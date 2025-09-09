Chuyên gia: Rất nguy hiểm nếu mua vàng lúc này

Theo chuyên gia Trần Duy Phương, việc mua hoặc đầu tư vàng tại thời điểm này là hết sức nguy hiểm và tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Rủi ro thứ nhất là giá vàng trong nước đang cao hơn vàng thế giới rất nhiều, lên tới khoảng 20 triệu đồng/lượng.

Rủi ro thứ hai là giá vàng thế giới cũng đang trong vùng đỉnh cao và sẽ có khả năng điều chỉnh. “Giá vàng đã tăng quá cao và quá nhanh nên chắc chắn sẽ có sự điều chỉnh giảm. Điều này sẽ khiến giá trong nước cũng đảo chiều theo”, ông Phương dự báo.

Rủi ro thứ ba là Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước sẽ có sự kiểm soát kỹ nhằm bảo đảm thị trường vàng an toàn, lành mạnh, hiệu quả, bền vững, tuyệt đối không để biến động giá vàng ảnh hưởng đến sự ổn định, an toàn của thị trường tài chính, tiền tệ, ổn định kinh tế vĩ mô. Điều này sẽ tác động trực tiếp đến giá vàng thời gian tới.

Chuyên gia khuyến cáo khách hàng không nên mua vàng thời điểm này vì giá đang trên đỉnh và có thể đảo chiều. (Ảnh minh họa).

“Thời gian tới, Nghị định 232 của Chính phủ sẽ tác động đến thị trường vàng. Đặc biệt là sự chỉ đạo của Thủ tướng trong việc chỉ đạo kiểm tra, thanh tra để chấn chỉnh lại thị trường vàng, ngăn chặn tình trạng đầu cơ nếu có. Những yếu tố trên sẽ khiến giá vàng cuối tháng 9, đầu tháng 10 giảm mạnh. Vì thế đầu tư vàng thời điểm này tiềm ẩn rất nhiều rủi ro”, ông Phương nói.

Ông Phương cũng cho rằng việc người dân đổ xô mua vàng sẽ không chỉ ảnh hưởng đến cá nhân khi giá đảo chiều sụt giảm mà còn tác động đến nền kinh tế vĩ mô nếu nhà đầu tư bất chấp mọi giá để mua vàng.

“ Thay vì dùng dòng tiền để đầu tư vào sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm thì người ta lại đổ vào vàng, điều này sẽ ảnh hưởng xấu đến sự phát triển bền vững của nền kinh tế. Ngoài ra, làn sóng mua vàng lúc giá cao sẽ tác động đến tỷ giá, làm cho lạm phát tăng lên, kéo các mặt hàng tiêu dùng tăng theo ”, ông Phương nói.

Đồng quan điểm, ông Nguyễn Quang Huy - CEO Khoa Tài chính Ngân hàng trường Đại học Nguyễn Trãi - cho rằng, hiện nay, giá vàng đang ở vùng cao lịch sử, phản ánh tâm lý bất ổn toàn cầu và nhu cầu trú ẩn tài sản. Tuy nhiên, khi thị trường đã tăng quá mạnh, việc mua vào lúc này dễ tiềm ẩn nhiều rủi ro hơn là cơ hội. Người dân cần hết sức tỉnh táo, bởi vàng không phải lúc nào cũng bảo đảm sinh lời, nhất là khi mua ở vùng giá đỉnh.

"Rủi ro đầu tiên chính là khả năng điều chỉnh ngắn hạn. Trong lịch sử, vàng thường không tăng liên tục mà có những nhịp giảm mạnh sau khi đạt đỉnh. Nếu mua lúc cao, người mua có thể thua lỗ ngay khi thị trường hạ nhiệt. Bên cạnh đó, chênh lệch giá mua - bán trong nước thường khá lớn, khiến người mua vàng chịu thiệt ngay lập tức nếu bán ra", ông Huy nói.

Ngoài ra, tâm lý đám đông cũng là một nguy cơ đáng kể. Khi thấy vàng tăng, nhiều người vội vã xuống tiền vì sợ bỏ lỡ cơ hội. Nhưng nếu giá quay đầu, họ lại bán tháo, dẫn đến thua lỗ nặng nề. Việc dồn phần lớn tài sản vào vàng ở giai đoạn “sóng nóng” có thể tạo áp lực rất lớn cho tài chính cá nhân.

Ông Huy cũng cảnh báo rằng với việc dành toàn bộ vốn mua vàng, người dân dễ bỏ lỡ những kênh đầu tư ổn định hơn như tiết kiệm, trái phiếu hay sản xuất kinh doanh.

Trong bối cảnh này, ông Huy khuyến cáo nên xem vàng như kênh tích trữ dài hạn, không phải công cụ "lướt sóng". Vì thế chỉ nên phân bổ một phần hợp lý, khoảng 10% tài sản vào vàng để phòng thủ, thay vì “tất tay”.

Ông Huy cũng nhấn mạnh, Chính phủ và các cơ quan quản lý sẽ có những giải pháp kịp thời nhằm điều tiết cung - cầu, ổn định thị trường vàng, hạn chế tình trạng biến động bất thường. Sự can thiệp hợp lý sẽ góp phần bảo vệ quyền lợi người dân, giảm thiểu rủi ro và giữ ổn định kinh tế vĩ mô, đồng nghĩa với việc giá vàng sẽ giảm mạnh về đúng giá trị thật.

"Tóm lại, giá vàng cao không đồng nghĩa với cơ hội chắc thắng. Đây cũng có thể là vùng rủi ro lớn. Người dân cần thận trọng, phân bổ vốn hợp lý, đồng thời tin tưởng rằng với các giải pháp điều tiết kịp thời, thị trường sẽ dần ổn định hơn ", chuyên gia khuyến cáo.

Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Khu vực II cũng đã lên tiếng cảnh báo trước hiện tượng dù giá vàng tăng cao liên tục nhưng người dân vẫn xếp hàng mua.

"Để tăng cường quản lý thị trường vàng, hạn chế rủi ro và ngăn ngừa vi phạm pháp luật, loại bỏ các yếu tố phi thị trường ảnh hưởng đến thị trường vàng trong nước, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 2 đề nghị người dân, doanh nghiệp chỉ được mua, bán vàng miếng tại các ngân hàng và doanh nghiệp được cấp phép.

Vàng với tính chất là tài sản tài chính biến động, gắn liền với nhiều yếu tố của thị trường. Người dân cần cân nhắc và thận trọng trong việc mua đầu tư vàng để tránh rủi ro do giá biến động. Điều này góp phần quan trọng vào ổn định thị trường, hạn chế tình trạng đầu cơ, làm giá và tác động tâm lý không cần thiết, ảnh hưởng đến lợi ích nền kinh tế", đơn vị này cảnh báo.

Ngày 8/9, Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 8390 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình về tình hình thị trường vàng thời gian qua.

Theo đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng, Phó Thủ tướng Thường trực giao Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Bộ Công an và Ngân hàng Nhà nước khẩn trương thành lập Đoàn thanh tra trong ngày 9/9 tiến hành thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật của các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh vàng, phòng, chống rửa tiền, lập, sử dụng hóa đơn, chứng từ liên quan đến hoạt động kinh doanh vàng và các vấn đề khác có liên quan.

Trường hợp phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong quá trình thanh tra thì chuyển ngay thông tin, hồ sơ sang cơ quan Công an.

Phó Thủ tướng Thường trực giao Ngân hàng Nhà nước định kỳ trước 11h thứ Sáu hàng tuần báo cáo Thủ tướng, Phó Thủ tướng Thường trực về diễn biến thị trường vàng.