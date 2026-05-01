Chuyên gia: VN-Index sớm tiến đến mốc 2.000 điểm

VN-Index vừa thiết lập đỉnh lịch sử mới, nhưng cảm giác hưng phấn trên thị trường lại không lan tỏa mạnh như những lần vượt đỉnh trước. Thanh khoản chưa thực sự bùng nổ, khối ngoại vẫn duy trì bán ròng, trong khi dòng tiền liên tục xoay vòng giữa các nhóm trụ lớn.

Điều này khiến nhiều chuyên gia cho rằng thị trường đang bước vào giai đoạn nhạy cảm hơn, nơi việc kiếm lợi nhuận sẽ phụ thuộc nhiều vào khả năng chọn đúng nhóm cổ phiếu thay vì chỉ đơn thuần “mua theo chỉ số”.

Ông Nguyễn Tấn Phong – Chuyên gia Phân tích Chứng khoán Pinetree cho rằng tuần qua đánh dấu một cột mốc quan trọng khi VN-Index chính thức thiết lập đỉnh lịch sử mới tại 1.925 điểm, vượt qua mốc kỷ lục cũ 1.918 điểm.

Điểm đáng chú ý nhất là cấu trúc dòng tiền đã có sự thay đổi rõ rệt. Sau chuỗi tăng nóng kéo dài, nhóm cổ phiếu Vingroup bắt đầu chững lại và dòng tiền dần lan tỏa sang các nhóm ngành khác, đặc biệt là ngân hàng với hàng loạt mã như VPB, VCB, BID, ACB hay TPB tăng tích cực. Nhóm dầu khí với GAS, BSR cũng ghi nhận nhịp tăng trở lại.

Diễn biến này cho thấy thị trường đang dần thoát khỏi trạng thái phụ thuộc vào một vài cổ phiếu trụ riêng lẻ. Tuy nhiên, dòng tiền khối ngoại vẫn chưa thực sự tạo được sự thuyết phục. Sau khi ngắt chuỗi bán ròng 15 phiên liên tiếp và mua ròng hơn 200 tỷ đồng trong phiên 14/05, khối ngoại đã quay lại bán ròng ngay phiên sau đó, cho thấy động thái mua ròng vừa qua chủ yếu mang tính ngắn hạn. Bên cạnh đó, thanh khoản thị trường vẫn chưa thực sự bùng nổ tương xứng với việc VN-Index lập đỉnh lịch sử mới.

Ở góc độ quốc tế, chuyên gia cho rằng thị trường toàn cầu được hỗ trợ bởi hai yếu tố lớn. Thứ nhất, chứng khoán Mỹ tiếp tục lập đỉnh mới nhờ nhóm công nghệ và các cổ phiếu liên quan đến trí tuệ nhân tạo, trong bối cảnh kỳ vọng Fed giữ ổn định chính sách tiền tệ vẫn được duy trì.

Thứ hai là chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Donald Trump tới Bắc Kinh trong hai ngày 14–15/05 để hội đàm với Tập Cận Bình về việc gia hạn thỏa thuận đình chiến thương mại đạt được từ tháng 10 năm ngoái. Những diễn biến này đã góp phần hạ nhiệt căng thẳng địa chính trị toàn cầu, qua đó lan tỏa tâm lý tích cực sang các thị trường mới nổi, trong đó có Việt Nam.

Về xu hướng tuần mới, VN-Index hiện đã bước vào vùng giá hoàn toàn mới khi không còn vùng kháng cự lịch sử nào phía trên. Đây được xem là trạng thái kỹ thuật khá hiếm gặp và thường mở ra giai đoạn tăng tốc ngắn hạn khi nút thắt tâm lý “ngại đỉnh cũ” được gỡ bỏ và không còn là rào cản với dòng tiền.

Kịch bản cơ sở được đưa ra là VN-Index có thể tiếp tục bứt tốc và hướng đến mốc tâm lý 2.000 điểm. Việc nhóm Vingroup tạm dừng tăng nóng đang tạo điều kiện để dòng tiền lan tỏa sang các nhóm khác như ngân hàng, dầu khí và bất động sản, giúp cấu trúc tăng trưởng của thị trường trở nên bền vững hơn so với giai đoạn chỉ phụ thuộc vào vài cổ phiếu vốn hóa lớn. Đồng thời, bối cảnh vĩ mô thế giới cũng đang ủng hộ khi chứng khoán Mỹ vượt đỉnh và cuộc gặp Mỹ – Trung diễn ra theo chiều hướng tích cực.

Theo khuyến nghị của chuyên gia, nhà đầu tư đang nắm giữ cổ phiếu có thể tiếp tục duy trì vị thế để tối ưu lợi nhuận trong nhịp tăng hướng tới mốc 2.000 điểm. Với nhà đầu tư chưa giải ngân, chiến lược phù hợp là giải ngân với tỷ trọng nhỏ vào những cổ phiếu có câu chuyện riêng, đồng thời kiên nhẫn chờ cơ hội rõ ràng hơn thay vì FOMO mua đuổi trong các nhịp tăng mạnh của thị trường.