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Khởi tố, bắt tạm giam Đặng Quang Vinh

| | Thị trường chứng khoán

Khởi tố, bắt tạm giam Đặng Quang Vinh

Tại cơ quan điều tra, Vinh khai do thua lỗ khi chơi game bài Poker trực tuyến nên nảy sinh ý định lừa đảo bằng hình thức nhận tiền “chạy việc”.

Ngày 9/7, Cơ quan CSĐT Công an TP. Cần Thơ cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đặng Quang Vinh (SN 1997, trú phường Bình Thủy, TP Cần Thơ) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo kết quả điều tra, Vinh và anh T.L.Q.K. là bạn bè quen biết từ trước. Biết anh K. có nhu cầu tìm việc làm, từ tháng 6/2023, Vinh đã đưa ra thông tin gian dối về việc có thể xin việc vào hệ thống Bách Hóa Xanh và yêu cầu anh K cung cấp thông tin cá nhân, chuyển tiền để làm hồ sơ và mua đồng phục.

Để tạo lòng tin, Vinh sử dụng các tài khoản Zalo giả mạo nhân viên tuyển dụng của hệ thống Bách Hóa Xanh, Thế Giới Di Động, liên tục đưa ra nhiều lý do như đóng phí ký quỹ, mua máy tính, học nghiệp vụ, điều chuyển vị trí công tác, hoàn thiện hồ sơ... nhằm yêu cầu bị hại chuyển tiền. Tin tưởng các thông tin trên, từ tháng 8/2023 đến tháng 10/2024, anh K. đã nhiều lần chuyển tiền vào 28 tài khoản ngân hàng theo yêu cầu của Vinh với tổng số tiền 1.333.570.000 đồng.

Cán bộ Công an làm việc với Đặng Quang Vinh.

Sau nhiều lần chuyển tiền nhưng vẫn không được bố trí việc làm, Vinh cắt đứt liên lạc và rời khỏi địa phương. Nghi ngờ bị lừa đảo, anh K. đã trình báo Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ.

Ngay sau khi tiếp nhận tố giác, Cơ quan điều tra đã khẩn trương xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để làm rõ vụ việc. Quá trình làm việc, mặc dù ban đầu Vinh quanh co, không thừa nhận hành vi phạm tội, song trước những tài liệu, chứng cứ thu thập được, đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi lừa đảo.

Tại cơ quan điều tra, Vinh khai do thua lỗ khi chơi game bài Poker trực tuyến nên nảy sinh ý định lừa đảo bằng hình thức nhận tiền “chạy việc”. Đối tượng đã tự tạo các tài khoản Zalo giả danh nhân viên tuyển dụng của Bách Hóa Xanh, Thế Giới Di Động để trao đổi với bị hại, yêu cầu chuyển tiền qua nhiều tài khoản ngân hàng do mình quản lý nhằm chiếm đoạt. Toàn bộ số tiền 1.333.570.000 đồng sau khi chiếm đoạt được Vinh sử dụng để chơi game bài trực tuyến, trả nợ và chi tiêu cá nhân.

Bình An

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