Học sinh phổ thông sẽ được học AI đại trà từ năm học 2026-2027

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Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) vừa ban hành Khung nội dung giáo dục trí tuệ nhân tạo (AI) cho học sinh phổ thông và hướng dẫn triển khai từ năm học 2026-2027.

Theo Quyết định số 2422/QĐ-BGDĐT ngày 18/8 và Công văn số 5588/BGDĐT-GDPT ngày 19/8, nội dung giáo dục AI được triển khai đại trà trên cả nước sau một năm thí điểm.

12 tiết AI mỗi lớp mỗi năm

Khung nội dung giáo dục AI gồm hai phần: nội dung cốt lõi và nội dung mở rộng.

Trong đó, nội dung cốt lõi có thời lượng 12 tiết/lớp/năm học, trang bị cho học sinh những kiến thức và kỹ năng AI tối thiểu, thiết yếu, có thể vận dụng trực tiếp trong học tập và các hoạt động giáo dục.

Học sinh được trang bị kiến thức nền tảng về AI, kỹ năng vận dụng cơ bản, khả năng nhận biết và đánh giá vai trò của AI trong học tập, đời sống. Nội dung cũng chú trọng rèn luyện tư duy phản biện, khả năng kiểm chứng thông tin và sử dụng AI an toàn, có đạo đức, trách nhiệm.

Phần nội dung mở rộng do các cơ sở giáo dục chủ động bố trí, nhằm phát triển thêm hiểu biết, kỹ năng và năng lực sáng tạo của học sinh tùy theo nhu cầu và điều kiện thực tế.

Không tạo thêm áp lực cho học sinh

Bộ GDĐT yêu cầu việc triển khai giáo dục AI phải bảo đảm tính khoa học, sư phạm, vừa sức, phù hợp với tâm lý lứa tuổi và không làm thay đổi mục tiêu hoặc gây quá tải Chương trình giáo dục phổ thông.

Ảnh minh họa: TTXVN

Căn cứ điều kiện về giáo viên, cơ sở vật chất, nhu cầu và năng lực học sinh, các trường có thể lựa chọn nhiều hình thức triển khai.

Một là tổ chức chuyên đề giáo dục AI, bảo đảm hoàn thành nội dung cốt lõi. Hình thức này được bố trí trong kế hoạch dạy học 2 buổi/ngày của nhà trường.

Hai là lồng ghép nội dung AI vào các môn học, hoạt động giáo dục để củng cố, vận dụng kiến thức, nhưng không làm thay đổi hoặc gia tăng yêu cầu cần đạt của môn học.

Ba là tổ chức các hoạt động theo nhu cầu như câu lạc bộ, sinh hoạt chuyên đề, tham quan, giao lưu thực tế, ngoại khóa. Hình thức này dành cho phần nội dung mở rộng, trên tinh thần tự nguyện, tự chọn.

Không yêu cầu học sinh phải có tài khoản AI riêng

Bộ GDĐT yêu cầu các trường khai thác hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị và nguồn lực sẵn có, tránh đầu tư dàn trải, lãng phí.

Đặc biệt, các cơ sở giáo dục phải có giải pháp để học sinh ở vùng khó khăn, thiếu thiết bị hoặc kết nối internet vẫn có cơ hội tiếp cận giáo dục AI.

Học sinh không bị yêu cầu phải sử dụng tài khoản cá nhân hoặc các công cụ AI chưa được rà soát.

Nhà trường có trách nhiệm lựa chọn và kiểm tra các công cụ AI phù hợp với độ tuổi, mục tiêu giáo dục và điều khoản sử dụng; đồng thời hướng dẫn, giám sát học sinh trong quá trình sử dụng.

Việc triển khai cũng phải tuân thủ các quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân, sở hữu trí tuệ và an toàn thông tin. Các trường cần xây dựng quy trình tiếp nhận, xử lý và báo cáo sự cố liên quan đến việc sử dụng AI.

Ưu tiên nguồn lực cho vùng khó khăn

Theo hướng dẫn của Bộ GDĐT, các Sở GDĐT có trách nhiệm chỉ đạo các cơ sở giáo dục rà soát điều kiện, xây dựng kế hoạch và triển khai giáo dục AI từ năm học 2026-2027.

Ảnh minh họa: TTXVN

Sở GDĐT tham mưu UBND cấp tỉnh bảo đảm các điều kiện tổ chức dạy học 2 buổi/ngày; ưu tiên bố trí đội ngũ, kinh phí, cơ sở vật chất, thiết bị, học liệu, bảo trì và hỗ trợ kỹ thuật phục vụ giáo dục AI.

Trong đó, các cơ sở giáo dục ở miền núi, vùng sâu, vùng xa và vùng đặc biệt khó khăn được ưu tiên hỗ trợ.

Các Sở GDĐT phải báo cáo Bộ GDĐT kế hoạch triển khai trước ngày 30/8 hằng năm; báo cáo kết quả thực hiện, khó khăn, vướng mắc và kiến nghị trước ngày 15/6 hằng năm.

Bên cạnh đó, các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng giáo viên được yêu cầu chủ động cập nhật nội dung giáo dục AI vào chương trình đào tạo, bồi dưỡng; phối hợp với các Sở GDĐT tổ chức tập huấn cán bộ quản lý, giáo viên theo nhu cầu thực tế.

Việc đưa giáo dục AI vào triển khai đại trà từ năm học 2026-2027 được Bộ GDĐT xác định là bước cụ thể hóa Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.