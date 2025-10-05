Chuyến tàu chỉ chạy 2 chuyến/tuần, đi mất gần 2 ngày: Nhiều người trầm trồ, nhận xét "Chắc chắn sẽ thử!"

Hiện nay, sự ra đời của loạt phương tiện hiện đại đã giúp việc di chuyển giữa các điểm đến du lịch của du khách trở nên thuận tiện và dễ dàng hơn. Tuy nhiên, không vì thế mà một loại phương tiện có phần "truyền thống" bị lãng quên. Đó là tàu hỏa.

Xét riêng ở Việt Nam, nhiều năm trở lại đây, ngành đường sắt nước ta liên tục cho ra mắt các sản phẩm mới, đem lại nhiều trải nghiệm khác biệt cho hành khách. Có cả những chuyến tàu đã đi vào khai thác từ lâu, nhưng vì nhiều lý do phải dừng hoạt động, mới quay trở lại phục vụ du khách khiến nhiều người quan tâm.

Sau đây là một ví dụ như thế. Nó còn được xem là chuyến tàu liên vận dài nhất xuất phát từ Việt Nam - tàu liên vận Hà Nội - Bắc Kinh (Trung Quốc). Tháng 3 vừa qua, chuyến tàu chính thức đón khách trở lại sau 5 năm tạm dừng. Giờ đây, du khách từ Việt Nam có thể hoàn toàn đi bằng tàu hoả từ Hà Nội, qua nhiều thành phố, địa phương của quốc gia tỷ dân, và đến đích là thủ đô Bắc Kinh - Trung Quốc.

Ảnh Báo Chính Phủ

Thời gian di chuyển của đoàn tàu vào khoảng hơn 30 giờ, đi mất gần 2 ngày, bao gồm thời gian chuyển tàu và dừng tại các ga trung chuyển. Nhiều du khách nhận xét, tuy hành trình có dài hơn nhiều do với đi máy bay, song sẽ đem lại những trải nghiệm "độc nhất" mà đi bằng đường hàng không không bao giờ có được. "Nếu có cơ hội tôi chắc chắn sẽ thử!", du khách H.Mai (40 tuổi, đến từ Hà Nội) nói.

Hành trình từ thủ đô Hà Nội đến thủ đô Bắc Kinh

Theo thông tin từ ngành đường sắt, hành trình từ Hà Nội đến Bắc Kinh bắt đầu tại ga Gia Lâm lúc 21h20 vào tối thứ Ba và thứ Sáu hàng tuần. Sau khi tàu rời Hà Nội, du khách sẽ đi qua ga Bắc Giang, rồi đến ga Đồng Đăng (Lạng Sơn) vào rạng sáng hôm sau. Tại đây, hành khách làm thủ tục xuất cảnh khỏi Việt Nam. Tàu tiếp tục lăn bánh sang ga Bằng Tường (Quảng Tây, Trung Quốc), nơi du khách được kiểm tra hộ chiếu, visa và hoàn tất thủ tục nhập cảnh.

Sau khi hoàn thành các thủ tục biên giới, đoàn tàu chạy tiếp tới Sùng Tả và Nam Ninh. Với tuyến Hà Nội – Bắc Kinh hiện nay, du khách cần đổi tàu tại ga Nam Ninh để đi tiếp hành trình về phía Bắc. Chặng Nam Ninh – Bắc Kinh được khai thác bởi ngành đường sắt Trung Quốc, đi qua nhiều thành phố lớn như Quế Lâm Bắc (Quảng Tây), Hoành Dương (Hồ Nam), Trường Sa (Hồ Nam) và Trịnh Châu (Hà Nam). Tại các ga này, tàu thường dừng ngắn để đón trả khách và tiếp tục di chuyển.

Du khách đi tàu tới Nam Ninh, rồi đổi tàu để tiếp tục chặng tới Bắc Kinh (Ảnh Báo Chính Phủ)

Cuối cùng, du khách sẽ tới ga Bắc Kinh Tây vào buổi sáng, kết thúc hành trình từ thủ đô Hà Nội của Việt Nam tới thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc.

Trích bài viết trên VietnamPlus, để đi tuyến tàu này, du khách cần chuẩn bị hộ chiếu, visa và lưu ý các khâu kiểm tra biên phòng có thể mất thời gian. Giá vé tuyến Hà Nội – Bắc Kinh hiện khoảng 9,4 triệu đồng, vé được bán trực tiếp tại các ga như Hà Nội, Gia Lâm, Bắc Giang và Đồng Đăng, không bán trực tuyến. Trẻ em dưới 4 tuổi được miễn phí vé, trẻ từ 4–12 tuổi giảm 50% và đoàn từ 6 người trở lên sẽ được giảm 25%.

Nhiều hành khách Việt Nam chia sẻ tuyến tàu quốc tế này có khung giờ thuận lợi, an toàn và tiện lợi cho việc di chuyển xuyên biên giới. Một số ý kiến cũng cho rằng việc khởi hành ban đêm và đến nơi vào sáng hôm sau giúp tiết kiệm chi phí lưu trú, đồng thời mang đến trải nghiệm “du lịch chậm”, ngắm cảnh sắc thay đổi từ đồng bằng Bắc Bộ, núi non Quảng Tây đến những thành phố sầm uất của Trung Quốc trước khi đặt chân tới Bắc Kinh.

Trên đường đi tàu, du khách được tận hưởng nhiều cảnh đẹp thiên nhiên của các 2 quốc gia (Ảnh ST)

Ngoài tuyến Hà Nội – Bắc Kinh, đường sắt liên vận quốc tế của Việt Nam còn kết nối với nhiều điểm đến khác tại Trung Quốc và trong khu vực. Theo VnExpress, phổ biến nhất hiện nay là tuyến Hà Nội – Nam Ninh, chạy hằng ngày, khởi hành từ ga Gia Lâm lúc 21h20 và đến Nam Ninh lúc 10h06 sáng hôm sau, với quãng đường hơn 600 km, thích hợp cho du khách muốn tới Quảng Tây hoặc nối chuyến đi Quảng Châu, Thâm Quyến.

Bên cạnh đó, ngành đường sắt Việt Nam từng khai thác tuyến Hà Nội – Nam Ninh – Quảng Châu, giúp du khách thuận tiện đến trung tâm thương mại lớn nhất miền Nam Trung Quốc. Ngoài Trung Quốc, nhiều năm qua Việt Nam cũng xúc tiến kế hoạch mở các tuyến tàu liên vận với Lào và Campuchia, như hành trình Hà Nội – Viêng Chăn hay TP.HCM – Phnom Penh, tuy chưa được triển khai đồng bộ.

Sự đa dạng của các tuyến liên vận cho thấy tiềm năng lớn trong việc biến tàu hỏa thành một phương tiện du lịch xuyên quốc gia, mang đến trải nghiệm “chậm mà sâu” cho du khách, đồng thời mở rộng kết nối văn hóa, thương mại và du lịch trong khu vực.