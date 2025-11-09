Chuyên gia lý giải hiện tượng khách xếp hàng giữ chỗ dự án Vinhomes Green Paradise

Ngoài sức hút tự thân của dự án ESG ++ mang tới sự khác biệt, các chuyên gia nhận định, điều này là tất yếu bởi Cần Giờ (TP HCM) đang là điểm đến cho dòng vốn của nhà đầu tư, nhờ mặt bằng giá thấp nhưng tiềm năng cực lớn với loạt dự án hạ tầng tỷ đô sắp triển khai.

Nước chảy chỗ trũng, dòng tiền đổ về Cần Giờ

Nhằm hỗ trợ nền kinh tế, thời gian qua, Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước đã nhiều lần yêu cầu các ngân hàng giảm lãi suất. Ở chiều ngược lại, tiền gửi hầu như không gia tăng giá trị. Theo chuyên gia kinh tế Cấn Văn Lực, từ đầu năm 2025 tới nay, dù USD mất giá 10%, nhưng VND vẫn mất giá thêm tới 3,4%. Nghĩa là, người giữ tiền đang mất 8 - 9% giá trị thực chỉ trong vòng 2 năm, chưa kể cơ hội sinh lời bị bỏ lỡ.

Thực trạng này khiến các nhà đầu tư có tiềm lực tài chính đẩy mạnh thêm dòng tiền vào bất động sản, thị trường tạo ra lợi nhuận tốt và liên tục. Đặc biệt, ở những khu vực đang bước vào chu kỳ phát triển hạ tầng mới, biên độ tăng giá có thể đạt gấp nhiều lần trong trung và dài hạn.

Trong cuộc "đại di cư" của dòng vốn, Cần Giờ nổi lên như là ngôi sao sáng. Đây không chỉ là khu vực đang đón nhận làn sóng đầu tư hạ tầng mạnh bậc nhất tại TP.HCM trong nhiều thập kỷ, mà còn có giá bất động sản mới chỉ bằng một nửa Phú Mỹ Hưng (quận 7 cũ) và 1/5 giá đất trung tâm (quận 1, 3 cũ), nên dư địa tăng giá còn rất lớn.

Theo Viện Nghiên cứu Bất động sản Việt Nam (VIRES), Cần Giờ đang bước vào giai đoạn tái định hình giá trị nhờ loạt dự án hạ tầng chiến lược đã và đang được triển khai. Nổi bật là đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ (dự kiến vận hành từ 2028); cầu Cần Giờ nối trực tiếp với khu Nam TP.HCM; tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành với nút giao đường Rừng Sác mở toang cánh cửa tới cả Tây và Đông Nam bộ cũng như sân bay Long Thành; tuyến đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu…

Khi hoàn thành, những dự án này không chỉ xoá bỏ rào cản kết nối, mà đưa Cần Giờ trở thành "lõi trung tâm" mở rộng, gần Bến Thành hơn cả nhiều khu nội đô hiện hữu. Với thời gian di chuyển dự kiến chỉ 13 phút từ Bến Thành, Cần Giờ sẽ thoát thế vùng ven biệt lập trước đây, trở thành lựa chọn an cư, làm việc, kinh doanh, du lịch, nghỉ dưỡng hàng đầu, liền mạch với nhịp sống của đô thị trung tâm.

Giá các dự án tại Cần Giờ sẽ tăng mạnh

Theo chuyên gia Bùi Văn Doanh, Viện trưởng Viện nghiên cứu bất động sản Việt Nam (VIRES), trước đây, vị trí là yếu tố không thể thay đổi với bất động sản. Nhưng bằng khoa học kỹ thuật và ý tưởng táo bạo, con người hoàn toàn có thể "thay đổi định mệnh" đó bằng thời gian di chuyển.

Cũng theo ông Doanh, bất động sản trung tâm có giá trị cao nhưng tiềm năng không lớn vì giá đã đạt đỉnh, khả năng tăng không nhiều, thậm chí không tăng do hạ tầng không có sự thay đổi đáng kể. Trong khi đó, bất động sản xa trung tâm có giá thấp, nhưng một khi được đầu tư hạ tầng chiến lược, biên độ tăng giá sẽ rất lớn. Đó chính là tiềm năng của bất động sản Cần Giờ.

"Vị trí của Cần Giờ đã thay đổi hoàn toàn. Mạng lưới hạ tầng tỷ đô khiến Cần Giờ không còn là khu vực xa xôi, tách biệt của thành phố nữa. Giá bất động sản vì thế sẽ tăng mạnh", ông Doanh bình luận.

Viện trưởng VIRES cũng cho rằng sự đột phá về hạ tầng sẽ giúp Cần Giờ vươn lên thành cực tăng trưởng mới của TP HCM. Trong tương lai, khi cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ đi vào hoạt động, gắn liền với sự mở rộng của cụm cảng Cái Mép - Thị Vải, Cần Giờ sẽ đóng vai trò trung tâm logistics cực kỳ quan trọng đối với vùng kinh tế trọng điểm phía Nam nói riêng, cả nước nói chung.

Xa hơn, khi ý tưởng làm kênh đào Kra ở miền nam Thái Lan nối thông Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương thành hiện thực, Cần Giờ sẽ là điểm trung chuyển quốc tế trong hành lang kinh tế xuyên Á, đồng thời nằm trên một trong nhưng tuyến hàng hải quan trọng bậc nhất thế giới, hoàn toàn có thể thay thế vai trò của Singapore hiện nay.

Dòng khách nườm nượp trong ngày đầu ký quỹ căn Vịnh Ngọc - Vinhomes Cần Giờ

Theo chuyên gia, nếu Phú Mỹ Hưng từng tạo nên cú "đổi đời" cho thế hệ nhà đầu tư tiên phong tại khu Nam, thì Cần Giờ hôm nay được xem là "phiên bản kế tiếp" với biên độ giá còn hấp dẫn hơn gấp nhiều lần. Đây chính là lý do khiến khách hàng chen chân đi đăng ký giữ chỗ khu biệt thự sát biển Vịnh Ngọc tại siêu dự án Vinhomes Green Paradise mấy ngày qua.

"Cần Giờ là địa bàn đáng đầu tư trong giai đoạn hiện nay. Thực tế cũng cho thấy có một làn sóng nhà đầu tư đang đổ về miền Nam, trọng tâm là Cần Giờ. Việc xuống tiền đúng thời điểm, đúng dự án, sẽ mang lại lợi ích lớn cho người đầu tư", TS. Trần Xuân Lượng, Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu, đánh giá thị trường bất động sản Việt Nam (VARS IRE), nhìn nhận.