Một công ty chứng khoán muốn chuyển trụ sở chính về TP trực thuộc Trung ương mới nhất của Việt Nam

Công ty Cổ phần Chứng khoán HD (HDS) vừa thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Danh sách cổ đông đã được chốt tại ngày 08/07/2026.

Hội đồng quản sẽ xin ý kiến cổ đông thông qua 3 tờ trình, thứ nhất là về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính, thứ hai là về việc triển khai các hoạt động liên quan đến kinh doanh chứng khoán phái sinh và thứ ba là về việc thông qua chủ trương chào bán chứng quyền có bảo đảm.

Cụ thể hơn, HDS muốn thay đổi địa chỉ trụ sở chính từ địa chỉ hiện tại là Số 23A-B đường Nguyễn Đình Chiểu và Lầu 9, số 58 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh sang địa chỉ mới là 56-58 Cách Mạng Tháng 8, Phường Trấn Biên, Thành phố Đồng Nai.

Theo ban lãnh đạo công ty, Thành phố Đồng Nai được thành lập trên cơ sở sắp xếp đơn vị hành chính và trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, được định hướng phát triển thành trung tâm kinh tế, công nghiệp, logistics và dịch vụ của khu vực Đông Nam Bộ. Trên cơ sở đánh giá định hướng phát triển của khu vực, chiến lược phát triển trung và dài hạn của công ty, điều kiện hoạt động thực tế cũng như đề xuất của Tổng Giám đốc, HĐQT HDS nhận thấy việc chuyển địa chỉ trụ sở chính đến Thành phố Đồng Nai là phù hợp với định hướng phát triển, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động và tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

HDS khẳng định việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính không làm thay đổi tư cách pháp nhân, quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông, khách hàng, đối tác và các bên liên quan; không ảnh hưởng đến việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty theo các hợp đồng, giao dịch đã được xác lập trước thời điểm thay đổi. Hoạt động kinh doanh của công ty vẫn được duy trì liên tục, ổn định; các dịch vụ chứng khoán tiếp tục được cung cấp thông qua hệ thống giao dịch điện tử, hạ tầng công nghệ thông tin và các đơn vị kinh doanh của công ty theo quy định của pháp luật. Việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính sẽ được thực hiện sau khi hoàn tất việc chuẩn bị địa chỉ trụ sở mới.

Bên cạnh đó, HDS còn xin thông qua việc thực hiện kinh doanh chứng khoán phái sinh gồm: Môi giới chứng khoán phái sinh; Tự doanh chứng khoán phái sinh; Tư vấn đầu tư chứng khoán phái sinh; Các hoạt động khác liên quan đến chứng khoán phái sinh theo quy định của pháp luật tại từng thời kỳ. Công ty xin thông qua việc thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh cũng như đăng ký thành viên tại Sở Giao dịch chứng khoán và Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam.

Một nội dung khác là HDS xin thông qua việc chào bán Chứng quyền có bảo đảm với chủ trương là thực hiện phát hành, chào bán, niêm yết và kinh doanh Chứng quyền có bảo đảm theo quy định của pháp luật, bao gồm nhưng không giới hạn các nghiệp vụ gồm (1) Chào bán và niêm yết Chứng quyền có bảo đảm; (2) Tạo lập thị trường cho Chứng quyền có bảo đảm; (3) Giao dịch nhằm mục đích phòng ngừa rủi ro cho Chứng quyền có bảo đảm; (4) Môi giới và tư vấn đầu tư Chứng quyền có bảo đảm; (5) Các nghiệp vụ khác liên quan đến Chứng quyền có bảo đảm theo quy định của pháp luật.

Tổng giá trị Chứng quyền đã phát hành (không tính số lượng Chứng quy quyền đã hủy bỏ niêm yết hoặc đã đáo hạn) và giá trị Chứng quyền đăng ký chào bán của Công ty so với giá trị vốn khả dụng của Công ty không được vượt quá 20%.

Thời gian dự kiến tổng hợp ý kiến và kiểm phiếu là sau 15 giờ ngày 20/07/2026 hoặc khi HDS nhận được phiếu lấy ý kiến của tất cả các cổ đông, tùy thời điểm nào đến trước.