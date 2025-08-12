CII hoàn tất phát hành gần 77 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông

Mới đây, Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (MCK: CII, sàn HoSE) vừa có văn bản báo cáo về kết quả đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của công ty.

Theo đó, kết thúc đợt phát hành ngày 6/8/2025, CII đã phân phối hơn 76,7 triệu cổ phiếu thưởng cho 42.311 cổ đông của công ty, còn lại 2.461 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.

Tỷ lệ thực hiện quyền là 100:14, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách sẽ được nhận 14 cổ phiếu mới phát hành thêm. Cổ phiếu được tự do chuyển nhượng. Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu trong tháng 8/2025.

Tổng giá phát hành tính theo mệnh giá hơn 767,4 tỷ đồng, nguồn vốn được lấy từ thặng dư vốn cổ phần, quỹ đầu tư phát triển và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024.

Sau đợt phát hành này, số lượng cổ phiếu đang lưu hành của CII tăng từ gần 548,2 triệu cổ phiếu lên gần hơn 624,9 triệu cổ phiếu, tương đương vốn điều lệ tăng từ gần 5.481 tỷ đồng lên mức hơn 6.249 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2025, CII ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 751 tỷ đồng, tăng 7,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Sau khấu trừ các khoản thuế phí, doanh nghiệp báo lãi ròng đạt 110,2 tỷ đồng, giảm nhẹ 2,6 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2025, CII mang về doanh thu thuần gần 1.446,6 tỷ đồng, giảm 8,3% so với 6 tháng đầu năm 2024; lợi nhuận sua thuế thu nhập doanh nghiệp đạt hơn 205,8 tỷ đồng, giảm 53,8%.

Tính đến ngày 30/6/2025, tổng tài sản của doanh nghiệp tăng 5,3% so với đầu năm, lên mức hơn 38.681,5 tỷ đồng. Trong đó, tài sản cố định chiếm 41,2% tổng tài sản, ở mức gần 15.956 tỷ đồng; hàng tồn kho hơn 2.447,3 tỷ đồng; tài sản dở dang dài hạn gần 2.799,7 tỷ đồng.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả đang ở mức gần 27.373,8 tỷ đồng, giảm 189,5 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, tổng nợ vay và nợ thuê tài chính 22.545,7 tỷ đồng, chiếm 82,4% tổng nợ.