Chuyển khoản trên 400 triệu đồng/ngày: Ngân hàng sẽ tiến hành biện pháp xác minh trong trường hợp sau

Theo quy định tại Thông tư 27/2025/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện Luật Phòng, chống rửa tiền, các tổ chức tài chính phải thực hiện nhận diện khách hàng trong một số trường hợp nhất định, trong đó có trường hợp phát sinh giao dịch từ 400 triệu đồng trở lên trong ngày.

Cụ thể, đối với khách hàng không có tài khoản hoặc có tài khoản nhưng không phát sinh giao dịch trong thời gian 6 tháng liên tiếp trước đó, khi thực hiện một hoặc nhiều giao dịch nộp tiền, rút tiền hoặc chuyển khoản với tổng giá trị từ 400 triệu đồng trở lên trong một ngày , tổ chức tài chính phải tiến hành các biện pháp nhận diện khách hàng theo quy định.

Việc nhận diện khách hàng bao gồm thu thập, cập nhật và xác minh thông tin nhằm phục vụ công tác phòng, chống rửa tiền và quản lý rủi ro.

Ngoài các trường hợp nhận diện khách hàng, Thông tư cũng quy định chế độ báo cáo đối với các giao dịch chuyển tiền điện tử có giá trị lớn.

Theo đó, các tổ chức tài chính phải thu thập thông tin và báo cáo cho Cục Phòng, chống rửa tiền khi thực hiện giao dịch chuyển tiền điện tử trong nước có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên hoặc ngoại tệ có giá trị tương đương.

Đối với giao dịch chuyển tiền điện tử quốc tế, ngưỡng phải báo cáo là từ 1.000 USD trở lên hoặc ngoại tệ khác có giá trị tương đương.

Thông tư cũng yêu cầu báo cáo đối với các giao dịch đáng ngờ liên quan đến rửa tiền, tài trợ khủng bố hoặc tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Đáng chú ý, việc báo cáo giao dịch đáng ngờ không phụ thuộc vào giá trị giao dịch lớn hay nhỏ, cũng không phụ thuộc giao dịch đã hoàn thành hay chưa hoàn thành. Các tổ chức tài chính có trách nhiệm rà soát, phát hiện và báo cáo khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, các tổ chức tài chính phải phân loại khách hàng theo các mức độ rủi ro khác nhau để áp dụng biện pháp quản lý phù hợp.

Đối với khách hàng được đánh giá có mức độ rủi ro cao, tổ chức tài chính phải áp dụng các biện pháp tăng cường như thu thập thêm thông tin về nguồn tiền, nguồn tài sản, thu nhập, hoạt động kinh doanh và mục đích giao dịch. Đồng thời, các giao dịch phát sinh cũng sẽ được giám sát chặt chẽ hơn nhằm bảo đảm phù hợp với hồ sơ và mức độ rủi ro của khách hàng.

Thông tư 27/2025/TT-NHNN được ban hành nhằm hướng dẫn thực hiện Luật Phòng, chống rửa tiền, tăng cường minh bạch trong các giao dịch tài chính và hỗ trợ công tác phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến dòng tiền.