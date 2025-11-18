Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Circle K Việt Nam có Tổng giám đốc mới, mục tiêu mở rộng lên 1.000 cửa hàng

18-11-2025 - 15:56 PM | Thị trường

Circle K Việt Nam vừa chính thức công bố bổ nhiệm ông TC Cheng vào vị trí Tổng Giám đốc. Đây được xem là bước quan trọng trong chiến lược phát triển giai đoạn tiếp theo của Circle K tại Việt Nam.

Circle K Việt Nam có Tổng giám đốc mới, mục tiêu mở rộng lên 1.000 cửa hàng- Ảnh 1.

Trong vai trò mới, ông TC Cheng sẽ lãnh đạo và điều hành toàn bộ hoạt động của Circle K Việt Nam, với trọng tâm chiến lược bao gồm đổi mới mô hình cửa hàng, nâng cao trải nghiệm khách hàng và thúc đẩy chuyển đổi số nhằm củng cố vị thế dẫn đầu của Circle K trong ngành bán lẻ tiện lợi.

Với 35 năm kinh nghiệm bán lẻ quốc tế, ông TC Cheng được kỳ vọng sẽ mang đến làn gió mới cho Circle K Việt Nam.

Với 35 năm kinh nghiệm quản lý bán lẻ tại Đài Loan (Trung Quốc), Trung Quốc và Malaysia, ông TC Cheng từng đảm nhiệm nhiều vị trí điều hành cấp cao tại các tập đoàn quốc tế với mô hình cửa hàng tiện lợi, nhà thuốc, siêu thị, đại siêu thị và nền tảng thương mại điện tử. Ông có tầm nhìn chiến lược và kinh nghiệm chuyên sâu trong hoạt động vận hành bán lẻ, quản lý hàng hóa, tiếp thị, phát triển mặt bằng, đào tạo và phát triển nhân sự, cấp phép – nhượng quyền và mở rộng mạng lưới kinh doanh.

“Tôi rất vinh dự khi đảm nhận vai trò Tổng Giám đốc Circle K Việt Nam,” ông TC Cheng chia sẻ. “Cột mốc hơn 500 cửa hàng hiện nay là nền tảng quan trọng để chúng tôi hướng tới mục tiêu mở rộng lên 1.000 cửa hàng trong giai đoạn chiến lược tiếp theo", ông cho hay.

Việc bổ nhiệm ông TC Cheng tái khẳng định cam kết của Circle K trong việc mang đến dịch vụ bán lẻ tiện lợi chất lượng cao, tăng cường kết nối cộng đồng và mở rộng sự hiện diện tại các đô thị lớn cũng như các khu vực đang phát triển trên toàn quốc.



Tiêu Dao

An ninh tiền tệ

