá bạc tăng gần 3%, lấy lại mốc 60 USD/ounce. Dữ liệu việc làm cho thấy thị trường lao động Mỹ đang hạ nhiệt đã làm giảm bớt lo ngại Fed tiếp tục nâng lãi suất trong ngắn hạn, qua đó cải thiện sức hấp dẫn của các kim loại quý.

Mặt khác, tại eo biển Hormuz, hoạt động vận tải vẫn diễn ra dù rủi ro quân sự và hàng hải ở mức cao. Việc chưa xuất hiện tình trạng phong tỏa, cùng thông tin các tàu chở dầu vẫn lưu thông qua khu vực, đã phần nào làm dịu lo ngại gián đoạn nguồn cung. Theo đó, giá dầu Brent lùi xuống dưới 76 USD/thùng, còn dầu WTI giao dịch quanh 71 USD/thùng.

Giá dầu hạ nhiệt giúp giảm bớt áp lực lạm phát, kéo lợi suất trái phiếu Mỹ và đồng USD đi xuống, qua đó tạo môi trường thuận lợi hơn cho bạc và các kim loại quý. Trong thời gian tới, thị trường sẽ tập trung vào báo cáo CPI Mỹ, tín hiệu chính sách từ Fed và diễn biến tại eo biển Hormuz. Lạm phát thấp hơn dự báo có thể tiếp tục hỗ trợ giá bạc, trong khi một cú tăng mạnh của giá dầu sẽ khiến rủi ro lạm phát và lãi suất quay trở lại.

Về mặt kỹ thuật, mục tiêu giá tăng tiếp theo của phe mua bạc giao ngay là đẩy giá lên trên mức 59,44 USD và sau đó là 63,28 USD, với mục tiêu vượt qua mức này là đường trung bình động 200 ngày ở mức 70,06 USD và sau đó là đường trung bình động 50 ngày ở mức 70,53 USD. Mục tiêu giá giảm tiếp theo của phe bán là phá vỡ mức 58,53 USD, với các mục tiêu giảm sâu hơn ở mức 55,60 USD và sau đó là 50 USD.