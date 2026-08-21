Công nghệ 21/8: Thiếu niên Mỹ rút đơn kiện Meta, Google và Snap trước phiên tòa

Thiếu niên Mỹ rút đơn kiện Meta, Google và Snap trước phiên tòa

Theo Reuters , một thiếu niên Mỹ đã bất ngờ rút lại vụ kiện chống lại ba ông lớn công nghệ là Meta, Google và Snap. Vụ kiện này từng được xem là một trong những thách thức pháp lý đáng chú ý, liên quan đến việc các nền tảng mạng xã hội bị cáo buộc gây ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe tinh thần của giới trẻ.

CEO Mark Zuckerberg phát biểu tại sự kiện Meta Connect ở California. (Ảnh: Reuters)

Quyết định rút đơn diễn ra ngay trước thời điểm vụ việc dự kiến được đưa ra xét xử vào năm 2026, khiến dư luận đặt câu hỏi về lý do phía nguyên đơn thay đổi lập trường. Các công ty công nghệ liên quan hiện chưa đưa ra bình luận chính thức, song động thái này giúp họ tránh được một phiên tòa có thể gây ảnh hưởng lớn đến hình ảnh và hoạt động kinh doanh.

Dù vụ kiện này đã kết thúc, nhiều chuyên gia cho rằng các tập đoàn công nghệ vẫn sẽ tiếp tục đối mặt với áp lực từ xã hội và cơ quan quản lý. Các vấn đề về an toàn trẻ em trên mạng, kiểm soát nội dung và trách nhiệm pháp lý vẫn là chủ đề nóng, hứa hẹn sẽ còn nhiều tranh luận trong thời gian tới.

Brazil đầu tư siêu máy tính AI, cân bằng giữa Mỹ và Trung Quốc

Chính phủ Brazil vừa công bố khoản đầu tư khoảng 2,3 tỷ reais (444 triệu USD) để thúc đẩy hệ sinh thái trí tuệ nhân tạo. Hơn một nửa số vốn sẽ dành cho dự án hạ tầng siêu máy tính tại Rio de Janeiro, hợp tác cùng Huawei và iFlytek của Trung Quốc.

Song song, Brazil cũng mở thầu cho một siêu máy tính khác tại bang Rio Grande do Norte, dự kiến nằm trong top 10 máy xử lý AI mạnh nhất thế giới. Giới chức kỳ vọng Nvidia của Mỹ sẽ giành hợp đồng, qua đó thể hiện nỗ lực cân bằng quan hệ giữa hai cường quốc công nghệ.

Tổng thống Lula nhấn mạnh chiến lược không phụ thuộc vào một quốc gia hay công ty duy nhất, nhằm củng cố chủ quyền dữ liệu và thúc đẩy phát triển AI trong nước. Ngoài ra, Brazil còn lên kế hoạch xây dựng trung tâm minh bạch thuật toán và dịch vụ điện toán đám mây quốc gia.

OpenAI thu hẹp khoảng cách với Anthropic

Theo TechCrunch, dữ liệu mới cho thấy OpenAI đang nhanh chóng bắt kịp Anthropic về số lượng khách hàng doanh nghiệp. Các công ty lớn ngày càng lựa chọn dịch vụ của OpenAI để triển khai các ứng dụng AI, từ chatbot hỗ trợ khách hàng đến công cụ phân tích dữ liệu.

CEO Sam Altman của OpenAI tại một sự kiện (Nguồn: Yahoo)

Anthropic vốn được xem là đối thủ mạnh nhờ mô hình Claude, nhưng OpenAI đã tận dụng lợi thế hệ sinh thái rộng hơn, bao gồm tích hợp với Microsoft và nhiều nền tảng khác. Điều này giúp OpenAI mở rộng tệp khách hàng, đặc biệt trong các lĩnh vực tài chính, công nghệ và bán lẻ.

Các chuyên gia nhận định cuộc cạnh tranh giữa hai công ty sẽ tiếp tục gay gắt, khi doanh nghiệp ngày càng yêu cầu giải pháp AI an toàn, hiệu quả và dễ triển khai. Sự tăng trưởng của OpenAI cho thấy thị trường AI doanh nghiệp vẫn còn nhiều dư địa phát triển, hứa hẹn sẽ định hình lại cách các tổ chức vận hành trong kỷ nguyên số.