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Quỹ vàng lớn nhất thế giới "tung tiền" gom hơn 3 tấn vàng trong 1 ngày

| | Thị trường chứng khoán

Quỹ vàng lớn nhất thế giới "tung tiền" gom hơn 3 tấn vàng trong 1 ngày

Động thái nâng sở hữu của quỹ này diễn ra trong bối cảnh giá vàng bật tăng hơn 1% sau chuỗi 3 phiên liên tiếp điều chỉnh.

Theo dữ liệu từ Muavangbac.vn, quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust đã mua ròng 3,14 tấn vàng trong ngày 9/7, nâng tổng lượng vàng nắm giữ lên khoảng 1.006 tấn.

Động thái nâng sở hữu của quỹ này diễn ra trong bối cảnh giá vàng bật tăng hơn 1% sau chuỗi 3 phiên liên tiếp điều chỉnh. Đóng cửa phiên 9/7, giá vàng theo sàn Kitco tăng lên sát ngưỡng 4.124 USD/ounce.

Quỹ vàng lớn nhất thế giới "tung tiền" gom hơn 3 tấn vàng trong 1 ngày- Ảnh 1.

Quỹ vàng lớn nhất thế giới "tung tiền" gom hơn 3 tấn vàng trong 1 ngày- Ảnh 2.

Giá vàng thế giới dao động trong vùng 4.053,6–4.134,9 USD/ounce, qua đó lấy lại mốc 4.100 USD nhưng vẫn chưa thể vượt vùng kháng cự 4.162–4.214 USD/ounce, khu vực từng chặn đứng nhịp phục hồi gần nhất.

Diễn biến của kim loại quý hiện chịu tác động đan xen từ dữ liệu việc làm Mỹ và tín hiệu chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Báo cáo việc làm tháng 6 cho thấy nền kinh tế Mỹ tạo thêm 57.000 việc làm, tỷ lệ thất nghiệp giữ ở mức 4,2%, trong khi số liệu tháng 4 và tháng 5 bị điều chỉnh giảm tổng cộng 74.000 việc làm. Những con số này ban đầu hỗ trợ giá vàng khi làm suy yếu kỳ vọng Fed sẽ sớm tiếp tục tăng lãi suất.

Tuy nhiên, biên bản cuộc họp gần nhất cho thấy một số quan chức Fed vẫn thận trọng trước áp lực lạm phát và chưa loại trừ khả năng nâng lãi suất trong tháng 9. Dù vậy, dữ liệu đơn xin trợ cấp thất nghiệp công bố sau đó tiếp tục củng cố nhận định thị trường lao động Mỹ đang hạ nhiệt, chủ yếu do hoạt động tuyển dụng chậm lại thay vì số người bị sa thải tăng mạnh.

Trên thị trường trái phiếu, lợi suất kỳ hạn 10 năm giảm về khoảng 4,53%, sau khi chạm đỉnh 7 tuần gần 4,60% trong phiên trước. Lợi suất kỳ hạn 2 năm cũng lùi xuống quanh 4,16%, trong khi chỉ số DXY giảm dưới mốc 101 điểm. Đồng USD suy yếu và lợi suất hạ nhiệt đã tạo điều kiện để vàng phục hồi, dù dư địa tăng vẫn phụ thuộc lớn vào báo cáo lạm phát CPI được công bố trong tuần tới.

Trong thời gian tới, tâm điểm của thị trường sẽ là báo cáo CPI Mỹ, phát biểu của Chủ tịch Fed trước Quốc hội và các diễn biến mới tại eo biển Hormuz. Nếu lạm phát thấp hơn dự báo, rủi ro Fed nâng lãi suất trong tháng 9 có thể suy giảm, mở đường để giá vàng kiểm định lại vùng 4.162–4.214 USD/ounce. Ngược lại, một nhịp tăng mạnh của giá dầu có thể khiến áp lực lạm phát quay trở lại và hạn chế đà phục hồi của kim loại quý.

Ngọc Ly

Nhịp sống thị trường

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