Từng được định giá hơn 1.000 tỷ, The Coffee House đã về tay Golden Gate với giá chỉ bằng 1/4 sau nhiều năm lỗ triền miên

Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2024 của CTCP Tập đoàn Golden Gate tiết lộ, vào ngày 8/1/2025, Công ty đã hoàn thành việc mua 99,98% cổ phần của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Trà Cà Phê VN (đơn vị sở hữu chuỗi The Coffee House) với tổng giá phí tạm thời là 270 tỷ đồng .

Theo đó, từ ngày này, Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Trà Cà Phê VN là công ty con của Công ty.

Báo cáo cũng cho biết, tại thời điểm cuối năm 2024, Golden Gate đã đặt cọc 54 tỷ đồng cho thương vụ này.

Năm 2020, Hãng Kiểm toán và Định giá ASCO từng định giá The Coffee House là khoảng 1.171 tỷ đồng – cao gấp 4 lần số tiền mà Golden Gate trả.

Tuy nhiên, con số định giá nghìn tỷ được thực hiện khi chuỗi cà phê vừa đạt đỉnh doanh thu ở mức 863 tỷ đồng vào năm 2019. Còn từ đó đến nay, vì đại dịch Covid và có thể còn nhiều lý do khác, The Coffee House đã mất đi thời hoàng kim.

Theo số liệu từ Vietdata, trong bức tranh thị trường chuỗi coffee tại Việt Nam năm 2023, The Coffee House nằm trong top 4 về số cửa hàng (129 cửa hàng, cập nhật tại ngày 15/6/2024 – giảm 28 cửa hàng so với ngày 5/2/2023), chỉ đứng sau Highlands Coffee, ông Bầu, Phúc Long. Tuy nhiên thị phần giảm so với 2022 và về gần mức của 2021 (2,02%).

Doanh thu của The Coffee House ghi nhận xu hướng biến động liên tục trong giai đoạn 2021 - 2023. Cụ thể, năm 2021, doanh thu của thương hiệu tăng mạnh 67% vào năm 2022, nhưng lại giảm lại 11% và đạt mức 706 tỷ đồng trong năm 2023.

The Coffee House đã lỗ nhiều năm liên tục, trong đó năm 2021 lỗ nặng nhất với 249 tỷ đồng, năm 2022 thu hẹp mức lỗ về 150 tỷ nhưng đến năm 2023, chuỗi lỗ tiếp khoảng 180 tỷ.

The Coffee House năm 2018 từng được Nikkei Asia đánh giá là chuỗi cà phê phát triển nhanh nhất trong số các startup ngành này tại Việt Nam, khi chỉ sau 4 năm thành lập đã cán mốc 100 cửa hàng.

Năm đó, khảo sát của Q&Me cũng chỉ ra, The Coffee House là thương hiệu được yêu thích nhất, chỉ đứng sau Starbucks và Highlands Coffee về khả năng thuyết phục khách hàng chi tiêu tại cửa hàng.

Tuy nhiên đến nay, theo Vietnam Report, chuỗi cà phê này đã rơi khỏi Top 5 bảng xếp hạng các chuỗi cà phê phổ biến nhất Việt Nam năm 2024.

Sau thông tin về tay Golden Gate, fanpage chính thức của The Coffee House cho biết họ sẽ mở bán thêm pizza New York với ba vị pepperoni, 5 Cheese (phô mai) và xốt bò bằm. Chuỗi cũng ra mắt thêm món Wafu Pasta với tên gọi ba chỉ bò xốt miso butter.

Ông Trần Việt Trung - Chủ tịch HĐQT Golden Gate cũng đã trở thành Tổng giám đốc của CTCP Thương mại dịch vụ Trà Cà phê VN.

Về phần Golden Gate, kết quả kinh doanh năm 2024 của công ty cũng không quá khả quan. Doanh thu thuần đạt 6.634 tỷ đồng – tăng 5% nhưng lợi nhuận trước thuế chỉ đạt 128 tỷ đồng – giảm 28%.

Nếu không tính 2 năm covid 2020-2021 là giai đoạn khó khăn nhất của ngành F&B thì đây là mức lợi nhuận thấp nhất từ năm 2017 đến nay.

Vào ngày 30/12, ĐHĐCĐ bất thường của Golden Gate quyết định hủy bỏ kế hoạch chia cổ tức tiền mặt 53% cho năm 2023. Quyết định này được đưa ra nhằm tập trung nguồn lực tài chính cho các dự án đầu tư và mở rộng quy mô lớn trong giai đoạn 2024-2025.