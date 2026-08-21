Một vị trí việc làm vừa được hỗ trợ thêm tối đa 300% mức lương

Theo khoản 1 Điều 4 Nghị định 329 2026 NĐ CP, lực lượng bảo vệ an ninh mạng gồm lực lượng chuyên trách, lực lượng thường trực và lực lượng dự bị tham gia bảo vệ an ninh mạng.

Trong đó, lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng là lực lượng nòng cốt, được bố trí tại Bộ Công an và Bộ Quốc phòng. Lực lượng này có nhiệm vụ tham mưu chính sách, pháp luật; quản lý nhà nước; thực hiện các biện pháp bảo vệ an ninh mạng, an ninh dữ liệu và dữ liệu cá nhân; phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hoạt động xâm phạm an ninh mạng.

Lực lượng thường trực được bố trí tại bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia và các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu cần được bảo vệ.

Khoản 2 Điều 16 Nghị định 329/2026/NĐ-CP quy định người thuộc biên chế lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng hoặc thuộc diện đãi ngộ, thu hút nhân tài, ngoài tiền lương, phụ cấp và các chế độ khác, được xem xét hưởng hỗ trợ tăng thêm theo ba mức.

Mức 1 tối đa bằng 100% mức lương theo hệ số lương hiện hưởng, áp dụng đối với người thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ và không thuộc trường hợp hưởng mức 2 hoặc mức 3.

Mức 2 tối đa bằng 200% , áp dụng với người trực tiếp tham mưu chiến lược; thực hiện nhiệm vụ chuyên sâu; đấu tranh phòng, chống gián điệp mạng, khủng bố mạng, chiến tranh mạng, tội phạm mạng; vận hành, bảo vệ hệ thống, nền tảng và giải pháp công nghệ chiến lược.

Mức 3 tối đa bằng 300% , dành cho người trực tiếp nghiên cứu, phát triển, làm chủ ứng dụng hoặc sản phẩm công nghệ chiến lược, công nghệ mới có tác động trực tiếp đến an ninh quốc gia. Người thực hiện nhiệm vụ bảo mật đặc biệt, cường độ đặc biệt cao, xử lý tình huống khẩn cấp 24/7 hoặc nhiệm vụ ảnh hưởng lớn đến an ninh quốc gia cũng thuộc diện xem xét hưởng mức này.

Theo khoản 6 Điều 16, nếu đồng thời đủ điều kiện hưởng nhiều mức hỗ trợ thì chỉ được hưởng một mức cao nhất, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.