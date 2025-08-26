Toà án nhân dân tỉnh An Giang tuyên hủy hợp đồng hợp tác đầu tư giữa Tập đoàn CIC và Công ty BĐS Đảo Vàng tại dự án Búng Gội

CTCP Tập đoàn CIC (HoSE: CKG) vừa công bố Bản án số 05 ngày 25/7/2025 về việc tranh chấp hợp đồng đầu tư với Công ty TNHH Dịch vụ Bất động sản Đảo Vàng.

Trong phiên phúc thẩm vụ tranh chấp hợp đồng hợp tác đầu tư giữa CKG với Đảo Vàng (Bản án sơ thẩm ngày 10/3/2025), Toà án nhân tỉnh An Giang đã quyết định:

Huỷ hợp đồng hợp tác đầu tư số 01/HĐHT-18 ngày 01/3/2018 và Phụ lục số PL-01 ngày 28/02/2020 giữa CKG và Đảo Vàng.

Thứ hai, không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của CKG về việc yêu cầu Đảo Vàng bồi thường hơn 18 tỷ đồng (3% tổng giá trị hợp đồng).

Thứ ba, CKG sẽ hoàn trả cho Đảo Vàng 65 tỷ đồng, đây là số tiền mà Đảo Vàng đã góp vốn để triển khai dự án.

Thứ tư, huỷ yêu cầu của Đảo Vàng khi đơn vị này yêu cầu CKG bồi thường cho Đảo Vàng các khoản với tổng số tiền 156,4 tỷ đồng.

Trước đó, trong phiên sơ thẩm, Đảo Vàng yêu cầu CKG tiếp nhận 62 khách hàng mà Đảo Vàng đã có công văn. Tuy nhiên, toà Phúc thẩm thống nhất xác định nếu các khách hàng có yêu cầu thì có quyền khởi kiện Đảo vàng thành vụ kiện khác để bảo về quyền lợi tại các hợp đồng hợp tác đã ký với Đảo Vàng.

Về nội dung vụ án, CKG là chủ đầu tư dự án khu biệt thự cao cấp Búng Gội (Sona Valley) thuộc khu phố Búng Gội, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, có diện tích 68.967,56 m2, được phê duyệt chi tiết 1/500 từ năm 2017.

Sau khi xem xét thực địa và hồ sơ pháp lý, Công ty Đảo Vàng đã ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư với CKG vào tháng 3/2018. Trong đó, CKG với tư cách chủ đầu tư sẽ tiếp nhận vốn góp từ đối tác để triển khai đầu tư dự án, sau đó sẽ phân chia doanh thu, hoàn trả vốn góp theo thỏa thuận.

Giá trị hợp đồng gần 600,9 tỷ đồng, trong đó giá trị quyền sử dụng đất hơn 217 tỷ đồng và chi phí xây dựng cơ sở hạ tầng và nhà ở dự kiến gần 384 tỷ đồng.

Công ty Đảo Vàng có trách nhiệm góp vốn số tiền trên cho CKG theo 2 giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 1 chia thành 3 đợt với tổng số tiền hơn 217 tỷ đồng, đợt 1 thanh toán 60 tỷ đồng ngay khi ký hợp đồng hợp tác; đợt 2 thanh toán 80 tỷ đồng ngay khi CKG hoàn thành thi công cơ sở hạ tầng dự án; đợt 3 thanh toán hơn 77 tỷ đồng còn lại khi CKG hoàn tất nghĩa vụ nộp thuế chuyển mục đích sử dụng đất và cấp giấy chứng quyền sử dụng đất cho dự án đủ điều kiện để chuyển nhượng cho khách hàng.

Giai đoạn 2 sẽ triển khai tương đương với 100% chi phí xây dựng cơ sở hạ tầng, công trình trên đất và các chi phí về đất khác như thuế chuyển mục đích sử dụng đất,... dự kiến khoảng gần 383,7 tỷ đồng.

Đến tháng 2/2020, hai bên ký thêm phụ lục hợp đồng với nội dung bên cạnh 60 tỷ đồng Công ty Đảo Vàng đã góp vốn đủ thì đợt 1 thanh toán còn bao gồm toàn bộ tiền chuyển mục đích sử dụng đất. Công ty Đảo Vàng phải có nghĩa vụ thanh toán cho CKG toàn bộ số tiền nộp thuế đất trong vòng 30 ngày kể từ khi CKG nhận được thông báo.

Tuy nhiên, khi có thông báo thuế của cơ quan chức năng vào tháng 10/2022, CKG đã nhiều lần gửi văn bản đề nghị đối tác thanh toán tiền chuyển mục đích sử dụng đất nhưng đến nay, Công ty Đảo Vàng vẫn không thực hiện đủ nghĩa vụ góp vốn của đợt 1 theo phụ lục đã ký.

Dựa trên hợp đồng ký năm 2018, CKG yêu cầu tòa án tuyên hủy bỏ hợp đồng hợp tác đầu tư và phụ lục ký giữa 2 bên do đối tác vi phạm nghĩa vụ thanh toán và thời hạn hợp đồng đã hết.

Với số tiền 65 tỷ đồng Công ty Đảo Vàng đã góp, CKG cho biết sau khi trừ đi số tiền phạt (3% tổng giá trị hợp đồng) thì sẽ chỉ hoàn trả cho đối tác gần 47 tỷ đồng.

Trong đơn phản tố, Công ty Đảo Vàng cho biết trên thực tế, có 2 điều kiện cần và đủ để thực hiện nghĩa vụ thanh toán nhưng phía CKG chưa hoàn thành. Đầu tiên là CKG chưa hoàn thành thi công cơ sở hạ tầng đúng thiết kế đã phê duyệt. Thứ hai là CKG chưa thực hiện ký hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai với các khách hàng do Công ty Đảo Vàng chỉ định.

Bên cạnh đó, trong quá trình thực hiện hợp đồng, Công ty Đảo Vàng đã có nhiều công văn trao đổi, yêu cầu CKG cập nhật tiến độ dự án nhưng không nhận được bất kỳ hồ sơ nào.

Về vấn đề thời hạn hợp đồng, Công ty Đảo Vàng cho biết trong nội dung hợp đồng hợp tác có điều khoản thời gian thực hiện kéo dài nếu diễn ra sự kiện bất khả kháng. Sự kiện được Công ty này nhắc đến ở đây là việc giãn cách xã hội do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Dựa trên các yếu tố trên, Công ty Đảo Vàng yêu cầu CKG phải tiếp tục thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng hợp tác, trong đó tiếp nhận ký hợp đồng mua bán trực tiếp với các khách hàng do Công ty Đảo Vàng chỉ định.

Công ty Đảo Vàng chỉ đồng ý hủy hợp đồng với điều kiện CKG bồi thương hơn 156 tỷ đồng, trả lại 65 tỷ đồng số tiền đã góp và tiếp nhận 62 khách hàng của Công ty Đảo Vàng.

Tú An