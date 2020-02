Theo chia sẻ của Maria Ainamo-McDonald, một chuyên gia tiếp thị 30 tuổi sống ở Helsinki (Phần Lan), quá trình cô sinh con gần như miễn phí. Cô được ở phòng chăm sóc đặc biệt trong suốt ba ngày cùng chồng và cậu con trai mới sinh. Ở đây, cô được nhân viên y tế chăm sóc tận tình, ngay cả bữa sáng cũng được chuẩn bị cho cả gia đình. "Về cơ bản, tôi giống như ở trong khách sạn vậy", cô chia sẻ.

Sau khi xuất viện, viện phí gia đình phải trả vào khoảng 327 USD.

Tại Mỹ, theo một nghiên cứu gần đây của Đại học Michigan, chi phí trung bình cho một lần chăm sóc thai sản lên tới 4.500 USD. Nhưng trên thực tế, chất lượng chăm sóc và cơ sở vật chất có thể thay đổi chóng mặt tùy thuộc vào thương hiệu bệnh viện.

Tuy nhiên, góc nhìn về chuyện sinh con ở Phần Lan hoàn toàn khác biệt so với ở Mỹ.

Có nữ hộ sinh chăm sóc và sinh con dưới nước là tiêu chuẩn cho mỗi ca sinh đẻ



Tại Bệnh viện Đại học Helsinki, mỗi bà bầu sẽ có một nữ hộ sinh chăm sóc riêng và chỉ gặp bác sĩ sản khoa trong những trường hợp cần thiết. Bên cạnh đó, các bà bầu cũng sẽ được lựa chọn hình thức sinh con dưới nước nếu có nhu cầu.



Có được sự chăm sóc từ các nữ hộ sinh là tiêu chuẩn của mỗi bà mẹ ở Phần Lan.

Ở các quốc gia có tỷ lệ các ca sinh thành công cao như Canada và New Zealand, việc có sự chăm sóc của các nữ hộ sinh cũng là tiêu chuẩn cho mỗi bà mẹ. Đây là những người đã được trang bị kiến thức chuyên môn rất tốt mà thù lao để trả cho nữ hộ sinh cũng thấp hơn so với các bác sĩ sản khoa.

Mô hình chăm sóc bởi nữ hộ sinh cũng nhấn mạnh vào vấn đề giáo dục, sức khỏe tâm lý cũng như giảm các can thiệp của công nghệ khi sinh con. Các bà mẹ không những không cần phải sinh mổ mà còn có được chất lượng chăm sóc một cách hài lòng nhất.

"Chúng tôi cố gắng hết sức có thể, lắng nghe những hy vọng, mong muốn của các bà mẹ", Heidi Kytöaho, nữ hộ sinh tại Bệnh viện Đại học Helsinki chia sẻ. Một yếu tố giúp cho việc chăm sóc trở nên tuyệt vời hơn đó là có sự hiện diện của cả gia đình bên cạnh các bà mẹ trong suốt quá sinh nở.

Theo thống kê mới nhất của Đại học Y tá - Nữ hộ sinh Mỹ, nữ hộ sinh tại nước này chỉ đáp ứng 8,3% tổng số ca sinh.

Hộp quà đặc biệt dành cho mỗi trẻ sơ sinh

Đã thành thông lệ, cứ mỗi khi chuẩn bị sinh nở thì các bà mẹ tương lai ở Phần Lan sẽ được nhận một hộp quà các tông từ chính phủ và điều đặc biệt là các nhà chức trách cố tình thiết kế kích thước của từng chiếc hộp sao cho các bé có thể ngủ được ở trong đó. Đây được coi là chiếc giường đầu tiên mà mọi trẻ em Phần Lan lúc mới sinh ra đều có.

Đây được coi là chiếc giường đầu tiên mà mọi trẻ em Phần Lan lúc mới sinh ra đều có.

Mỗi hộp quà đặc biệt này bao gồm một bộ nệm để làm giường ngủ ngay trong hộp và khoảng 60 phụ kiện dành cho trẻ sơ sinh kèm theo như tã, quần áo, khăn xô, dầu gội đầu, sữa tắm, khăn ướt, tất, đồ chơi và 1 cuốn sách tham khảo về cách chăm sóc trẻ sơ sinh. Tất cả đều có màu sắc trung tính để bất kỳ đứa trẻ nào cũng có thể sử dụng, dù là nam hay nữ.



"Các phụ kiện này là những sản phẩm chất lượng tốt chứ không phải đồ từ thiện bỏ đi. Ngoài mục đích mang lại sự tiện lợi, những hộp quà đặc biệt này còn thể hiện truyền thống ấp ủ của đất nước Phần Lan, để các ông bố bà mẹ cảm thấy rằng cả đất nước đang chăm sóc cho một đứa trẻ", Anu Partanen, một nhà báo người Phần Lan đồng thời là tác giả cuốn sách "The Nordic Theory of Everything" (Nguyên lý Bắc Âu).

Có khoảng 60 phụ kiện dành cho trẻ sơ sinh trong hộp quà đặc biệt.

Tất cả các bà mẹ Phần Lan có thể lựa chọn giữa việc dùng hộp quà này hoặc một khoản trợ cấp tiền mặt trị giá khoảng 185 USD, nhưng 95% bà mẹ sẽ lựa chọn món quà ý nghĩa này.

"Hộp quà không chỉ đơn thuần là những món đồ để chăm sóc trẻ sơ sinh. Đây thực sự là một biểu tượng của một ý nghĩa lớn lao hơn rất nhiều. Đó là ở Phần Lan, bạn nhận được rất nhiều hỗ trợ xã hội khi bạn có con", Emily Oster, giáo sư kinh tế tại Đại học Brown chia sẻ.

Kỳ nghỉ phép dài hạn

Phần Lan cũng đưa ra rất nhiều chính sách để giúp đỡ cho những cặp vợ chồng muốn có con. Thời gian nghỉ phép có lương của các bậc cha mẹ ở Phần Lan kéo dài đến 18 tuần cho người mẹ và 9 tuần cho người bố. Bên cạnh đó, họ còn có khoảng 26 tuần nghỉ chung trong khi vẫn được hưởng đến 70-90% tiền lương.

Phần Lan là quốc gia duy nhất trên thế giới có các ông bố dành nhiều thời gian chăm sóc con hơn cả các bà mẹ.

Không những thế, mỗi cặp vợ chồng ở Phần Lan còn được nhận một khoản trợ cấp trị giá 109 USD/tháng để hỗ trợ việc nuôi dạy con cái. Khoản trợ cấp này sẽ tăng lên nếu gia đình nào có hơn một người con và sẽ được chu cấp cho đến khi đứa trẻ đủ 17 tuổi. Số tiền này có thể sử dụng vào bất kỳ mục đích gì, nhưng thực tế đa số các bậc phụ huynh thường không đụng đến, và xem như đó là một khoản tiết kiệm dành cho con cái khi chúng trưởng thành.

Theo CNBC