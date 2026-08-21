Google miễn phí 1 năm gói AI cho một đối tượng người dùng Việt Nam, có 400 GB dung lượng: Vào đăng ký ngay

Google miễn phí 1 năm gói Google AI Plus cho sinh viên

Nhằm hỗ trợ sinh viên và giáo viên bước vào năm học mới, Google vừa giới thiệu chuỗi cập nhật tích hợp trí tuệ nhân tạo trên nhiều nền tảng phổ biến như Google Tìm kiếm, Gemini, YouTube và Google Lớp học.

Các công cụ này được thiết kế dựa trên nền tảng khoa học học tập đã qua kiểm chứng cùng các tiêu chuẩn an toàn, hướng tới việc hỗ trợ học tập cá nhân hóa tại nhà và tối ưu hóa giảng dạy cho đội ngũ giáo viên.

Đối với người học, Google triển khai chương trình miễn phí một năm gói Google AI Plus cho sinh viên đủ điều kiện tại 140 quốc gia, bao gồm Việt Nam.

Gói dịch vụ này cung cấp tính năng tải tệp và hình ảnh không giới hạn, tăng gấp hai lần hạn mức sử dụng, mở quyền truy cập Omni cùng 400 GB dung lượng lưu trữ. Đồng thời, hãng cũng áp dụng chính sách giảm giá đối với gói tích hợp Google AI Pro và YouTube Premium dành riêng cho đối tượng sinh viên.

Bên cạnh các ưu đãi về dịch vụ, hãng ra mắt một không gian học tập chuyên biệt ngay trong ứng dụng Gemini tại địa chỉ https://gemini.google.com/stud enst.

Phân khu này giúp sinh viên sắp xếp việc học thông qua các công cụ tạo sổ tay học tập, làm thẻ ghi nhớ và thực hiện bài kiểm tra thử. Đáng chú ý, tính năng Sổ tay học tập ra mắt từ tháng 6 cho phép người dùng tải lên tài liệu học thuật hoặc ghi chú bài giảng.

Hệ thống sẽ tự động phân chia chủ đề, thiết lập kế hoạch học tập, cung cấp bài kiểm tra đánh giá sơ bộ để chỉ ra lỗ hổng kiến thức, từ đó tạo ra các bài học cá nhân hóa kèm bảng điều khiển theo dõi tiến độ theo thời gian thực. Ngoài ra, phiên bản Gemini Live mới nhất còn hỗ trợ sinh viên thảo luận và yêu cầu báo cáo được tạo từ tính năng Deep Research ở mọi thời điểm.

Nền tảng Google Tìm kiếm cũng nhận được nhiều nâng cấp đáng kể trong Tổng quan AI và Chế độ AI nhằm nâng cao năng suất học tập. Khi tra cứu các khái niệm phức tạp như "thang đo pH" hay "cấu trúc nguyên tử", hệ thống sẽ hiển thị các mô phỏng sinh động và giao diện tương tác thay vì văn bản tĩnh, cho phép sinh viên tiếp tục đặt các câu hỏi truy vấn sâu hơn.

Người dùng cũng có thể yêu cầu tạo bài trắc nghiệm ôn tập cho các môn học hoặc các bài thi chuẩn hóa quốc tế như SAT, GRE, ACT với nội dung tích hợp từ các đối tác uy tín, đi kèm phần giải thích chi tiết.

Nhiều tính năng học tập nâng cao﻿

Đặc biệt, tính năng Gemini Notebook (tiền thân là NotebookLM) đã được tích hợp trực tiếp vào Chế độ AI, giúp tổng hợp thông tin chuyên sâu ngay trên trang Tìm kiếm. Tính năng này bắt đầu triển khai bằng tiếng Anh tại hơn 180 quốc gia, trong đó có Việt Nam, trước khi mở rộng sang các ngôn ngữ địa phương.

Ở góc độ giảng dạy, Google bổ sung các công cụ mới do nhà giáo dục làm chủ trên Google Lớp học, cho phép giáo viên tùy chỉnh trải nghiệm AI sao cho phù hợp với chương trình học và theo dõi tiến độ của sinh viên theo thời gian thực.

Giáo viên có thể chủ động tạo đề cương tương tác, thiết kế bài luyện thi thích ứng, cung cấp hướng dẫn cá nhân hóa cho bài tập về nhà hoặc chỉ định nguồn tài liệu chuẩn để AI tham chiếu. Cùng với đó, ứng dụng kết nối Classroom trong Gemini hỗ trợ phân tích kết quả bài tập và điểm số cũ để nhận diện các chủ đề sinh viên chưa nắm vững, đồng thời hỗ trợ soạn thảo giáo án và tạo thông báo lớp học nhanh chóng. Google cam kết toàn bộ dữ liệu trong Google Workspace for Education luôn được bảo vệ an toàn và không bao giờ được dùng để huấn luyện các mô hình AI.