Chuyển tiền quốc tế: Nên làm gì khi tỷ giá USD/VND biến động?

Người chuyển tiền quốc tế áp lực vì biến động tỷ giá

Nửa đầu năm 2025 chứng kiến tỷ giá hối đoái USD VND tăng cao do sự chênh lệch lãi suất giữa đồng USD và VND. Các yếu tố khác như dòng vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài rút ròng, chính sách thuế quan tiềm ẩn từ Mỹ, sức mạnh của đồng USD trên toàn cầu cũng góp phần tạo áp lực lên tỷ giá.

Theo dự báo từ một số tổ chức phân tích, mặc dù USD có thể giảm về cuối năm khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) dự kiến sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất, các áp lực nội tại như nhu cầu ngoại tệ tăng cao, chênh lệch lãi suất VND-USD, thặng dư thương mại giảm… sẽ là yếu tố chính góp phần làm tăng áp lực lên tỷ giá.

Với những cá nhân thường xuyên chuyển tiền ra nước ngoài để chi trả học phí, chữa bệnh, trợ cấp thân nhân… tỷ giá tăng đồng nghĩa với việc phải bỏ ra nhiều tiền Việt hơn để đổi được cùng một lượng USD. Ví dụ, với giao dịch chuyển 20,000 USD, nếu tỷ giá tăng từ 25,500 lên 26,200 VND/USD, người chuyển sẽ phải chi thêm khoảng 14,000,000 VND. Biến động này có thể khiến người dùng khó kiểm soát kế hoạch tài chính, đặc biệt với các khoản chuyển tiền định kỳ hoặc khoản tiền có giá trị lớn.

Trong khi đó, việc theo dõi và dự đoán chính xác tỷ giá thị trường là điều không dễ, ngay cả với người có kinh nghiệm. Những thay đổi bất ngờ từ chính sách tiền tệ toàn cầu, xu hướng lãi suất của FED, hay tình hình cung cầu ngoại tệ trong nước đều có thể tác động mạnh đến tỷ giá USD/VND chỉ trong thời gian ngắn.

Chủ động kiểm soát tỷ giá với giải pháp từ Techcombank

Trước thực tế đó, Techcombank đã triển khai giải pháp giao dịch ngoại tệ kỳ hạn "Mua bán ngoại tệ tương lai, hưởng tỷ giá hôm nay" để giúp khách hàng kiểm soát biến động tỷ giá.

Theo đó, khách hàng có thể mua tỷ giá với ngân hàng tại thời điểm ký hợp đồng hôm nay để đặt lịch mua ngoại tệ và chuyển tiền quốc tế cho các nhu cầu phát sinh trong tương lai (từ 3 ngày đến dưới 365 ngày).

Khách hàng không cần thanh toán toàn bộ ngay từ đầu, mà chỉ cần ký quỹ một phần giá trị hợp đồng, từ 10% đến 50%, tùy thuộc vào điều kiện cụ thể. Nếu ký quỹ từ 50% trở lên, khách hàng có thể được hưởng thêm mức tỷ giá ưu đãi hơn so với tỷ giá giao ngay thông thường. Các khoản ký quỹ có thể sử dụng từ tiền gửi trong sổ tiết kiệm, tài khoản tiền gửi có kỳ hạn hoặc số dư khả dụng trong tài khoản thanh toán tại Techcombank.

Hình thức giao dịch "Mua bán ngoại tệ tương lai, hưởng tỷ giá hôm nay" đặc biệt phù hợp với những cá nhân có nhu cầu chuyển tiền định kỳ như gửi tiền cho con đi du học tại nước ngoài như sinh hoạt phí, học phí thanh toán chi phí định cư, hay những cá nhân có kế hoạch chuyển tiền sang nước ngoài như chuyển tiền định cư, trợ cấp thân nhân ở nước ngoài, chuyển thu nhập hợp pháp ra nước ngoài… Việc chốt tỷ giá từ sớm như tỷ giá USD và VND sẽ giúp bạn giảm áp lực mỗi lần chuyển tiền, chủ động lập kế hoạch tài chính khi tỷ giá thị trường có xu hướng tăng cao.

Chị Minh Hà, một khách hàng tại Hà Nội có con đang học tập tại Úc, chia sẻ rằng từ khi sử dụng giải pháp mua ngoại tệ kỳ hạn của Techcombank, gia đình chị cảm thấy an tâm hơn hẳn. "Trước đây mỗi lần chuyển tiền tôi đều hồi hộp theo dõi tỷ giá, sợ tỷ giá tăng bất ngờ. Nay thì chúng tôi có thể chủ động chốt tỷ giá trước một thời gian dài, không còn lo lắng nhiều nữa," chị nói.

Giải pháp "Mua bán ngoại tệ tương lai, hưởng tỷ giá hôm nay" do Techcombank triển khai đang giúp nhiều khách hàng kiểm soát tốt hơn chi phí chuyển tiền quốc tế trong bối cảnh tỷ giá biến động. Liên hệ Techcombank ngay hôm nay để được tư vấn chi tiết!