Một công ty bảo hiểm "chơi lớn" chi hơn 770 tỷ đồng trả cổ tức tổng tỷ lệ 33%

CTCP PVI (mã: PVI) vừa thông báo 10/8 tới đây sẽ là ngày chốt danh sách cổ đông trả cổ tức 2025 bằng tiền mặt và cổ phiếu, tổng tỷ lệ lên tới 33%.

Cụ thể, PVI dự kiến trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 23% (1 cổ phiếu được nhận 2.300 đồng), dự kiến chi trả vào ngày 15/10/2026. Với hơn 234 triệu cổ phiếu đang lưu hành, công ty ước tính chi khoảng 539 tỷ đồng để thanh toán cổ tức tiền mặt đợt này.

Song song, PVI dự kiến phát hành thêm 23,4 triệu cổ phiếu để chia cổ tức với tỷ lệ 10% (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 1 cổ phiếu mới). Giá trị phát hành theo mệnh giá hơn 234 tỷ đồng.

Như vậy, tổng quy mô đợt trả cổ tức lần này lên tới 772 tỷ đồng, được lấy từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm cuối năm 2025.

Được biết, PVI là doanh nghiệp thường xuyên duy trì chính sách cổ tức tiền mặt cao trong nhiều năm, có thời điểm lên tới 3.300 đồng/cp và hiếm khi thực hiện chi trả bằng cổ phiếu. Việc kết hợp cả tiền mặt và cổ phiếu trong năm nay được xem là khá khác biệt so với thông lệ hàng năm.

Trước đó, khép lại năm 2025, PVI trở thành doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ đầu tiên tại Việt Nam vượt ngưỡng doanh thu 1 tỷ USD. Tổng doanh thu của PVI đạt 27.266 tỷ đồng, hoàn thành 137,3% kế hoạch năm và tăng trưởng 33,5%. Lợi nhuận trước thuế đạt 1.066 tỷ đồng, hoàn thành 134,5% kế hoạch và tăng trưởng 37,3% so với năm 2024.

Ở mảng kinh doanh cốt lõi, doanh thu bảo hiểm gốc đạt hơn 14.900 tỷ đồng, tăng trưởng 11,5%, tương ứng thị phần 16,9%. Đây là năm thứ tư liên tiếp Bảo hiểm PVI giữ vị trí dẫn đầu thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam.

Bước sang năm 2026, PVI đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất đạt 28.815 tỷ đồng, tăng nhẹ so với kết quả năm 2025 (27.339 tỷ đồng); LNTT đạt 1.243 tỷ đồng, giảm 15% so với năm 2025. Trong 3 tháng đầu năm, PVI đã ghi nhận tổng doanh thu đạt 8.164 tỷ đồng, tăng trưởng 13,1% so với cùng kỳ năm trước.

Tại ĐHĐCĐ thường niên diễn ra tháng 4, ban lãnh đạo công ty chia sẻ rằng các trụ cột kinh doanh chính của PVI tiếp tục được củng cố.

Mảng bảo hiểm phi nhân thọ được trợ lực nhờ tham gia hàng loạt các dự án điện và hạ tầng giao thông lớn tại Việt Nam (dự án điện Quảng Trạch, LNG, đường sắt Cần Giờ- HCM, đường sắt Quảng Ninh- Cổ Loa,..).

Mảng đầu tư tiếp tục được phân bổ hiệu quả và cân đối hiệu quả giữa kênh trái phiếu và tiền gửi. Hoạt động tái bảo hiểm được kỳ vọng sẽ đạt tỷ lệ kết hợp tốt hơn giai đoạn 2024-2025.

Hiện tại, PVI cũng đang lên kế hoạch tìm kiếm đối tác chiến lược, tăng tỷ lệ tái bảo hiểm nước ngoài và hướng đến mức xếp hạng AA- bởi AM Best trong năm 2027.