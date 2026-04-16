Chuyển khoản 368 triệu đồng để nhận 1,8 tỷ vào tài khoản ngân hàng, người đàn ông phải đến trình báo công an

Theo Huỳnh Duy | 16-04-2026 - 20:40 PM | Kinh tế số

Người đàn ông ở Gia Lai đã thực hiện 6 lần chuyển tiền để nhận giải thưởng 1,8 tỷ đồng.

Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Gia Lai) đang điều tra làm rõ vụ lừa đảo hơn 368 triệu đồng qua mạng xã hội với thủ đoạn trúng thưởng vé cào online.

Theo trình báo, vào ngày 7/4, ông N.C.M (49 tuổi, trú tại tỉnh Gia Lai) tham gia chương trình mua vé trúng thưởng của tài khoản “Cty Vé Cào Thần Tài 88888” với số tiền 299 nghìn đồng.

Sau khi thực hiện xong thao tác, các đối tượng liên hệ qua Messenger, thông báo ông M. xem livestream cào vé và thông báo ông đã trúng giải thưởng lên đến 1,872 tỷ đồng.

Hình thức lừa đảo vé số cào online trên mạng xã hội (Ảnh minh họa)

Để nhận giải, các đối tượng yêu cầu ông M. đóng phí hồ sơ, sau đó là phí quy đổi ngoại tệ. Đáng chú ý, các đối tượng còn lợi dụng lỗi ghi sai nội dung chuyển khoản để yêu cầu ông chuyển tiền lại nhiều lần, kèm theo lời hứa sẽ cộng dồn số tiền này vào giải thưởng.

Tiếp đó, nạn nhân bị yêu cầu nộp thêm 5% thuế thu nhập cá nhân (93,6 triệu đồng) và phí chuyển khoản quốc tế (hơn 190 triệu đồng). Tổng cộng, ông M. đã thực hiện 6 lần chuyển tiền vào số tài khoản mà đối tượng cung cấp với tổng số tiền bị chiếm đoạt là 368.622.000 đồng.

Để tạo lòng tin tuyệt đối, các đối tượng còn gửi ảnh chụp màn hình giả mạo thông báo chuyển khoản thành công 1,872 tỷ đồng và yêu cầu nạn nhân chờ 24 giờ với lý do "số tiền lớn hệ thống đang xử lý". Chỉ đến khi không nhận được tiền và các đối tượng cắt đứt liên lạc, ông M. mới nhận ra mình bị lừa.

Qua vụ việc này, cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không tin vào các chương trình trúng thưởng qua mạng xã hội và không chuyển bất kỳ khoản tiền nào cho người lạ để tránh thiệt hại về tài sản.

Người dân sắp đi nước ngoài chú ý thông báo từ Công an

Anthropic đổi cách tính tiền: Kỷ nguyên "nhân viên AI không giới hạn" đã hết, chi phí AI của doanh nghiệp có thể tăng gấp 3

Tài khoản có khoản thu 1,8 tỷ đồng nhưng chỉ nộp thuế 5%: Công an yêu cầu người đàn ông 49 tuổi lên làm việc

Phải đóng thuế 30% vì tài khoản nhận 680 triệu đồng nhưng quyết không nộp: Công an điều tra người đàn ông sinh năm 1990

Dùng AI để kiểm tra code do AI viết, startup được "rót" vốn 9 triệu USD

Apple gom sạch chip nhớ khiến Microsoft phải tăng giá Surface

Hàn Quốc mất 40 năm, Trung Quốc mất 30 năm nhưng Việt Nam chỉ có 5 năm để làm điều này

