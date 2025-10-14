Chuyên gia quốc tế “kinh ngạc” trước bước tiến của Vinmec trong điều trị ung thư xương

Thành tựu trên mang tính tiên phong tại Việt Nam và được đánh giá là "có ý nghĩa lớn với y học của toàn châu Á".

Một trong những điểm nhấn của Vinmec tại hội nghị là báo cáo về hiệu quả của mô hình Trung tâm Điều trị ung thư xương toàn diện, phối hợp đa chuyên khoa tiên phong tại Việt Nam. Mô hình kết nối 8 bệnh viện trong Hệ thống Y tế Vinmec và hơn 10 bệnh viện công lập trên toàn quốc.

GS.TS.BS Trần Trung Dũng - Tổng Giám đốc Hệ thống Y tế Vinmec, cho biết từ năm 2021 đến nay, Trung tâm đã xây dựng ngân hàng dữ liệu sinh học (biobank) lớn nhất Việt Nam với hơn 3.000 mẫu mô và máu từ hơn 400 bệnh nhân ở nhiều độ tuổi. Điều này tạo nền tảng vững chắc cho nghiên cứu khoa học và ứng dụng lâm sàng. Song song, Vinmec còn xây dựng mạng lưới cộng đồng với hơn 300 bệnh nhân u xương, giúp người bệnh được chăm sóc toàn diện về thể chất và tinh thần.

Tại hội nghị, đội ngũ bác sĩ Vinmec cũng thông tin về những bước tiến công nghệ, kỹ thuật vượt bậc trong điều trị ung thư xương đang được ứng dụng thường quy tại bệnh viện. Báo cáo "Ứng dụng vật liệu in 3D cá thể hóa tại chỗ cho phẫu thuật ung thư xương: Kinh nghiệm từ Hệ thống Y tế Vinmec" do GS.TS.BS Trần Trung Dũng trình bày cho thấy, mỗi bệnh nhân đều được lập kế hoạch điều trị, phẫu thuật cá thể hóa với dụng cụ phẫu thuật, vật liệu cấy ghép thiết kế riêng dựa vào đặc điểm giải phẫu và kích thước khối u.

GS.TS.BS Trần Trung Dũng trình bày báo cáo tại hội nghị

Minh chứng điển hình là với công nghệ này, Vinmec đã thành công thay toàn bộ xương đùi cho bệnh nhi 11 tuổi mắc ung thư xương phức tạp, khối u xâm lấn toàn bộ đùi. Trước khi tìm đến Vinmec, bệnh nhi từng có chỉ định cắt cụt chi để bảo toàn tính mạng. Toàn bộ xương đùi nhân tạo bằng kim loại in 3D được các bác sĩ Vinmec và đội ngũ kỹ sư của Đại học VinUni thiết kế riêng theo dạng mô-đun cho phép nối dài phù hợp với sự phát triển thể chất của trẻ.

Ngoài ra, các báo cáo khác của đội ngũ bác sĩ Vinmec đều đề cập đến các kỹ thuật quan trọng, phức tạp, đòi hỏi trình độ chuyên môn cao; sự đầu tư hệ thống trang thiết bị y tế, công nghệ hiện đại trong lĩnh vực nghiên cứu, điều trị ung thư xương. Từ đó cho thấy, hệ thống Y tế Vinmec vừa chú trọng nâng cao năng lực điều trị, vừa đặt nền móng cho lĩnh vực nghiên cứu điều trị ung thư xương Việt Nam giai đoạn 2026-2030.

"Thật đáng kinh ngạc - đây là lời khen tôi muốn dành cho y tế Việt Nam. Công nghệ in 3D cá thể hóa mà Vinmec đang áp dụng cho bệnh nhân là bước tiến lớn, thể hiện sự xuất sắc trong điều trị ung thư xương. Đây là tín hiệu rất tích cực không chỉ Việt Nam mà còn có ý nghĩa đặc biệt đối với nền y học của toàn khu vực Châu Á. Tôi đánh giá cao trình độ nghiên cứu, công nghệ và định hướng lấy người bệnh làm trung tâm mà Vinmec đang theo đuổi", ông Mujaddid Idulhaq, Chủ tịch phân hội Hội phẫu thuật ung thư chỉnh hình Indonesia, Đồng Chủ tịch Hội nghị APMSTS2025, đánh giá.

Cũng bày tỏ ấn tượng sâu sắc, Tiến sĩ Dita Anggara Kusuma, Trưởng Bộ môn Phẫu thuật Chỉnh hình - Ung thư xương, Đại học Y Indonesia, đồng thời là thành viên Ban tổ chức Hội nghị APMSTS 2025, chia sẻ: "Tôi rất ấn tượng với phần chia sẻ của đội ngũ chuyên gia Vinmec, đặc biệt là sự tiến bộ của công nghệ mà bệnh viện đạt được trong những năm qua. Ở Indonesia, chúng tôi vẫn chưa đạt được điều đó, đặc biệt là công nghệ in 3D trong phẫu thuật. Tôi hy vọng trong tương lai chúng tôi cũng có thể kết nối với Vinmec để hợp tác nghiên cứu, đào tạo, chuyển giao kỹ thuật".

Các bác sĩ Vinmec chia sẻ về công nghệ in 3D cho bạn bè quốc tế

Hội nghị APMSTS 2025 là diễn đàn khoa học uy tín, quy tụ các chuyên gia hàng đầu về ung thư xương và sarcoma mô mềm. Năm nay, với chủ đề "Ung thư xương" hội nghị hướng tới tăng cường hợp tác khu vực và toàn cầu trong nghiên cứu, điều trị các bệnh lý xương và mô mềm ác tính. Sự tham gia và đóng góp nổi bật của đội ngũ chuyên gia Hệ thống Y tế Vinmec đã góp phần khẳng định vị thế của Việt Nam trên bản đồ y học khu vực và toàn cầu.

Nhập viện cuối 2023 trong tình trạng mắc ung thư xương ác tính, khối u xâm lấn toàn bộ xương đùi. Bệnh nhi T.M.Đ (11 tuổi, ngụ tại TP.HCM) được các bác sĩ của hệ thống Y tế Vinmec hội chẩn đa chuyên khoa và quyết định: thay toàn bộ xương đùi bằng vật liệu in 3D cá thể hóa, sản xuất ngay tại Việt Nam. Xương nhân tạo được thiết kế dạng mô-đun, cho phép điều chỉnh chiều dài theo sự phát triển thể chất của trẻ.

Trải qua hai giai đoạn phẫu thuật (tháng 1/2024 và tháng 5/2025), bệnh nhi hồi phục nhanh, không gặp biến chứng và có thể đi lại với sự hỗ trợ của vật lý trị liệu.