Chuyên gia: Thị trường bất động sản sẽ tiếp tục thanh lọc các dòng vốn đầu cơ ngắn hạn

Theo ông Đính, từ năm 2025 có thể xem như thời điểm đánh dấu sự phục hồi rõ nét của thị trường sau giai đoạn suy giảm mạnh trong các năm 2022-2023 và những tín hiệu manh nha phục hồi trong năm 2024. “Chúng ta đã đi qua vùng trũng của khủng hoảng”, ông nhấn mạnh.

Tuy nhiên, cùng với sự phục hồi là những biểu hiện chưa thực sự lành mạnh, khi nhu cầu đầu tư tăng nhanh hơn nhu cầu ở thực, dẫn tới tình trạng đầu cơ, tạo sóng giá và hình thành mặt bằng giá ảo tại một số khu vực.

Ông Đính cho rằng một trong những yếu tố thúc đẩy xu hướng này là môi trường tín dụng nới lỏng trong thời gian qua. Dòng tiền rẻ đã góp phần hỗ trợ thị trường phục hồi trở lại nhưng đồng thời cũng tạo điều kiện cho hoạt động đầu cơ lan rộng.

Ông cho biết, tính đến hết tháng 9, tổng dư nợ tín dụng toàn nền kinh tế đạt hơn 18 triệu tỷ đồng, trong đó dư nợ bất động sản chiếm hơn 4 triệu tỷ đồng, tương đương khoảng 25%.“Con số này cho thấy hệ thống ngân hàng đã nỗ lực rất lớn để đồng hành với nền kinh tế và thị trường”, ông Đính nói.

Trước hiện tượng đầu cơ tăng trở lại, ông Đính cho biết Chính phủ đã chỉ đạo nghiên cứu các biện pháp điều tiết thị trường, bao gồm siết tín dụng và các giải pháp thuế. VARS đồng tình với hướng tiếp cận này nhưng nhấn mạnh việc triển khai cần có lộ trình, phân loại đúng đối tượng để tránh ảnh hưởng tới người mua nhà có nhu cầu ở thực.

Liên quan đến việc một số ngân hàng bắt đầu điều chỉnh tăng lãi suất, ông Đính nhận định đây là phản ứng tất yếu sau thời gian dài hỗ trợ nền kinh tế.“Ngân hàng cũng là doanh nghiệp, họ phải bảo đảm an toàn tài chính và lợi ích hệ thống”. Tuy vậy, ông thừa nhận động thái này sẽ khiến các hoạt động đầu tư sử dụng đòn bẩy tài chính chững lại.

Điểm tích cực, theo ông Đính, là Chính phủ vẫn kiên định với nguyên tắc điều hành linh hoạt. Trong các cuộc họp chính sách mà VARS tham dự, tinh thần xuyên suốt luôn là điều chỉnh kịp thời, không để thị trường bị sốc và không để rủi ro lan rộng.

Ông bày tỏ kỳ vọng rằng từ nay đến cuối năm và những năm tiếp theo, thị trường sẽ tiếp tục thanh lọc các dòng vốn đầu cơ ngắn hạn, chuyển sang trạng thái ổn định và chất lượng hơn. “Đây sẽ là nền tảng quan trọng cho chu kỳ tăng trưởng mới của bất động sản Việt Nam”, ông khẳng định.

VREF 2026 hướng tới mục tiêu tạo không gian đối thoại chuyên sâu, thúc đẩy trao đổi đa chiều giữa cơ quan quản lý, chuyên gia và doanh nghiệp, nhằm xây dựng một thị trường bất động sản an toàn, lành mạnh và phát triển bền vững.

Tại họp báo, Ban Tổ chức công bố loạt bộ tiêu chuẩn và hệ thống tiêu chí đánh giá chuẩn mực do Viện nghiên cứu đánh giá thị trường bất động sản Việt Nam xây dựng và phát triển.

Các bộ công cụ bao gồm: bộ tiêu chuẩn dự án bất động sản chuẩn mực Việt Nam; chỉ số năng lực cạnh tranh thị trường bất động sản cấp tỉnh; bộ tiêu chuẩn đánh giá năng lực đồng hành của ngân hàng trong phát triển thị trường bất động sản; bộ tiêu chuẩn hành nghề môi giới bất động sản Việt Nam; và bộ quy tắc đạo đức, ứng xử nghề nghiệp môi giới bất động sản.



