Chuyên gia lý giải vì sao Hà Nội nồm ẩm bất thường

08-11-2025 - 19:27 PM | Sống

Chuyên gia thời tiết chỉ ra nhiều nguyên nhân khiến thời tiết Hà Nội và một số tỉnh, thành phía Bắc vài ngày nay xuất hiện nồm ẩm bất thường.

Trả lời phóng viên Báo Điện tử VTC News, chuyên gia thời tiết Đặng Trần Trung (nguyên cán bộ Đài thông tin Duyên hải Hải Phòng) cho biết, mọi năm, khoảng thời gian này là đỉnh điểm của hanh khô khiến nhiều người mặt mũi nứt nẻ; nhưng hai ngày gần đây, rất nhiều gia đình tại Hà Nội và một số tỉnh, thành phía Bắc phải dùng đến máy hút ẩm do độ ẩm ngoài trời xấp xỉ 94%, nền nhiệt độ đạt khoảng 23 độ C.

Chuyên gia lý giải vì sao Hà Nội nồm ẩm bất thường- Ảnh 1.

Hà Nội và một số tỉnh, thành phía Bắc xuất hiện nồm ẩm bất thường.

Theo ông Đặng Trần Trung, thông thường thời tiết nồm ẩm chỉ xuất hiện vào cuối đông - đầu xuân (tháng 2-3) khi gió ẩm từ biển Đông thổi vào gặp nền nhiệt lạnh còn sót lại.

Tuy nhiên, năm nay sự chuyển mùa bị lệch pha khi khối không khí lạnh từ phương Bắc xuất hiện sớm nhưng yếu, không đủ mạnh để đẩy rãnh áp thấp ra xa.

Trong khi đó, khối khí nóng ẩm từ biển Đông và Nam Trung Bộ lại hoạt động mạnh bất thường, đẩy ẩm ngược lên miền Bắc. Hai khối khí gặp nhau trên khu vực đồng bằng Bắc Bộ tạo nên một lớp nghịch nhiệt thấp, khiến hơi nước không thoát lên cao được; độ ẩm bão hòa, sinh ra cảm giác ẩm thấp, dính nhớp.

Chuyên gia lý giải vì sao Hà Nội nồm ẩm bất thường- Ảnh 2.

Nhiều gia đình phải sử dụng đến máy hút ẩm do thời tiết nồm khiến sàn nhà ẩm ướt..

Ngoài ra, ảnh hưởng gián tiếp của hoàn lưu sau bão và rãnh gió tây khi các xoáy thấp và bão nhiệt đới liên tiếp xuất hiện ở biển Đông thời gian qua khiến trường gió khu vực Bắc Bộ bị xáo trộn.

Hiện tại, rãnh gió tây ở tầng cao vẫn tồn tại, trong khi tầng thấp lại chịu tác động của gió đông ẩm từ biển, tạo thế “kẹp ẩm”: Tầng trên mây dày, tầng dưới ẩm nặng, không khí bí, ẩm, ít nắng, nhiệt độ cao hơn trung bình.

Chuyên gia thời tiết Đặng Trần Trung nêu một yếu tố khác gây nồm ẩm bất thường là ở Hà Nội, mặt đất và các công trình bê tông hấp thụ nhiệt ban ngày, tỏa nhiệt vào ban đêm khiến nhiệt độ không khí không giảm đủ thấp để làm khô bề mặt. Khi gặp gió đông ẩm, khối không khí ấm này càng khó bốc hơi nước, tạo cảm giác ẩm ướt, ngột ngạt dù không mưa.

Nhận định thời tiết từ đêm 9/11 đến ngày 17/11, cơ quan khí tượng cho hay, ừ đêm 9-11/11, Bắc Bộ duy trì hình thái thời tiết mưa rào và dông rải rác, sau mưa vài nơi. Đêm và sáng trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Khoảng từ 13-14/11, khu vực này khả năng chuyển rét vào đêm và sáng sau khi đón đợt không khí lạnh.

Theo bảng dự báo thời tiết 10 ngày tới, Hà Nội duy trì thời tiết có mưa từ nay đến 11/11, nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng sớm phổ biến 20-21°C, cao nhất 24°C.

Từ 12-17/11, khu vực trung tâm TP Hà Nội phổ biến ít mây, không mưa. Nhiệt độ cao nhất xu hướng tăng lên, dao động 26-27°C nhưng ban đêm nhiệt độ giảm còn 18-19°C, đặc biệt trong các ngày 14-15/11, nhiệt độ thấp nhất giảm còn 17°C, trời rét về đêm và sáng.

Thời kỳ này, biên độ nhiệt giữa ngày và đêm cao, chênh lệch 7-10°C, nguy cơ ảnh hưởng sức khoẻ người dân, đặc biệt người già, trẻ nhỏ, người mắc bệnh nền.

Theo Tiến Thắng/VTC News

VTC News

