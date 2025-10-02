Citigrand – Tài sản độc bản mở ra chuẩn mực đầu tư mới

Trong bức tranh ấy, Citigrand nổi lên như một ngoại lệ hiếm hoi: dòng căn hộ trần cao 5,4m, giới hạn chỉ còn 68 sản phẩm, được định vị như "tài sản sưu tầm" vừa khẳng định phong cách sống, vừa mở ra tiềm năng đầu tư bền vững.

Khác biệt không còn là lựa chọn, mà là xu hướng tất yếu

Xu hướng "tài sản độc bản" đang lên ngôi khi khẩu vị của giới đầu tư lẫn khách hàng cao cấp thay đổi rõ rệt. Họ không chỉ tìm kiếm vị trí thuận tiện, mà còn đòi hỏi những không gian sống độc đáo, khẳng định đẳng cấp và phong cách cá nhân. Giữa làn sóng dịch chuyển ấy, Citigrand khẳng định vị thế khác biệt.

Chiều cao trần 5,4m, gấp đôi chuẩn thông thường, không chỉ mang lại sự khoáng đạt, mà còn mở ra biên độ công năng linh hoạt: từ phòng sinh hoạt gia đình, không gian làm việc, thư viện cá nhân cho đến khu vực tiếp khách sang trọng, mỗi căn hộ trở thành một "phiên bản may đo", nơi từng chi tiết phản ánh dấu ấn riêng của chủ nhân. Đây là giá trị mà căn hộ tiêu chuẩn khó lòng tái hiện.

Hình phối cảnh dự án. Ảnh: Citigrand

Giá trị khan hiếm giữa "vùng trũng giá"

Trong toàn bộ khu đô thị Cát Lái 152ha – một trong số ít khu đô thị được quy hoạch đồng bộ tại TP.HCM – chỉ còn 68 căn hộ trần cao 5,4m của Citigrand được giới thiệu ra thị trường. Chiều cao hiếm có này không chỉ mang lại sự khoáng đạt khác biệt, mà còn mở ra biên độ công năng linh hoạt, gia tăng đáng kể giá trị sử dụng. Với nhóm khách thuê khắt khe như chuyên gia và người nước ngoài, đây được xem là "tiện ích vô hình" mà thị trường căn hộ tiêu chuẩn khó có thể đáp ứng. Bởi vậy, mỗi căn hộ tại Citigrand trở thành một "tài sản sưu tầm", khan hiếm, bền giá và luôn nằm trong nhóm được định giá cao khi giao dịch.

Hình ảnh thực tế dự án Citigrand tại Khu đô thị Cát Lái

Không chỉ dừng lại ở kiến trúc, Citigrand còn sở hữu tọa độ chiến lược tại Cát Lái – khu vực đang đón nhận loạt dự án hạ tầng tỷ đô như Vành đai 2 – 3, cầu Cát Lái và các tuyến metro vành đai. Lịch sử bất động sản TP.HCM đã chứng minh: giá trị những dự án gắn liền với hạ tầng trọng điểm luôn tăng trưởng vượt trội. Nếu tại Thủ Thiêm hay An Phú giá trung bình đã vượt ngưỡng 100 triệu đồng/m², thậm chí mức giá cao nhất được ghi nhận trong 2025 chạm mốc gần 500 triệu đồng/m2 cho căn hộ, thì Citigrand vẫn đang ở mức từ 55 triệu đến dưới 60 triệu đồng/m². Sự chênh lệch rõ nét này không chỉ cho thấy dư địa tăng trưởng còn rất lớn, mà còn tạo nên "vùng an toàn" hiếm hoi cho nhà đầu tư.

Hình phối cảnh căn hộ trần cao 5,4 m tại dự án. Ảnh: Citigrand

Song hành cùng lợi thế vị trí, Citigrand còn ghi điểm với bài toán tài chính tối ưu. Dự án đã hoàn tất toàn bộ nghĩa vụ tài chính, loại bỏ rủi ro đội vốn, điều mà nhiều dự án khác khó đảm bảo trong bối cảnh bảng giá đất mới. Bên cạnh đó, chính sách bán hàng được thiết kế linh hoạt: chỉ cần 10% vốn ban đầu (tương đương 390 triệu), hỗ trợ vay 70% với lãi suất 0% và ân hạn gốc 24 tháng, kèm chiết khấu cho khách hàng đặt chỗ sớm. Đây là công cụ đòn bẩy giúp nhà đầu tư vừa giảm áp lực dòng tiền, vừa tối đa hóa biên độ sinh lời.

Sự hội tụ của kiến trúc độc bản – tọa độ hạ tầng chiến lược – giá vốn tối ưu đã tạo nên sức hấp dẫn đặc biệt cho Citigrand. Đây không chỉ là một dự án bất động sản, mà là một cơ hội đầu tư chiến lược, hiếm có trên thị trường. Với lợi thế khan hiếm, khả năng khai thác vượt trội và tiềm năng tăng giá dài hạn, căn hộ trần cao 5,4m tại Citigrand khẳng định vị thế như một lựa chọn dành cho những nhà đầu tư có tầm nhìn, những người tìm kiếm giá trị bền vững thay vì lướt sóng ngắn hạn.