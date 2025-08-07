Chuyên gia quốc tế dự báo lợi nhuận HDBank năm 2025 vượt 23.000 tỷ đồng

Kết thúc quý 2/2025, Ngân hàng TMCP Phát triển TP. HCM (HDBank) đã trở thành ngân hàng thứ 9 có lãi bán niên cán mốc 10.000 tỷ đồng.

Mức lợi nhuận bán niên cao nhất lịch sử của HDBank đến từ khả năng tối ưu hóa biên lãi thuần (NIM), đột phá thu nhập từ phí và kiểm soát rủi ro chủ động.

Chính những nền tảng tài chính vượt trội đó đã khiến HDB trở thành cổ phiếu ngân hàng được Emerging & Frontier Capital (EFC) – tổ chức nghiên cứu độc lập quốc tế lựa chọn để cập nhật định giá chi tiết.

Trong báo cáo phân tích mới công bố, EFC đã đưa ra nhận định tích cực đối với kết quả kinh doanh của HDBank trong quý II và dự báo lợi nhuận cả năm 2025 sẽ vượt mức 23.600 tỷ đồng.

EFC cho biết, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh quý 2/2025 của HDBank đạt 8.781 tỷ đồng, tăng 67% so với cùng kỳ năm và 32% so với quý 1/2025, nhờ tăng trưởng mạnh mẽ từ thu nhập ngoài lãi (204% YoY) và kiểm soát chi phí hiệu quả (-8% YoY).

Cụ thể, tăng trưởng tín dụng của ngân hàng mẹ HDBank vẫn mạnh mẽ, tăng 33% so với cùng kỳ 2024. Trong 14 quý liên tiếp, tăng trưởng tín dụng của ngân hàng mẹ HDBank luôn duy trì trên 20% so với cùng kỳ năm trước. Tăng trưởng tín dụng của HD Saison trung bình đạt 11% so với cùng kỳ trong 6 quý gần đây. Riêng trong quý 2/2025, tăng trưởng tín dụng đạt 10% so với cùng kỳ.

Trong quý 2/2025, biên lãi suất cho vay của HDBank ở mức 4,5% do lợi suất cho vay giảm 2,55 điểm % trong 3 quý qua, trong khi chi phí tiền gửi tăng 0,57 điểm % trong cùng kỳ.

Mặc dù biên lãi suất cho vay khách hàng giảm, NIM của HDBank trong quý 2/2025 tăng đáng kể (+1,16 điểm% lên 6,13%). Sự mở rộng này chủ yếu nhờ lợi suất tài sản tăng (+1,17 điểm %) lên 11,2% và chi phí huy động được kiểm soát tốt, chỉ nhích nhẹ (+0,16 điểm %) lên 5,35%.

Theo EFC, HDBank đã tận dụng tốt vị thế đơn vị cho vay ròng trên thị trường liên ngân hàng. Cụ thể nhà băng này tăng lượng tiền gửi trên thị trường liên ngân hàng từ 44.811 tỷ đồng trong quý 4/2020 lên 132.104 tỷ đồng trong quý 2/2025 (gấp gần 3 lần trong chưa đầy 5 năm). Đáng chú ý, HDBank đã chuyển từ vị thế đi vay ròng (30.507 tỷ đồng) trong quý 4/2020 sang vị thế cho vay ròng (32.825 tỷ đồng) trên thị trường liên ngân hàng trong quý 2/2025.

Mặt khác, EFC cho rằng với tỷ lệ cho vay/tiền gửi khách hàng trong quý 2/2025 đạt 106% (so với trung bình lịch sử 103%), thanh khoản của HDBank đang ở mức an toàn cao. Hơn nữa, tỷ lệ tổng dư nợ cho vay/tổng nguồn vốn (bao gồm liên ngân hàng, tiền gửi và vốn huy động bán buôn) trong quý 2/2025 chỉ ở mức 77%.

Về thu nhập ngoài lãi, các nguồn thu này tăng 204% so với quý trước lên 1.744 tỷ đồng trong quý 2/2025, nhờ thu nhập từ phí tăng mạnh 493%.

Với lợi nhuận trước dự phòng quý 2/2025 được hỗ trợ tốt bởi tăng trưởng tín dụng mạnh, mở rộng NIM và tăng trưởng thu nhập ngoài lãi, HDBank đã chủ động tăng trích lập dự phòng rủi ro trong quý 2/2025 lên 3,26% tổng dư nợ (từ 1,19% trong quý 1/2025) qua đó xử lý 5.247 tỷ đồng nợ xấu.

Với kết quả đạt được trong quý 2/2025, EFC dự báo tổng thu nhập hoạt động của HDBank trong năm 2025 có thể đạt 31.053 tỷ đồng, tương ứng với mức lợi nhuận trước thuế 23.600 tỷ đồng, tăng 41% so với mức thực hiện năm 2024, vượt kế hoạch cổ đông giao.

Emerging & Frontier Capital (EFC) là tổ chức nghiên cứu cổ phiếu độc lập, tập trung vào các thị trường mới nổi và cận biên. Các khu vực trọng điểm của EFC bao gồm Châu Phi Hạ Sahara (SSA), Trung Đông và Bắc Phi (MENA), Trung & Đông Âu và Trung Á (CEECA), Nam Á (SA) và Đông Nam Á (SEA). Các nhà phân tích của EFC luôn được xếp hạng trong top 25% trong các cuộc thăm dò nghiên cứu hàng đầu.



