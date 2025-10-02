Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Chuyển khoản 750 triệu đồng vào một tài khoản ACB, người phụ nữ SN 1996 vừa giao dịch thành công đã vội báo công an

02-10-2025 - 11:48 AM

Công an phường Cửa Ông (Quảng Ninh) vừa kịp thời xác minh, hỗ trợ một công dân trên địa bàn nhận lại số tiền 750 triệu đồng do sơ suất chuyển khoản nhầm.

Ngày 16/9, chị Phạm Thu Hà (sinh năm 1996, trú tại tổ 6, khu Trung Sơn 1, phường Cửa Ông) sử dụng tài khoản MB Bank chuyển khoản nhầm số tiền 750 triệu đồng đến tài khoản ngân hàng ACB mang tên Trương Thị Hồng Nhung (sinh năm 1996, trú tại thôn 3, xã Vạn Phúc, TP Hà Nội).

Chuyển khoản 750 triệu đồng vào một tài khoản ACB, người phụ nữ SN 1996 vừa giao dịch thành công đã vội báo công an- Ảnh 1.

Cán bộ Công an phường Cửa Ông làm việc với chị Phạm Thu Hà và chị Trương Thị Hồng Nhung

Ngay sau khi phát hiện sự việc, chị Hà đã trình báo Công an phường Cửa Ông để được hỗ trợ. Tiếp nhận tin báo, Công an phường nhanh chóng xác minh, liên hệ làm việc với chị Trương Thị Hồng Nhung. Sau khi kiểm tra, xác định thông tin người chuyển nhầm là chính xác, chị Nhung đã tự nguyện chuyển trả toàn bộ số tiền 750 triệu đồng cho chị Hà.

Xúc động khi nhận lại số tiền lớn bị chuyển nhầm, chị Phạm Thu Hà đã gửi thư cảm ơn chân thành tới chị Trương Thị Hồng Nhung cùng cán bộ, chiến sĩ Công an phường Cửa Ông đã tận tình hỗ trợ.

Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Quảng Ninh﻿

