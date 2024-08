Chuyên gia Maybank Investment Bank: Nhà đầu tư nên cơ cấu lại danh mục để chờ đợi những cơ hội tiềm năng lớn trong giai đoạn tiếp theo

Nhà đầu tư toàn cầu đang trải qua những phiên giao dịch giảm sâu trong ngắn hạn. Thị trường chứng khoán trong nước cũng đang phải đối mặt với những phiên điều chỉnh mạnh, thanh khoản thấp hẳn so với giai đoạn trước. Thực trạng trên diễn ra trong bối cảnh có nhiều thông tin tích cực như kinh tế trong nước đang phục hồi tốt, các doanh nghiệp được dự báo sẽ đạt mức lợi nhuận cao trong năm nay, cùng một loạt những giải pháp đến từ phía cơ quan quản lý như tăng cường hợp tác quốc tế, hoàn thiện các tiêu chí để thị trường sớm được nâng hạng.

Trao đổi trong Talk show Phố Tài Chính trên VTV8, ông Phan Dũng Khánh, Giám đốc Tư vấn Đầu tư Maybank Investment Bank đánh giá dòng tiền đang có xu hướng tìm đến những tài sản được coi là an toàn hơn. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội để các nhà đầu tư tái cơ cấu lại danh mục đầu tư của mình, chờ những cơ hội lớn tiếp theo khi các thông tin kinh tế trong nước cũng như lợi nhuận các doanh nghiêp đang ngày càng tích cực hơn, cùng với đó là cơ hội nâng hạng thị trường đang đến gần.

BTV Mùi Khánh Ly: Theo ông vì sao thị trường toàn cầu đang trải qua những ngày biến động mạnh như thời gian gần đây?

Ông Phan Dũng Khánh, Giám đốc Tư vấn Đầu tư Maybank Investment Bank

Có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng và gây ra sự chao đảo trên thị trường tài chính toàn cầu trong những ngày vừa qua. Đặc biệt là thị trường chứng khoán Mỹ và thị trường chứng khoán Nhật Bản. Ở thị trường chứng khoán Mỹ, chỉ số NASDAQ đã có thời điểm mà giảm vượt quá hơn 10% so với mức đỉnh cao nhất lịch sử từng được thiết lập trong năm nay. Thị trường chứng khoán Nhật cũng có phiên giao dịch tồi tệ nhất hàng đầu trong trong lịch sử kể từ năm 1987. Lý do ảnh hưởng, yếu tố trên thứ nhất đó chính là do việc FED đưa ra thông báo rằng hành động tiếp theo khi hạ lãi suất là căn cứ vào những số liệu kinh tế chứ không phải đưa ra một lộ trình cụ thể nào cả. Và điều này đã gây thất vọng cho các nhà đầu tư.

Yếu tố thứ hai là Ngân hàng Trung ương Nhật đã tăng lãi suất lần thứ hai trong năm nay, khiến đồng yên Nhật biến động mạnh khi mà trước đó Nhật đã duy trì mức lãi suất âm trong suốt 17 năm.

Một số liệu quan trọng nữa đã làm cho các nhà đầu tư rất là thất vọng, đặc biệt là trên thị trường chứng khoán Mỹ. Đó là báo cáo tài chính của Berkshire Hathaway, định chế tài chính hàng đầu thế giới của tỷ phú Warren Buffet, khi hết tháng 6, báo cáo cho biết tổ chức này đã bán hơn một nửa cổ phiếu Apple mà họ nắm giữ, trong khi đây là một khoản đầu tư mang lại lợi nhuận tốt nhất, cũng là khoản đầu tư có tỉ trọng cao nhất trong định chế tài chính này. Điều này khiến cho các nhà đầu tư lo ngại cổ phiếu đang có xu hướng đảo chiều, nhất là nhóm cổ phiếu công nghệ đều giảm điểm cực mạnh. Trong khi trước đó, nhóm cổ phiếu công nghệ đã tăng mạnh trong xu hướng AI, trí tuệ nhân tạo và dẫn dắt thị trường chứng khoán Mỹ.

Trong nước, nhà đầu tư cũng chứng kiến các phiên điều chỉnh mạnh của thị trường trong bối cảnh vẫn đang có nhiều thông tin tích cực trong nước, điều gì đang diễn ra?

Thị trường chứng khoán Việt Nam bị ảnh hưởng từ những yếu tố trên thế giới. Bên cạnh đó cũng bị ảnh hưởng từ những yếu tố trong nước. Số liệu kinh tế của Việt Nam đang rất tích cực như GDP cải thiện qua từng quý, chỉ số PMI của Việt Nam liên tục tăng và hiện nay đang nằm trên 50 điểm, đứng thứ 2 khu vực Đông Nam Á, chỉ sau Singapore…Đó là những bệ đỡ rất lớn cho thị trường chứng khoán.

Tuy nhiên còn những yếu tố trong nước tác động đến thị trường, thứ nhất, đó là yếu tố dòng tiền. Thanh khoản ở trên thị trường trong tháng 7 thấp hơn trong tháng 6, trong tháng 6 hơn trong tháng 5…liên tục sụt giảm, nghĩa là dòng tiền ở trên thị trường đang yếu.

Một yếu tố gây ảnh hưởng cho thị trường nữa, đó chính là tâm lý của các nhà đầu tư. Khi khối ngoại đã miệt mài bán ròng mạnh ảnh hưởng tới tâm lý chung của thị trường. Ngoài ra, một yếu tố quan trọng nữa đó chính là việc sử dụng margin, tỷ lệ sử dụng đòn bẩy trên thị trường chứng khoán Việt Nam đang ở mức rất cao và chủ yếu lại là các nhà đầu tư cá nhân, và nhà đầu tư cá nhân trên thị trường chứng khoán Việt Nam chiếm tỉ trọng lớn nhất nên tỷ lệ đòn bẩy cao cũng là một áp lực lên trên thị trường.

Dòng tiền trên thị trường đã giảm mạnh và kéo dài nhiều phiên, trong khi đó, giá vàng trong nước cũng đã ổn định, thị trường bất động sản chưa thực sự phục hồi, vậy dòng tiền trong nước đang chảy vào kênh nào?

Chúng ta thấy là rõ ràng là thanh khoản trong những tháng gần đây có xu hướng đi xuống. Như vậy có nghĩa dòng tiền đang yếu đi. Một yếu tố nữa là mặc dù lãi suất đang ở mức thấp nhưng tỷ lệ tiền gửi tiết kiệm trong ngân hàng đang ở mức cao. Trong năm 2024, giá vàng đã tăng lên mức cao nhất lịch sử. Còn chứng khoán, bất động sản là được xem là những nhóm đầu tư mạo hiểm. Như vậy, chúng ta thấy dòng tiền đang có xu hướng chuyển vào các kênh đầu tư an toàn giống như tiền gửi tiết kiệm hay vàng.

Bên cạnh đó, theo số liệu của Hiệp hội Trái phiếu Việt Nam, tỷ lệ phát hành thành công của trái phiếu riêng lẻ ở trên thị trường tài chính đã tăng trở lại, như vậy có thể thấy thị trường trái phiếu đã bắt đầu ấm trở lại và nhận được nhiều sự quan tâm hơn. Như vậy, kênh trái phiếu cũng được xem là một kênh đầu tư được quan tâm trong giai đoạn hiện nay.

Với những phân tích ở trên thì dòng tiền vào các kênh đầu tư trong thời gian tới sẽ diễn biến như thế nào theo nhận định của ông?

Nếu xét về số liệu kinh tế của chúng ta trong 7 tháng đầu năm và trong tháng 7 là vẫn liên tục tăng trưởng, nghĩa là các chính sách của chúng ta đang đi đúng hướng. Tuy nhiên, thông thường những yếu tố như chính sách hỗ trợ và nền kinh tế tăng trưởng mang tính chất trung và dài hạn nhiều hơn là trong ngắn hạn. Tôi dự báo rằng thị trường cổ phiếu nói riêng vào thị trường chứng khoán nói chung sẽ có xu hướng tích cực vào cuối năm nay, thậm chí là sang năm 2025 hơn trong ngắn hạn. Bên cạnh đó, mặc dù thanh khoản sụt giảm trong những tháng vừa qua. Tuy nhiên, đã có bắt đầu có dấu hiệu tạo thành vùng đáy để tăng trưởng trở lại về mặt trung và dài hạn. Chính vì vậy, giai đoạn hiện nay lại phù hợp cho những nhà đầu tư mà có tầm nhìn trung và dài hạn và đang có tỷ trọng tiền mặt lớn. Còn đối với những nhà đầu tư lướt sóng, những nhà đầu tư ngắn hạn vẫn sẽ gặp khó khăn trong giai đoạn này. Tuy nhiên tôi cũng muốn lưu ý rằng, mặc dù VN-Index chưa phải có mức tăng bứt phá, nhưng có những nhóm cổ phiếu, hay có một cổ phiếu công nghệ đã có mức tăng lập kỷ lục lịch sử hơn 30 lần trong năm nay. Như vậy có nghĩa là nếu mà nhà đầu tư có thể chọn lựa đúng ngành nghề, đúng mã cổ phiếu thì vẫn mang lợi nhuận ngay cả khi thị trường khó khăn như hiện nay.

Cơ quan quản lý cũng đang nỗ lực để giúp thúc đẩy thị trường chứng khoán phát triển mạnh và bền vững với những giải pháp như tăng cường hợp tác quốc tế, hoàn thiện các tiêu chí nâng hạng, trong khi đó các doanh nghiệp cũng đang phục hồi tốt, theo ông những yếu tố này sẽ giúp cho thị trường phục chứng khoán hồi tích cực trở lại trong thời gian tới không?

Đối với những yếu tố như thúc đẩy nâng hạng hay việc hợp tác quốc tế thì chắc chắn ảnh hưởng tích cực đến thị trường. Tuy nhiên, như tôi vừa mới chia sẻ, thông thường những yếu tố này phải cần có thời gian chứ không phải là ngày một, ngày hai, ngày mai là có thể tác động vào thị trường ngay lập tức. Nên những yếu tố này mang tính chất trung và dài hạn sẽ giúp cho thị trường tăng trưởng một cách ổn định và bền vững hơn. Còn đối với những nhà đầu tư lướt sóng ngắn hạn thì trong giai đoạn này sẽ gặp những cái khó khăn hơn. Bởi vậy, trong giai đoạn này nhà đầu tư nên tranh thủ cơ cấu lại danh mục để chờ đợi những cơ hội tiềm năng lớn trong giai đoạn tiếp theo.