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Cổ phiếu PNJ tiếp tục bị bán mạnh

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Cổ phiếu PNJ tiếp tục bị bán mạnh

Với việc cổ phiếu PNJ quay đầu giảm mạnh, mức lãi của nhà đầu tư bắt đáy phiên 8/7 đã bị thu hẹp đáng kể, thậm chí một số mua đuổi có thể đã lỗ.

Sau phiên được “giải cứu” với thanh khoản kỳ lục, cổ phiếu PNJ đã quay đầu giảm mạnh 2 phiên liên tiếp. Trong phiên sáng 10/7, cổ phiếu này có thời điểm giảm hơn 3% với giao dịch sôi động. Áp lực bán ròng từ khối ngoại không quá lớn nhưng đang có dấu hiệu gia tăng.

Cần lưu ý rằng, sau khi kết thúc phiên sáng (10/7), 25,6 triệu cổ phiếu PNJ trong phiên bùng nổ thanh khoản sẽ về tài khoản nhà đầu tư và có thể giao dịch từ 13h chiều nay. Với việc cổ phiếu quay đầu giảm mạnh, mức lãi của nhà đầu tư bắt đáy phiên 8/7 đã bị thu hẹp đáng kể, thậm chí một số mua đuổi có thể đã lỗ.

Cổ phiếu PNJ rơi sâu sau khi doanh nghiệp cho biết đã ghi nhận thông tin từ cơ quan chức năng liên quan đến việc điều tra đối với ông Đặng Ngọc Thảo - nguyên Giám đốc Công ty P-Lab, công ty thành viên của PNJ, về hành vi buôn lậu kim cương.

Ngay sau đó, phía PNJ và ban lãnh đạo doanh nghiệp đã có nhiều động thái trấn an khách hàng, cổ đông. Tại buổi gặp gỡ nhà đầu tư trực tuyến ngày 6/7, bà Cao Thị Ngọc Dung - Chủ tịch HĐQT cho biết kim cương của PNJ được nhập khẩu từ Thái Lan và Hồng Kông với đầy đủ chứng từ hợp lệ.

Bà Dung đồng thời nhấn mạnh mối quan hệ giữa PNJ và P-Lab chỉ giới hạn ở các hợp đồng dịch vụ giám định, bởi P-Lab chỉ thực hiện chức năng cấp chứng nhận chứ không kinh doanh kim cương. Trên cơ sở đó, ban lãnh đạo khẳng định không có viên nào trong khoảng 28.000 viên kim cương bị cáo buộc liên quan đến vụ buôn lậu được bán qua hệ thống phân phối của PNJ.

PNJ cũng cho biết hoạt động kinh doanh hàng ngày vẫn diễn ra bình thường và tiếp tục giữ nguyên mục tiêu doanh thu, lợi nhuận sau thuế năm 2026 đã được cổ đông thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên hồi tháng 4.

Không chỉ lên tiếng, phía PNJ cũng có những hành động cụ thể. Theo thông cáo ngày 8/7/2026, HĐQT PNJ đã thông qua chủ trương thực hiện thủ tục lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản về phương án mua lại cổ phiếu quỹ. Mục tiêu được doanh nghiệp đưa ra là bảo vệ giá trị công ty và lợi ích của cổ đông.

PNJ cho biết việc mua lại cổ phiếu quỹ là một trong những giải pháp HĐQT xem xét triển khai trong bối cảnh hiện nay, thể hiện niềm tin vào nền tảng hoạt động của doanh nghiệp cũng như cam kết đồng hành cùng lợi ích lâu dài của cổ đông. Tuy nhiên, trước khi có thể triển khai phương án mua lại cổ phiếu quỹ mới, PNJ cần xử lý 169.559 cổ phiếu quỹ hiện đang sở hữu theo quy định.

Phương án mua lại cổ phiếu quỹ đã được ban lãnh đạo PNJ hé lộ tại buổi gặp gỡ nhà đầu tư như một biện pháp để tối ưu giá trị dài hạn của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, bà Dung cũng cho biết một số thành viên nội bộ đang có kế hoạch mua vào cổ phiếu PNJ. Cùng này, ông Cao Ngọc Duy, em trai bà Dung, đã đăng ký mua 300.000 cổ phiếu PNJ.

Hà Linh

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