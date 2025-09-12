Chuyên gia "mách nước" người trẻ mua nhà

Lời giải cho bài toán an cư

Báo cáo từ Batdongsan.com.vn năm 2025 cho thấy, 62% nhu cầu mua nhà hiện nay đến từ người trẻ dưới 35 tuổi, đặc biệt tại các "siêu đô thị" như TP.HCM. Tuy nhiên, tính đến quý 1/2025, giá căn hộ TP.HCM tiếp tục lập mặt bằng mới, gần 120 triệu/ m2, tăng 47% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo ước tính, người lao động cần tích lũy trung bình khoảng 34 năm thu nhập mới có thể sở hữu nhà tại thành phố này.

Bên cạnh rào cản giá nhà vượt xa thu nhập, người trẻ còn phải đối mặt nhiều thách thức khác như khó tiếp cận vốn vay, biến động lãi suất ngân hàng, chi phí sinh hoạt tăng,…

Không đơn thuần chỉ là sở hữu một tài sản, có nhà là nền tảng cho sự ổn định, giúp người trẻ yên tâm hơn trong hành trình thực hiện các mục tiêu khác. Quan niệm "an cư lạc nghiệp" đã ăn sâu trong tâm thức người Việt, dù ở thế hệ nào.

Trong bối cảnh quỹ đất TP.HCM hạn chế, giá nhà cao hơn giá trị thực, các chuyên gia khuyến nghị người mua mở rộng lựa chọn sang đô thị vệ tinh. Những khu vực như Biên Hòa (Đồng Nai cũ), Bình Chánh (TP.HCM), Bến Lức (Long An cũ) đang trở thành điểm đến hấp dẫn nhờ quỹ đất rộng, môi trường sống trong lành và hạ tầng kết nối ngày càng hoàn thiện.

Ngoài ra, việc tận dụng các gói vay mua nhà ưu đãi, tiết kiệm từ sớm, đầu tư sinh lời từ thu nhập phụ cũng là những lựa chọn giúp người trẻ từng bước hoạch định kế hoạch mua nhà, rút ngắn hành trình sở hữu tổ ấm.

Cơ hội mua nhà bằng lương

Trong một hội thảo với chủ đề "Mua nhà bằng lương" do báo Tuổi Trẻ phối hợp chủ đầu tư Nam Long tổ chức, TS. Đinh Thế Hiển - chuyên gia tài chính - bất động sản cho biết, người trẻ hoàn toàn có khả năng để mua nhà bằng lương sau tối thiểu 3 năm làm việc, có việc làm ổn định.

"Hợp lý nhất là gia đình trẻ, hai vợ chồng đều có việc làm ổn định, chuẩn bị có con hoặc đã có con nhỏ. Tổng thu nhập ổn định phải trên 20 triệu đồng, trong đó tối thiểu phải dành ra 10 triệu đồng để trả góp. Các cặp đã để dành được trên 500 triệu đồng, hoặc được cha mẹ hỗ trợ tài chính để có tiền trả trước 30% giá trị căn hộ có thể mua.", TS Hiển chia sẻ.

Theo ông, vợ chồng trẻ chấp nhận tiết kiệm giảm sinh hoạt vui chơi, giải trí ít nhất 5 năm để dành tiền trả góp. Đồng thời, cần có kế hoạch sớm và biết lựa chọn mô hình tài chính, sản phẩm phù hợp.

Một trong những dự án nổi bật đang thu hút sự quan tâm của người trẻ săn tìm căn hộ an cư đó là Solaria Rise do Nam Long và Nishi Nippon Railroad (Nhật Bản) phát triển. Khu căn hộ nằm ở vị trí trái tim đại đô thị tích hợp Waterpoint (Bến Lức, Tây Ninh), kết nối trực tiếp các tuyến giao thông huyết mạch như cao tốc TP.HCM – Trung Lương, vành đai 4, vành đai 3... thuận tiện di chuyển vào trung tâm TP.HCM và các khu vực lân cận.

Solaria Rise tọa lạc tại vị trí trung tâm đại đô thị tích hợp Waterpoint

Solaria Rise quy mô hơn 3ha, cung ứng ra thị trường gần 700 căn hộ đa dạng loại hình: studio phù hợp người độc thân, căn 1PN+1 dành cho các cặp đôi, căn 2-3PN đáp ứng nhu cầu gia đình nhỏ và căn hộ 2 tầng tích hợp đa công năng.

Được thiết kế theo phong cách "resort living", phần lớn căn hộ đều sở hữu tầm nhìn thông thoáng ra sông Vàm Cỏ Đông, vịnh nước ngọt 8,6ha và công viên trung tâm 25ha cùng ban công lớn, mang đến không gian sống ngập tràn hơi thở thiên nhiên. Các căn hộ đều được bố trí thông minh, tối ưu hóa công năng sử dụng.

Tọa lạc giữa lòng đại đô thị tích hợp 355ha, cư dân Solaria Rise thụ hưởng môi trường sống chất lượng giữa đa tầng tiện ích. Trong đó, ngay ngưỡng cửa căn hộ quy tụ loạt tiện ích gồm hồ bơi, phòng gym – yoga, phòng xông hơi, phòng làm việc, khu co-working, khu đọc sách, khu vui chơi trẻ em, sân thể thao… Liền kề dự án là chuỗi tiện ích độc đáo như vườn hồng, rừng di sản, làng văn hóa Việt – Nhật… thuộc Central Park; vịnh cảng 8,6ha… Ở lớp tiện ích đô thị, cư dân dễ dàng tiếp cận trường học nội trú song ngữ quốc tế, phòng khám đa khoa, siêu thị thực phẩm, tổ hợp thể dục thể thao 3ha… chỉ trong khoảng cách đi bộ hoặc đạp xe.

Công viên trung tâm Central Park bên cạnh khu căn hộ Solaria Rise

Không chỉ mang đến cơ hội an cư tại một tổ ấm chất lượng, Solaria Rise còn là lời giải cho bài toán mua nhà của người trẻ nhờ giải pháp tài chính Easy Pay do Nam Long phối hợp triển khai cùng nhiều ngân hàng như Vietcombank, Vietinbank, BIDV, ACB, OCB, HongLeong Bank… Theo đó, người mua chỉ cần thanh toán 15% giá trị căn nhà ban đầu, phần còn lại được chia nhỏ theo từng giai đoạn hoặc vay với lãi suất cố định trong 3–5 năm. Giải pháp này giúp người trẻ dễ dàng tiếp cận vốn vay, linh hoạt cân đối dòng tiền, giảm áp lực trả góp mà vẫn tích lũy được tài sản bằng chính thu nhập hàng tháng.

Không có công thức nào chung cho việc mua nhà. Điều quan trọng không phải là sở hữu nhà sớm hay muộn, mà là hiểu rõ nhu cầu của bản thân, biết quản lý tài chính và đưa ra lựa chọn phù hợp đúng thời điểm. Theo các chuyên gia, với chính sách hỗ trợ tốt từ ngân hàng, sản phẩm tốt, người trẻ có khả năng sở hữu tổ ấm vừa vặn nhu cầu và tài chính để "an cư lạc nghiệp".