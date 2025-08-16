Chuyển khoản ủng hộ Cuba nhưng quên không ghi "Cuba" hoặc viết sai nội dung: Có được ghi nhận?

Theo thông tin từ fanpage này, nngười dân hoàn toàn có thể yên tâm vì Tài khoản 2022 được thiết lập riêng, chỉ tiếp nhận đóng góp cho chiến dịch "Cuba, luôn có Việt Nam". Do đó, dù nội dung chuyển khoản có bị ghi nhầm hoặc bỏ trống thì số tiền vẫn sẽ được ghi nhận và đưa vào quỹ chung của chương trình.

"Xin lưu ý! Tài khoản duy nhất của Chương trình. Số Tài khoản: 2022. Tại: Ngân hàng Quân đội (MB). Tên tài khoản: TW HOI CHU THAP DO VIET NAM", thông tin này cũng được nhấn mạnh lại. Đây là tài khoản duy nhất được mở cho chiến dịch, đảm bảo sự minh bạch và tập trung nguồn lực.

Nguồn: Fanpage Thông tin Chính Phủ.

Chương trình ủng hộ nhân dân Cuba sẽ diễn ra trong 65 ngày (từ 13-8 đến 16-10-2025), với mục tiêu huy động tối thiểu 65 tỉ đồng để hỗ trợ nhân dân Cuba vượt qua khó khăn và vun đắp tình hữu nghị đặc biệt giữa hai dân tộc.

Nguồn lực vận động sẽ được sử dụng để trợ giúp vật tư y tế, nhu yếu phẩm cũng như thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác phát triển bền vững. Đây là hoạt động nhân đạo có ý nghĩa lớn, thể hiện tình cảm thủy chung, gắn bó và tinh thần đoàn kết quốc tế của nhân dân Việt Nam, đồng thời tri ân những nghĩa cử cao đẹp mà Cuba từng dành cho Việt Nam trong những giai đoạn gian khó.

Ngay sau khi phát động, phong trào ủng hộ đã nhanh chóng lan tỏa mạnh mẽ, khi nhiều cá nhân, nghệ sĩ và cộng đồng mạng cùng chia sẻ bài viết từ fanpage Thông tin Chính phủ để kêu gọi đóng góp.

Cũng theo trang fanpage Thông tin Chính phủ, cùng với phong trào ủng hộ nhân dân Cuba lan rộng, mới đây đã xuất hiện trang Facebook giả mạo, lợi dụng Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Chương trình vận động ủng hộ nhân dân Cuba để cắt ghép hình ảnh, biến tướng thành hoạt động lừa đảo trục lợi.

Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam khẳng định không phối hợp tổ chức Giải đi bộ/chạy bộ vận động quyên góp cho nhân dân Cuba như trang facebook giả mạo đăng tải thông tin.

Đồng thời đơn vị này khuyến cáo, mọi thông tin hoạt động và số tài khoản ủng hộ của Chương trình được Thông tin Chính phủ, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Hội Chữ thập đỏ các tỉnh, thành phố công bố trên website, các nền tảng xã hội của Hội và các kênh chính thống.

Người dân cần cảnh giác, không chuyển tiền, cung cấp thông tin cá nhân cho các tài khoản, đường link hoặc số điện thoại không được công bố chính thức.

Khi gặp các trang thông tin có dấu hiệu lừa đảo, cần xác minh thông tin trên các kênh chính thống của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; thông báo cho cơ quan chức năng và Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.



