Chuyên gia VPBankS: VN-Index bước vào ‘mega uptrend’, 'sóng thần' tăng trưởng sẽ kéo dài

Tại chương trình “Việt Nam và các chỉ số: Tài chính Thịnh Vượng”, ông Trần Hoàng Sơn, Giám đốc Chiến lược thị trường, Công ty Cổ phần Chứng khoán VPBank (VPBankS) nhận định: "Đã có tín hiệu rất vui khi VN-Index vừa đạt ngưỡng 1.600 điểm - con số mà thị trường mơ ước từ lâu".

Dựa vào xu hướng hiện tại so với thời điểm cuối 2024 và các con sóng trước đây, vị chuyên gia cho rằng có thể đây là một con sóng rất lớn (mega uptrend).

Trong tuần trước, thanh khoản trung bình của thị trường đạt kỷ lục mới là 56.000 tỷ đồng/phiên. Ngoài ra, thị trường cũng ghi nhận phiên kỷ lục hơn 80.300 tỷ đồng (hơn 3 tỷ USD). Rõ ràng tâm lý tích cực vẫn đang tiếp tục lan tỏa, nhiều nhóm ngành tăng trở lại.

Ví dụ, dòng tiền chậm lại ở nhóm cổ phiếu ngân hàng nhưng có dấu hiệu lan tỏa nhanh sang BĐS và xây dựng, đầu tư công. Những tín hiệu này cho thấy xu hướng tăng tiếp tục diễn biến mạnh ở các chỉ số, cũng như lan tỏa rộng rãi trên toàn thị trường.

Ngắn hạn, theo chuyên gia, thị trường vẫn rất tích cực, được ủng hộ bởi dòng tiền cực kỳ mạnh mẽ. Ông Sơn kỳ vọng trong giai đoạn này, thị trường vẫn đi lên ổn định. Tuy nhiên, cũng đã có những tín hiệu cần theo dõi trong tháng 8.

Con "sóng" vẫn tiếp tục kéo dài

Nhìn lại con sóng tăng từ năm 2020 đến 2022, đây là giai đoạn có những gói kích cầu rất lớn ngay sau đại dịch COVID-19. Đồng thời, các ngân hàng trung ương bơm tiền rất mạnh.

Đến nay, điểm số và thanh khoản đã vượt qua con sóng kỷ lục trước đó, thậm chí đang lên đỉnh cao mới. Hai con số đại diện cho tín hiệu mạnh mẽ trên là VN-Index đạt 1.600 điểm và 56.000 tỷ đồng thanh khoản bình quân.

Vị chuyên gia VPBankS đánh giá, có nhiều lý do từ cả yếu tố trong nước và quốc tế giải thích cho đà tăng của thị trường . Yếu tố quốc tế đầu tiên là chính sách nới lỏng của ngân hàng trung ương sau giai đoạn lạm phát được kiểm soát. Nhiều ngân hàng trung ương thậm chí còn cố gắng hạ lãi suất nhanh hơn để đổi lấy tăng trưởng, nhất là Ngân hàng trung ương châu Âu (ECB) đã cắt giảm 8 lần.

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cũng đã hạ lãi suất khoảng 100 điểm cơ bản (bps) trong năm 2024, nhưng vì lạm phát còn hơi dai dẳng nên đã chững lại trong nửa đầu 2025. Thị trường kỳ vọng Fed sẽ nối lại việc hạ lãi suất vào cuối năm nay. Chính sách nới lỏng tiền tệ trên toàn cầu là một yếu tố rất quan trọng, hỗ trợ cho thị trường tài sản và chứng khoán tăng điểm trong nửa đầu 2025.

Thứ hai, tâm lý thị trường đã tích cực trở lại sau cú sốc thuế quan của Tổng thống Donald Trump. Các vòng đàm phán đã mang lại mức thuế quan thấp hơn, giúp tâm lý ổn định trở lại và thị trường lấy lại đà tăng sau cú sập mạnh vào tháng 4. Cú sập tháng 4/2025 tương đương với giai đoạn thị trường giảm mạnh do đại dịch COVID. Thường cứ sau một giai đoạn điều chỉnh mạnh, thị trường lại bật lên mạnh mẽ hơn.

Thứ ba, sự suy yếu của đồng USD đã giúp cho dòng vốn dịch chuyển, giảm nắm giữ tài sản bằng USD và trở lại mua vào ở các thị trường mới nổi và cận biên. Việc dòng tiền chuyển sang nắm giữ tài sản nóng hơn như chứng khoán, tiền mã hóa là tín hiệu rất tích cực… Đây là lý do khiến thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm khá tốt trong giai đoạn vừa qua, đồng thời, thị trường tiền mã hóa tiếp tục vượt lên đỉnh cao mới.

Trong nước, kinh tế Việt Nam phục hồi rất tốt nhờ chính sách mạnh tay nới lỏng tiền tệ và tài khóa. Kinh tế phục hồi vững chắc ở hầu hết chỉ số, đặc biệt là GDP quý II/2025 tăng trưởng 7,96%, cao nhất trong các quý 2 kể từ sau đại dịch COVID-19.

Chuyên gia cho rằng đây là tín hiệu cho thấy kinh tế trên đà phục hồi mạnh mẽ sau giai đoạn biến động của năm 2023. Tốc độ tăng trưởng GDP quý 2 được hỗ trợ rất lớn bởi chính sách tiền tệ nới lỏng. Tín dụng toàn hệ thống đến tháng 7 tăng khoảng 9,64% - cao nhất trong giai đoạn hậu COVID. Dòng tiền lỏng khiến cho thanh khoản toàn thị trường lên vùng cao mới.

Ngoài ra, giải ngân đầu tư công 6 tháng đầu năm đã tăng 25% so với cùng kỳ, hoàn thành hơn 40% kế hoạch. Các chính sách hỗ trợ nâng hạng thị trường cũng là một động lực. Trong nửa đầu năm 2025, chính phủ đã hoàn thiện khung pháp lý để hỗ trợ phát triển thị trường chứng khoán; tháo gỡ những điểm nghẽn về nâng hạng (loại bỏ yêu cầu giao dịch ký quỹ trước giao dịch – non prefunding).

Đồng thời, sau khi áp dụng KRX thành công, khối lượng lệnh tăng vọt, cấu trúc thị trường cũng có sự thay đổi. Trong giai đoạn nóng như hiện nay, thị trường không còn tình trạng đơ, nghẽn lệnh.

"Tôi kỳ vọng sự thay đổi về bản chất của hệ thống giao dịch trong thời gian tới sẽ giúp ích nhiều cho thị trường, nhất là khi có thể có những sản phẩm mới, hoặc rút gọn thời gian thanh toán về T+2 hoặc T+0", chuyên gia VPBankS cho hay.

Các bộ ngành, đặc biệt là Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán đã gặp gỡ FTSE Russell để đàm phán, hội thảo về những yếu tố vướng mắc. Việc nâng hạng thành công sẽ tạo ra sức hút thị trường Việt Nam trong mắt nhà đầu tư quốc tế.

Đồng thời, lợi nhuận của các doanh nghiệp cũng thực sự tích cực. Trong quý 2 vừa qua, lợi nhuận doanh nghiệp tăng trưởng vượt trội, đạt khoảng 33% so với cùng kỳ năm ngoái (dựa trên 90% doanh nghiệp công bố báo cáo). Đây là một trong những tốc độ tăng trưởng lợi nhuận cao nhất kể từ sau đại dịch COVID-19.

Dẫn dắt đà tăng trưởng này chủ yếu đến từ những cổ phiếu có mức nền thấp trong năm ngoái như BĐS, điện, bán lẻ, hàng không, cao su, phân bón. Ngành ngân hàng duy trì sự ổn định, tăng trưởng khoảng 17,5%, trong đó, nhóm dịch vụ tài chính tăng đến gần 43%.

Tổng kết lại, ông Sơn quan điểm rằng: "Trong ngắn hạn, những yếu tố trên vẫn được duy trì. Bởi vậy, NĐT có thể yên tâm rằng con 'sóng' vẫn sẽ kéo dài trong năm nay".