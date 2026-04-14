Claude lên ngôi, ChatGPT tụt dốc

Tại hội nghị HumanX diễn ra tuần này ở San Francisco, hàng nghìn chuyên gia công nghệ đổ về Trung tâm Hội nghị Moscone để thảo luận về làn sóng AI đang thay đổi cục diện kinh doanh. Giữa vô số cuộc trò chuyện về chatbot và công cụ tự động hóa, một cái tên nổi bật hơn hẳn phần còn lại: Claude của Anthropic.

Qua nhiều buổi thảo luận và trò chuyện với các nhà cung cấp tại khu vực triển lãm, Claude liên tục được nhắc đến như công cụ được ưa dùng nhất trong giới doanh nghiệp. Một nhà cung cấp thẳng thắn chia sẻ rằng cả nhóm của anh dùng Claude thường xuyên, trong khi cảm thấy ChatGPT và OpenAI đang "đi xuống", một nhận định mà nhiều người trong ngành đang bắt đầu đồng ý.

OpenAI mất đi hào quang?

Dù vừa hoàn thành vòng gọi vốn 122 tỷ USD và chuẩn bị lên sàn chứng khoán, OpenAI lại đang đối mặt với làn sóng hoài nghi ngày càng lớn. Công ty bị cho là thiếu định hướng rõ ràng khi tháng trước đột ngột dừng một loạt dự án đang triển khai, trong đó có Sora, công cụ tạo video bằng AI, cùng kế hoạch ra mắt phiên bản ChatGPT có phong cách giao tiếp "gợi cảm" hơn. Thay vào đó, OpenAI tập trung hẳn vào hai mảng là dịch vụ doanh nghiệp và lập trình.

Ngoài chuyện nội bộ, hình ảnh của công ty còn bị ảnh hưởng bởi một bài viết trên tạp chí New Yorker đặt câu hỏi về độ tin cậy của CEO Sam Altman. Mối quan hệ của OpenAI với chính quyền Trump cũng như quyết định chèn quảng cáo vào ChatGPT càng khiến dư luận thêm bất bình.

Tại HumanX, Bret Taylor, đồng sáng lập kiêm CEO của Sierra, đồng thời là chủ tịch hội đồng quản trị OpenAI, đứng ra bảo vệ Altman trước câu hỏi từ nhà báo Alex Heath. "Sam là một trong những lãnh đạo và giám đốc điều hành được chú ý nhiều nhất thế giới," Taylor nói. "Nếu bạn muốn tìm người chỉ trích anh ấy, bạn sẽ tìm thấy và họ sẽ rất thẳng thắn. Nhưng tôi cho rằng Sam thực sự xuất sắc, cả về tư cách lãnh đạo lẫn nhân cách."

Hai ông lớn vẫn song hành

Dù vậy, nhìn vào doanh thu thực tế, OpenAI và Anthropic vẫn đang chạy sát nhau. Phân tích tài chính gần đây của tờ Wall Street Journal xếp cả hai vào nhóm "doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất trong lịch sử công nghệ". Theo nghĩa đó, việc OpenAI "đi xuống" có thể chỉ đơn giản là không còn thống trị tuyệt đối, bởi giờ đây đã có đối thủ xứng tầm, điều hoàn toàn bình thường trong bất kỳ ngành nào.

Để giữ vị thế, OpenAI tuần này công bố gói đăng ký mới 100 USD (khoảng 2,6 triệu đồng) mỗi tháng, cho phép người dùng sử dụng Codex, công cụ hỗ trợ lập trình của hãng, với mức độ truy cập cao hơn đáng kể. Động thái này được đánh giá là nhằm mở rộng tệp người dùng Codex, đồng thời cạnh tranh trực tiếp với Claude Code của Anthropic.

Kỷ nguyên AI tự động hóa công việc

Tại một phiên thảo luận khác cùng phóng viên Rachel Metz của Bloomberg, Giám đốc kỹ thuật mảng doanh nghiệp của OpenAI, ông Srinivas Narayanan, nhấn mạnh tốc độ thay đổi chóng mặt của công nghệ hiện nay. "Chúng ta đang sống trong một thời khắc phi thường, khi mỗi tháng, thậm chí mỗi ngày, đều có điều gì đó mới để mong đợi," ông nói. Về lĩnh vực lập trình tự động, ông cho biết: "Chúng tôi biết AI sẽ tác động đến kỹ thuật phần mềm, mọi người đã dùng công cụ hỗ trợ lập trình suốt năm qua, nhưng chỉ trong vài tháng gần đây, cả lĩnh vực đã thay đổi hoàn toàn."

Trong bối cảnh các ứng dụng sáng tạo của AI chưa tạo được đột phá rõ ràng, làn sóng AI tự động hóa quy trình làm việc đang trở thành trọng tâm chú ý của toàn ngành. Mức độ mà các doanh nghiệp bắt đầu giao việc cho những "trợ lý tự động" này đang vượt xa nhiều dự báo, và tất cả xảy ra trong một khoảng thời gian ngắn đến bất ngờ. Tương lai, theo lời Narayanan, vẫn còn rất rộng mở.