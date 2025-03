Chuyên gia lý giải nguyên nhân vàng nhẫn đắt hơn vàng miếng

Theo ông Nguyễn Quang Huy - CEO Khoa Tài chính - Ngân hàng, trường Đại học Nguyễn Trãi (NTU), lâu nay, vàng miếng SJC thường có giá cao hơn vàng nhẫn do thương hiệu, tính thanh khoản và sự quản lý đặc biệt.

Tuy nhiên, gần đây, vàng nhẫn 9999 lại có giá cao hơn vàng miếng SJC, phản ánh sự thay đổi trong cung - cầu và tâm lý thị trường.

Cụ thể, vàng nhẫn hiện là lựa chọn phổ biến để tích trữ, làm quà biếu, cưới hỏi và các dịp quan trọng, khiến nhu cầu ngày càng gia tăng. Với đặc điểm dễ mua, có thể linh hoạt giá trị nhỏ (0,5 chỉ – 5 chỉ), vàng nhẫn phù hợp với nhiều đối tượng, từ người có vốn lớn đến người muốn tích lũy từng phần nhỏ.

Bên cạnh đó, vàng miếng SJC có nguồn cung hạn chế do được quản lý chặt chẽ, trong khi vàng nhẫn do nhiều doanh nghiệp uy tín sản xuất, đáp ứng linh hoạt nhu cầu thị trường. Giá vàng miếng SJC thường chênh lệch đáng kể so với vàng thế giới, còn vàng nhẫn có mức giá bám sát diễn biến quốc tế hơn.

Vàng nhẫn hiện đắt hơn vàng miếng. (Ảnh: Minh Đức)

" Khi giá vàng thế giới tăng, vàng nhẫn điều chỉnh theo ngay, trong khi vàng miếng SJC có đặc thù biến động riêng do yếu tố cung – cầu nội địa. Người dân và nhà đầu tư nhỏ lẻ có xu hướng mua vàng nhẫn nhiều hơn vì dễ tiếp cận, khiến giá tăng nhanh hơn vàng miếng ", ông Huy phân tích.

Lý giải về giá vàng nhẫn đắt hơn vàng miếng, chuyên gia vàng Nguyễn Ngọc Trọng cho biết, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn tăng vọt những ngày gần đây do nhu cầu mua tăng nhưng nguồn cung khan hiếm.

Theo đó, một số thương hiệu như PNJ không còn nhiều, các công ty SJC, DOJI bán ra lượng vàng nhỏ giọt.

" Nguồn cung vàng nguyên liệu để sản xuất vàng nhẫn hạn chế khi cơ quan quản lý siết hóa đơn, kiểm soát chặt chẽ xuất xứ. Hiện chưa có doanh nghiệp nào được cấp phép nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng miếng. Do quy mô thị trường vàng hiện không lớn, nên chỉ cần nhu cầu từ thị trường tăng nhẹ cũng có thể đẩy giá vàng tăng ", ông Trọng nói.

TS Nguyễn Trí Hiếu - chuyên gia tài chính cũng cho rằng, vàng miếng SJC được kiểm soát nên nhà đầu tư lựa chọn vàng nhẫn không bị kiểm soát về giá là điều dễ hiểu. Điều này khiến vàng nhẫn có giá cao hơn.

Ông Hiếu cũng nhận định, giá vàng nhẫn cao hơn giá vàng miếng là một hiện tượng khá bất thường bởi vàng nhẫn không có tính thanh khoản cao như vàng miếng.

“ Vàng miếng là loại vàng mà người dân đầu tư tiết kiệm để dành và có tính thanh khoản như tiền, bởi bất cứ khi nào cần tiền mặt người dân có thể bán vàng hoán đổi ra tiền rất nhanh chóng, còn vàng nhẫn không có tính thanh khoản như vậy. Do đó giá vàng nhẫn thường chênh lệch nhiều so với giá vàng miếng ”, ông Hiếu nói.

Người dân đổ xô đi mua vàng ngày 5/3. (Ảnh minh họa: Minh Đức)

Ông Huỳnh Trung Khánh, Phó chủ tịch Hiệp hội kinh doanh vàng Việt Nam (VGTA) cho rằng, giá vàng nhẫn cao hơn vàng miếng SJC là điều không bình thường trên thị trường hiện nay. Việc giá vàng nhẫn cao hơn vàng miếng có thể do giá vàng tăng cao, khiến việc sở hữu vàng miếng cần một số tiền lớn vì mỗi lần mua ít nhất phải 1 lượng, trong khi vàng nhẫn có thể mua lẻ 1 chỉ.

Bên cạnh đó, chênh lệch giữa giá mua và bán vàng nhẫn cũng thấp hơn vàng miếng SJC nên mức độ rủi ro cũng không cao bằng. Đồng thời biến động của vàng nhẫn cũng sát với giá thế giới hơn. Chính vì vậy dẫn đến nhu cầu đầu tư vào vàng nhẫn thu hút nhiều người hơn.

Ngoài ra, nguồn nguyên liệu sản xuất vàng nhẫn vẫn khan hiếm từ nhiều năm nay, điều này khiến nguồn cung vàng nhẫn hạn chế.

Thời gian gần đây, giá vàng nhẫn liên tục tăng cao và nhiều thời điểm còn cao hơn cả giá vàng miếng.

Đơn cử, giá vàng nhẫn chiều 8/3 hiện đang được niêm yết tại Doji với giá 91,6 - 93,2 triệu đồng/lượng (mua - bán), tại SJC là 90,9 - 92,8 triệu đồng/lượng (mua - bán). Trong khi đó, giá vàng miếng đang được cả Doji và SJC niêm yết ở mức 90,9 - 92,9 triệu đồng/lượng. Như vậy, giá vàng nhẫn đang cao hơn vàng miếng khoảng 300.000 đồng/lượng.