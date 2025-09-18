Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Chuyện khó hiểu về máy tán sỏi thận ở Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên

18-09-2025 - 11:30 AM | Xã hội

Máy tán sỏi thận ở Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên bị cho là đã hỏng từ cuối năm 2023, nhưng trong năm 2024 lại có 480 ca tán sỏi thận

Ngày 18-9, cơ quan chức năng đang làm rõ những lùm xùm liên quan đến việc thực hiện việc tán sỏi thận ở Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. 

Chuyện khó hiểu về máy tán sỏi thận ở Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên- Ảnh 1.

Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên nơi xảy ra lùm xùm vụ tán sỏi thận cho bệnh nhân

Trước đó, tối 17-9, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) đăng tải thông tin cho rằng máy tán sỏi Laser tại khoa Ngoại thận – tiết niệu của Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên đã bị hỏng từ cuối năm 2023 cho đến nay. Bệnh viện này chỉ có 1 máy tán sỏi thận Laser. Tuy nhiên, điều bất ngờ là theo số liệu từ bệnh viện này, số ca tán sỏi thực hiện trong năm 2024 là 480 ca!.

Ngày 18-9, nguồn tin Báo Người Lao Động cho biết trong tháng 8-2025, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên đã từng ra quyết định tạm đình chỉ chức vụ lãnh đạo đối với 2 lãnh đạo Khoa Ngoại thận - tiết niệu. 2 người bị đình chỉ là trưởng và phó khoa này.

Cả hai bị tạm đình chỉ chức vụ do có dấu hiệu vi phạm trong quản lý, sử dụng máy tán sỏi Laser tại khoa.

Ông Nay Phi La, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk, cho biết đây là vụ việc rất nghiêm trọng. Trước đó, đoàn kiểm tra của Sở Y tế đã phát hiện vụ việc này. Đồng thời, cơ quan công an cũng đã nắm bắt thông tin và đang có hướng xử lý.

"Trong ngày hôm nay, chúng tôi sẽ có phản hồi chi tiết cho các cơ quan báo chí về vụ việc xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên" - ông La cho biết thêm.

Bệnh viện Đa khoa Quảng Ninh bật báo động đỏ, huy động 150 y bác sĩ cấp cứu các nạn nhân trong thảm họa lật tàu

Theo Cao Nguyên

Người Lao động

