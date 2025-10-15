Chuyên gia nêu ý tưởng sáp nhập Cục Quản lý đất đai với Cục Quản lý nhà và thị trường BĐS

Theo đó, mới đây, trao đổi liên quan đến các giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả của chính sách quản lý đất đai và thị trường bất động sản, GS.TSKH. Đặng Hùng Võ - nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cho rằng từ việc Bộ Xây dựng đề xuất “siết” tín dụng đối với bất động sản thứ 2 trở đi thì đồng nghĩa với việc khi cấp “sổ hồng” nhà quản lý phải ghi nhận được BĐS là thứ mấy, được dùng vào mục đích gì (để ở, để nghỉ dưỡng, hay để cho thuê, hay để trữ tiền rồi bán).

Theo ông Võ, “sổ hồng” hiện nay không có nội dung này, do đó, có một vấn đề về thể chế được đặt ra: việc không liên kết quản lý được giữa Cục Quản lý đất đai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) và Cục Quản lý nhà và thị trường BĐS (Bộ Xây dựng).

“Trong Đề án xây dựng Nghị quyết của Chính phủ nói trên có đề cập tới việc thành lập Trung tâm giao dịch BĐS. Sự thực, Trung tâm này phải liên kết như một với Văn phòng Đăng ký đất đai đang vận hành. Vậy tại sao không sáp nhập Cục Quản lý đất đai với Cục Quản lý nhà và thị trường BĐS được đặt tại Bộ Xây dựng? Đây là giải pháp căn bản nhất về thể chế quản lý nhằm dễ dàng thống nhất hành vi quản lý .” , GS.TSKH. Đặng Hùng Võ bày tỏ quan điểm.

Liên quan đến tín dụng bất động sản, mới đây, tại Công điện số 190/CĐ-TTg ngày 7/10/2025, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước kiểm soát chặt dòng vốn vào bất động sản và hướng dòng vốn vào phân khúc nhà ở xã hội và các dự án phục vụ nhu cầu thật của người dân để ổn định thị trường và bảo đảm an sinh…

Theo Thủ tướng, thời gian qua, Chính phủ đã có nhiều chỉ đạo quyết liệt để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án bất động sản, kiểm soát và ổn định thị trường bất động sản cũng như tháo gỡ vướng mắc trong việc thực hiện quản lý, sử dụng đất, định giá đất và kịp thời chấn chỉnh công tác đấu giá quyền sử dụng đất.

Tuy nhiên, tại một số khu vực, giá bất động sản, nhà ở liên tục tăng cao, vượt xa so với khả năng đáp ứng tài chính của người dân do thiếu thông tin về nhà ở, tình trạng "đẩy giá", "tạo giá ảo", thiếu nguồn cung nhà ở thương mại có giá phù hợp với người dân, số lượng các dự án nhà ở xã hội đang chưa đủ đáp ứng nhu cầu của người dân.

Trước đó, ngày 16/9, khi chủ trì cuộc họp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các bộ, ngành liên quan, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc đã yêu cầu kiểm soát chặt tín dụng bất động sản, giữ ổn định lãi suất cho vay và tăng cường biện pháp chống buôn lậu, minh bạch hóa thị trường vàng…

Về chính sách thuế TNCN đối với giao dịch bất động sản, sau những “ồn ào” của dư luận trước đề xuất áp thuế 20% trên mức chênh lệch giá mua – giá bán bất động sản, mới đây, tại họp báo thường kỳ quý 3/2025 (3/10/2025), ông Lưu Đức Huy, Phó Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí (Bộ Tài chính) cho biết Bộ đã hoàn thiện dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (thay thế) theo hướng bỏ thuế suất 20% đối với chuyển nhượng bất động sản. Chính sách hiện hành giữ nguyên mức 2% sẽ tiếp tục được áp dụng, trong khi cơ quan quản lý nghiên cứu tổng thể các giải pháp lâu dài…

Về tình hình tăng trưởng của tín dụng bất động sản, Chính phủ vừa có báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2021 - 2026 của Chính phủ gửi Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, trong đó chỉ rõ trong giai đoạn 2021-2025, tín dụng bất động sản tăng bình quân khoảng 18,05% trong đó chiếm tỷ trọng lớn là tín dụng tiêu dùng bất động sản.

Tính đến 30/6/2025, dư nợ bất động sản tăng 14,58% so với cuối năm 2024.