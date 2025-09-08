Chuyện lạ tại dự án “nóng” bậc nhất Hà Nội lúc này: Người mua sẵn sàng đặt giá cao, nhưng "đại gia" BĐS quyết chỉ bán giá thấp hơn 45% so với thị trường

Phối cảnh một căn hộ trong dự án Sunshine Legend City.

Tối 5/9, những căn hộ đầu tiên trong dự án Sunshine Legend City đã chính thức được đặt giá trên sóng livestream NobleGo. Thông thường, người thắng đấu giá sẽ phải thanh toán đúng mức giá cuối cùng. Nhưng tại Sunshine Legend City, kết quả lại đầy bất ngờ.

Mở màn là căn studio B-06CH01 diện tích 35,2 m2, có nội thất cơ bản, được đưa ra với giá khởi điểm 1,4 tỷ đồng (khoảng 40 triệu đồng/m2). Chỉ trong 30 phút, có tới gần 100 người tham gia đấu giá, đẩy giá căn hộ này lên tới 1,8 tỷ đồng (khoảng 52,5 triệu đồng/m2). Người trả giá cao nhất là chị Nguyễn Thị Nhung, được chốt người thắng cuộc.

Thế nhưng, điều bất ngờ đã xảy ra, thay vì để khách hàng phải thanh toán mức giá 1,8 tỷ đồng như giá đã trả, Sunshine Group bất ngờ giảm ngay hơn 100 triệu đồng, chỉ bán với giá 1,7 tỷ đồng (tương đương 49 triệu đồng/m2 - đã bao gồm VAT).

Tuy nhiên, điều bất ngờ hơn là ở phiên đấu giá kế tiếp, căn studio B-08CH01 cùng diện tích 35,2 m2 có giá khởi điểm 1,4 tỷ đồng. Nhờ vị trí đẹp, cuộc đặt giá trở nên sôi động hơn, có khách hàng trả đến 2,5 tỷ đồng (tương đương 71 triệu đồng/m2). Dù mức giá này cao nhất trong phiên đặt giá, nhưng thực tế là mức giá tương đương với các căn studio của một dự án lớn ngay đối diện.

Người trả giá cao nhất là chị Nguyễn Thu Trang, được chốt thắng cuộc. Nhưng thay vì để khách hàng thanh toán 2,5 tỷ đồng, Sunshine Group bất ngờ giảm mức giá chỉ còn hơn 1,5 tỷ đồng (tức khoảng 45 triệu đồng/m2), thấp hơn 45% giá các căn hộ tương đương cùng khu vực. Điều đó có nghĩa chị Trang “được giảm” gần 1 tỷ đồng so với số tiền đã sẵn sàng chi trả.

Đây được xem là hiện tượng hiếm thấy trên thị trường bất động sản. Thay vì đi theo quy luật “trả bao nhiêu, mua bấy nhiêu”, Sunshine Group lại bất ngờ giảm mạnh giá cho người mua.

Đại diện Sunshine Group cho biết việc hạ giá bán tại phiên đặt giá và quyết định bán các căn hộ Sunshine Legend City thấp hơn thị trường 25% sẽ góp phần kéo mặt bằng giá nhà tại khu vực Hà Nội xuống, qua đó tạo thêm nhiều cơ hội để người mua sở hữu căn hộ chất lượng với chi phí hợp lý.

Trong khi mặt bằng chung các dự án mới thường được điều chỉnh tăng theo từng giai đoạn mở bán, Sunshine Legend City lại chọn cách đi ngược xu hướng thị trường. Toàn bộ các căn chung cư Sunshine Legend City sẽ được bán ra với mức giá thấp hơn khoảng 25% so với mặt bằng các dự án cao cấp cùng khu vực.

Phối cảnh dự án Sunshine Legend City.

Dù có giá thấp hơn nhưng Sunshine Group cũng khẳng định dự án sẽ có tiêu chuẩn tương đương các dự án đã vận hành của Sunshine Group như Sunshine City (Hà Nội) hay Sunshine Sky City (TP.HCM). Các căn hộ tại dự án cũng được bàn giao trọn bộ nội thất, người mua có thể vào ở ngay.

Đáng chú ý, 100% sản phẩm của dự án sẽ được hỗ trợ đăng bán và cho thuê miễn phí trên NobleLink – nền tảng độc quyền thuộc Noble App do Sunshine Group phát triển.

Lãnh đạo Sunshine Group và các đại biểu khách mời thực hiện nghi thức khởi công dự án Sunshine Legend City trong sáng 19/8.

Được biết, Sunshine Legend City được Sunshine Group chính thức khởi công vào ngày 19/8/2025 cùng với 250 công trình trên cả nước chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Với quy mô gần 8.000 căn hộ cao cấp bàn giao trọn bộ nội thất thông minh, Sunshine Legend City được xem là dự án tiên phong trong chiến lược phát triển 20.000 căn hộ chất lượng cao giá hợp lý mà Sunshine Group đang tốc lực triển khai tại Hà Nội, TP.HCM và các đô thị vệ tinh.

Tọa lạc tại xã Nghĩa Trụ (tỉnh Hưng Yên), Sunshine Legend City nằm ngay cạnh cao tốc Hà Nội – Hải Phòng. Dự án đồng thời kết nối trực tiếp với Vành đai 4, Vành đai 3.5 và hệ thống 7 cây cầu vượt sông Hồng, mang đến lợi thế rõ rệt về giao thông và liên kết vùng.

Vị trí dự án Sunshine Legend City nằm gần nhiều tuyến giao thông huyết mạch.

Dự án còn hưởng lợi từ hai công trình hạ tầng quy mô lớn vừa khởi công ngày 19/8 là cầu Ngọc Hồi và Cảng hàng không quốc tế Gia Bình (Bắc Ninh) – Những dự án này được kỳ vọng tạo bước chuyển quan trọng trong chiến lược liên kết vùng Thủ đô. Cùng với đó là mở ra cơ hội phát triển thương mại và gia tăng tiềm năng đầu tư cho khu vực Hưng Yên, Bắc Ninh, trong đó có Sunshine Legend City.

Được biết, hiện Sunshine Legend City cũng là dự án có quy mô số lượng sàn bất động sản tham gia hợp tác bậc nhất thị trường hiện tại với hơn 40 sàn môi giới.



