Chuyển khoản nhầm 600 triệu đồng, người dân được hỗ trợ nhận lại tiền

Công an xã Bạch Ngọc hướng dẫn chị Chu Thị Thu Hương thực hiện thủ tục để hoàn tất việc chuyển trả số tiền 600 triệu đồng cho anh Biện Văn Thông- Ảnh: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an

Số tiền 600 triệu đồng chuyển khoản nhầm đã được hoàn trả cho chủ tài khoản sau khi Công an xã Bạch Ngọc, tỉnh Nghệ An khẩn trương xác minh, phối hợp với các bên liên quan.

Trước đó, ngày 13/8/2026, Công an xã Bạch Ngọc tiếp nhận đơn trình báo của anh Biện Văn Thông (sinh năm 1984, trú tại xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp) về việc chuyển khoản nhầm số tiền 600 triệu đồng vào tài khoản Ngân hàng MB của chị Chu Thị Thu Hương, trú tại xóm Giang Sơn 3, xã Bạch Ngọc, tỉnh Nghệ An.

Xác định đây là số tiền lớn, ngay sau khi tiếp nhận trình báo, Công an xã Bạch Ngọc khẩn trương xác minh thông tin, làm việc với các bên liên quan để làm rõ vụ việc.

Qua xác minh, Công an xã Bạch Ngọc xác định nội dung trình báo là đúng sự thật. Công an xã hướng dẫn chị Chu Thị Thu Hương thực hiện các thủ tục cần thiết, đồng thời phối hợp để hoàn tất việc chuyển trả số tiền 600 triệu đồng cho anh Biện Văn Thông theo đúng quy định.

Ngày 18/8/2026, nhận lại toàn bộ số tiền chuyển nhầm, anh Biện Văn Thông bày tỏ sự xúc động, cảm kích trước tinh thần trách nhiệm, tận tụy, vì Nhân dân phục vụ của cán bộ, chiến sĩ Công an xã Bạch Ngọc, đồng thời viết thư cảm ơn chị Chu Thị Thu Hương vì đã có hành động đẹp, sẵn sàng hoàn trả số tiền nhận nhầm.

Qua vụ việc, cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần kiểm tra kỹ thông tin người nhận trước khi thực hiện giao dịch chuyển tiền; khi phát hiện chuyển nhầm cần nhanh chóng liên hệ với ngân hàng và trình báo cơ quan Công an để được hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời.

Trường hợp nhận được tiền do người khác chuyển nhầm, cần chủ động phối hợp với ngân hàng hoặc cơ quan Công an để hoàn trả cho chủ sở hữu hợp pháp, tránh phát sinh những hệ quả pháp lý không đáng có.