CIMB Việt Nam đồng hành đào tạo kỹ năng quản lý tài chính cho người lao động

Ngân hàng CIMB Việt Nam, được thành lập từ năm 2016, là thành viên tập đoàn tài chính CIMB Group Holdings Berhad của Malaysia. Trong gần 10 năm phát triển, bên cạnh việc tập trung vào chiến lược ngân hàng số, CIMB Việt Nam cũng rất tích cực tham gia các chương trình vì cộng đồng như hỗ trợ quỹ học bổng Vừ A Dính, dự án Sinh kế và Nước sạch, dự án Chợ Phiên gây quỹ cho học sinh miền núi, dự án Chạy bộ vì cộng đồng UpRace... Mới đây, ngân hàng này đã đồng hành cùng F88 và Học viện Ngân hàng tổ chức chuỗi chương trình đào tạo kỹ năng quản lý tài chính cá nhân dành cho người lao động bình dân mang tên Tri thức xanh.

Tri thức xanh là dự án hướng đến cộng đồng và hoàn toàn miễn phí. Dự án được triển khai trên quy mô toàn quốc, kéo dài trong 5 năm, từ 2025 đến 2029. Trong 3 tháng cuối năm 2025, sẽ có 3 khoá đào tạo được tổ chức tại Hà Nội, Bắc Ninh, Đắk Lắk. Học viên là người lao động phổ thông, tự do, nhập cư, công nhân, nông dân, tiểu thương. Dự kiến, mỗi khoá học sẽ có 150 học viên tham dự. Theo Ban tổ chức, chương trình được thiết kế theo định hướng ngắn gọn, thực tế, phù hợp với người chưa có kỹ năng quản lý tài chính cá nhân. Sẽ có nhiều phương pháp truyền tải kiến thức được áp dụng như thực hành, trò chơi tình huống, thảo luận nhóm và hướng dẫn 1-1.

Ngoài việc hỗ trợ kinh phí tổ chức trong năm đầu tiên, CIMB Việt Nam cũng sẽ tham gia vào quá trình xây dựng nội dung đào tạo, dựa trên kinh nghiệm cung cấp dịch vụ tài chính, ngân hàng cho người lao động tại nhiều quốc gia Đông Nam Á của tập đoàn mẹ là CIMB group. Bà Lê Hiền Trang - Giám đốc Khối Chiến lược và Truyền thông Ngân hàng CIMB Việt Nam chia sẻ: "CIMB Việt Nam đồng hành cùng Tri thức Xanh với niềm tin rằng giáo dục tài chính là bước khởi đầu cho một tương lai tài chính vững vàng. Khi mỗi người hiểu cách chi tiêu thông minh và tiết kiệm đúng cách, họ sẽ tự tin tiếp cận các dịch vụ ngân hàng và làm chủ cuộc sống tài chính của chính mình".

Ông Trần Tuấn Việt - Giám đốc Khối Tiếp thị và Truyền thông, công ty F88 tiếp nhận sự hỗ trợ tài chính từ Ngân hàng CIMB Việt Nam dành cho chương trình Tri thức xanh

Khác với nhiều ngân hàng 100% vốn nước ngoài, ngay từ khi mới thành lập, CIMB Việt Nam đã lựa chọn chiến lược cung cấp dịch vụ ngân hàng trên nền tảng số chứ không tham gia cuộc đua mạng lưới phòng giao dịch vật lý. Riêng với mảng cung cấp dịch vụ tài chính cho khách hàng dưới chuẩn, từ năm 2022, CIMB Việt Nam đã hợp tác với F88 nhằm cung cấp các khoản vay nhanh chóng, dễ dàng, minh bạch. Theo đó, F88 sẽ là đại lý ngân hàng cho CIMB Việt Nam, giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ của ngân hàng này tới người lao động bình dân, cũng là đối tượng khách hàng chính của F88.

CIMB Việt Nam hợp tác cùng F88 thúc đẩy tài chính toàn diện, tiên phong trong ngân hàng số và mở rộng cơ hội vay cho khách hàng dưới chuẩn.

Chiến lược tập trung cung cấp dịch vụ ngân hàng số của CIMB Việt Nam đã tạo ra tiếng vang lớn, minh chứng là việc ngân hàng này đã 4 lần được nhận các giải thưởng ghi nhận thành tựu trong đổi mới ngân hàng số và chiến lược phát triển bền vững từ tạp chí Global Banking and Finance Review. Ngoài ra, CIMB còn nhiều lần nhận giải thưởng Nơi làm việc xuất sắc từ tạp chí HR Asia trao tặng.

Ngoài thị trường Việt Nam, CIMB Group - tập đoàn mẹ của CIMB Việt Nam - còn hoạt động tại nhiều thị trường Đông Nam Á như Singapore, Thái Lan, Indonesia, Philippines, Cambodia... Hiện tại, CIMB group có hơn 33.000 nhân viên, phục vụ khoảng 29 triệu khách hàng và là tập đoàn tài chính, ngân hàng lớn thứ Năm về tổng tài sản tại ASEAN.