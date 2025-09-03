Chuyên gia review: "Sau 8 tháng dùng, tôi thấy Galaxy S25 Ultra chưa làm được như những gì hãng quảng cáo"

Dù được coi là mẫu điện thoại Android toàn diện nhất hiện nay, chuyên gia review Stephen Radochia của Android Police vẫn cho rằng thiết bị của Samsung chưa đáp ứng được như những gì mà hãng quảng cáo. Dưới đây là chia sẻ của anh.

Galaxy S25 Ultra không làm được như quảng cáo

Thật khó để không yêu thích một chiếc điện thoại sở hữu bộ vi xử lý hàng đầu cùng thiết kế cao cấp như Galaxy S25 Ultra.

Tôi đã sử dụng chiếc máy này được 8 tháng và không có gì để phàn nàn. Tôi tin rằng đây là một chiếc smartphone mà nhiều người sẽ hài lòng, đặc biệt nếu bạn đã quen thuộc với hệ sinh thái của Samsung.

Tuy nhiên, nó không phải là thiết bị tôi kỳ vọng ở một chiếc điện thoại flagship có giá 1.300 USD. Samsung đã quảng bá rầm rộ về một trải nghiệm AI mang tính đột phá, nhưng cho đến nay, Galaxy AI vẫn chưa làm được như những gì hãng đã hứa hẹn.

Nhiều tính năng mà tôi được thuyết phục để nâng cấp, hoặc là không hoạt động hiệu quả, hoặc là thiếu đi các chức năng cần thiết.

Samsung đã không có sự thay đổi lớn về thiết kế của Galaxy S25 Ultra. Ngoại hình của chiếc điện thoại này đã giữ nguyên tương đối qua bốn thế hệ, chỉ có những thay đổi nhỏ để phân biệt các phiên bản.

Đó là một quá trình chậm chạp, nhưng Samsung đã thành công trong việc loại bỏ hoàn toàn "linh hồn" của dòng Galaxy Note cũ, thay thế bằng một thiết kế trung tính, phù hợp với số đông người dùng tại các cửa hàng di động.

Thật không may, bảng thông số kỹ thuật cũng không có gì quá nổi bật. Chip Snapdragon 8 Elite chắc chắn rất ấn tượng, nhưng nó cũng đã xuất hiện trên nhiều mẫu flagship khác trong năm nay, nên đây khó có thể coi là một điểm cộng riêng cho Samsung.

Tôi đã mong đợi nhiều RAM hơn hoặc một viên pin silicon-carbon lớn hơn, nhưng Galaxy S25 Ultra đã không có cả hai điều đó.

Samsung dường như bằng lòng với việc tạo ra một chiếc điện thoại chỉ mang lại cảm giác nâng cấp đáng kể cho những người dùng từ Galaxy S22 Ultra. Đây là một chiến lược khó bán khi hãng đang yêu cầu một mức giá quá cao cho sản phẩm của mình.

Samsung đã nhấn mạnh một số tính năng Galaxy AI được hỗ trợ bởi con chip Snapdragon 8 Elite (dành riêng cho Galaxy), nhưng hiện tại, chúng đều không thực sự hữu ích hay hấp dẫn.

Thay vì nâng cấp phần cứng, Samsung lại hứa hẹn về một "phép màu AI" để làm mới trải nghiệm người dùng, dù thiết kế vẫn quen thuộc và phần cứng không mấy ấn tượng. Tôi đã sẵn sàng tin tưởng, nhưng kết quả lại hoàn toàn không như mong đợi.

Tôi vẫn đang chờ đợi tính năng Now Brief

Tôi hào hứng nhất với Now Brief, một trợ lý AI giúp bạn sắp xếp công việc hàng ngày - ít nhất là tôi đã nghĩ như vậy.

Tôi đã hình dung Now Brief sẽ cung cấp những thông tin hữu ích, chẳng hạn như cuộc họp tiếp theo của tôi hoặc dự báo thời tiết cho địa điểm mà tôi sẽ đến sau đó.

Nhưng thực tế, sau 8 tháng sử dụng, Now Brief chỉ mang lại dự báo thời tiết chung chung cho cả ngày cùng một tin tức ngẫu nhiên - hoàn toàn không phải trải nghiệm AI sáng tạo mà tôi mong đợi.

Các bản cập nhật gần đây đã có một vài dấu hiệu tích cực, khi bổ sung thông tin giao thông và nhắc nhở chỗ đỗ xe. Tuy nhiên, tôi vẫn phải chủ động tìm hiểu cách thức hoạt động của Galaxy AI trên Galaxy S25 Ultra.

Trải nghiệm đa phương thức là một ví dụ điển hình. Tôi phải chắc chắn câu lệnh của mình thật chính xác, ví dụ như "chuyển thông tin từ ứng dụng ghi chú cụ thể nào đó sang Google Calendar, thay vì Samsung Calendar".

Kết quả là mọi thứ không hề trực quan. Nếu AI làm mất thời gian hơn cả khi tôi tự làm, thì mục đích của nó là gì?

Tôi đã rất thích thú khi sử dụng Magic Cue (có trên điện thoại Google Pixel), hơn bất kỳ tính năng Galaxy AI nào trên Galaxy S25 Ultra của mình.

Tầm nhìn của Google là đưa AI hoạt động ngầm, hỗ trợ trải nghiệm người dùng. Khi tôi nhắn tin cho một người bạn về việc lên kế hoạch gặp gỡ, một lời nhắc lịch trình đã tự động xuất hiện một cách thần kỳ, mà tôi không cần phải thoát khỏi ứng dụng.

Đó chính là trải nghiệm AI mà tôi muốn. Tôi sẽ dễ dàng bỏ qua những thiếu sót về phần cứng nếu trải nghiệm phần mềm thực sự mang lại cảm giác nâng cấp.

Galaxy S25 Ultra không phải là một chiếc điện thoại tồi, chỉ là nó cần một "điểm nhấn" nào đó.

Nếu bạn mua Galaxy S25 Ultra để nâng cấp từ Galaxy S22 Ultra, chắc chắn bạn sẽ không thất vọng. Chiếc điện thoại này hoạt động mượt mà và màn hình của nó là màn hình đẹp nhất tôi từng thấy trên một thiết bị Samsung trong một thời gian dài.

Tuy nhiên, Samsung vẫn còn rất nhiều việc phải làm với Galaxy AI. Nếu hãng thực sự muốn biến AI thành điểm bán hàng chủ lực, tôi cần một phương pháp tiếp cận mà các tính năng hỗ trợ những gì tôi đang làm, chứ không phải bắt tôi phải tìm cách sử dụng những công cụ được cung cấp.

AI có vị trí riêng trên smartphone, nhưng nó nên hoạt động ở chế độ nền – và tôi hy vọng Samsung sẽ nhận ra điều đó.