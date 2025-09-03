Ảnh minh họa

Bộ Tài chính Mỹ vừa áp đặt lệnh trừng phạt mới đối với một mạng lưới vận chuyển bị cáo buộc buôn lậu dầu thô Iran dưới vỏ bọc xuất xứ từ Iraq. Động thái này nằm trong chiến lược rộng lớn hơn của Mỹ nhằm cắt đứt nguồn thu từ dầu mỏ của Iran, giữa bối cảnh căng thẳng địa chính trị kéo dài.

Mạng lưới này được dẫn dắt bởi một doanh nhân mang quốc tịch Iraq và St. Kitts & Nevis, có trụ sở tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE). Theo Bộ Tài chính Mỹ, nhóm đã pha trộn dầu Iran với dầu thô Iraq, sau đó bán ra thị trường quốc tế như thể toàn bộ hàng hóa có nguồn gốc từ Iraq. Cách thức này nhằm né tránh các biện pháp hạn chế xuất khẩu dầu thô Iran mà Mỹ và một số quốc gia khác đã áp dụng từ lâu.

Bộ Tài chính Mỹ đã chỉ định doanh nhân này, cùng công ty Babylon Navigation DMCC và một loạt thực thể liên quan vào danh sách trừng phạt. Trong số đó, có các tàu chở dầu treo cờ Liberia như Adena, Liliana và Camilla, bị cáo buộc tham gia hoạt động chuyển hàng từ tàu sang tàu ở Vịnh Ả Rập, đồng thời sử dụng các cảng Iraq để che giấu lượng dầu Iran.

Ngoài ra, một số công ty đăng ký tại Quần đảo Marshall cũng bị đưa vào danh sách đen, bao gồm Tryfo Navigation, Keely Shiptrade Limited, Odiar Management, Panarea Marine và Topsail Shipholding. Bộ Tài chính cho biết các thực thể này hoạt động như chủ sở hữu danh nghĩa nhằm che giấu quy mô hoạt động của mạng lưới.

"Bằng cách nhắm vào nguồn thu từ dầu mỏ của Iran, chúng tôi sẽ tiếp tục làm suy yếu khả năng thực hiện các hành động tấn công của chế độ này nhằm vào Mỹ và các đồng minh", Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố. Ông nhấn mạnh cam kết của Washington trong việc ngăn chặn dòng dầu thô Iran len lỏi vào thị trường toàn cầu thông qua các kế hoạch trốn tránh trừng phạt.

Lệnh trừng phạt được đưa ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán giữa Iran và các bên liên quan về vấn đề hạt nhân đang rơi vào bế tắc. Hành động này của Mỹ nhấn mạnh nỗ lực kiểm soát chặt chẽ hơn đối với các phương thức ngày càng tinh vi nhằm che giấu dòng chảy dầu thô Iran. Tehran hiện phụ thuộc vào các hoạt động chuyển hàng từ tàu sang tàu và đăng ký ngoài khơi để duy trì xuất khẩu dầu mỏ, trong khi thị trường hàng hóa toàn cầu tiếp tục chịu ảnh hưởng từ các biện pháp trừng phạt kinh tế.

Theo Reuters, bất chấp các biện pháp mạnh tay từ Washington, Trung Quốc vẫn tiếp tục nhập khẩu khối lượng lớn dầu thô Iran. Thực tế, Bắc Kinh hiện là khách hàng chính của Tehran, chiếm tới khoảng 90% tổng xuất khẩu dầu của Iran.