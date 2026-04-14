Từ đỉnh cao đến bờ vực: Thung lũng Silicon từng dẫn dắt công nghệ giờ bị thế lực AI mới vượt mặt, cú quay xe khiến cả thế giới choáng váng

Theo Sumeet Vaidya, CEO của Crafting tới tờ Fortune, đây là một sự rúng động trên nhiều phương diện. Trong lịch sử, những startup xuất sắc nhất tại Thung lũng Silicon luôn đi trước thời đại vài bước. Họ xây dựng nên những đế chế và huyền thoại kinh doanh bằng cách đoán trước điều con người khao khát khi một xu hướng mới bùng nổ.

Ngày nay, Thung lũng Silicon đang tụt lại phía sau chính những chuẩn mực xã hội mà họ từng tạo ra suốt nhiều năm. Không những vậy, các ông lớn đang mải mê bảo vệ những mô hình kinh doanh khép kín, khiến họ không còn đổi mới mạnh mẽ như trước. Và thời gian thì chẳng chờ đợi họ.

Khi nhu cầu xã hội buộc các ông lớn phải chạy theo

Như chúng ta đang chứng kiến qua tốc độ cập nhật mô hình nhanh chóng, các plug-in chuyên ngành và hàng loạt tính năng mới, áp lực ngày càng đè nặng lên các ông lớn công nghệ. Những “cẩm nang quyền lực” từng kiểm soát và định hướng xã hội trong thời kỳ đầu của web, di động và điện toán đám mây hiện nay đã lỗi thời, buộc họ phải nhượng bộ và cung cấp đúng thứ người dùng muốn.

Tương lai của các trợ lý AI cần những lớp điều phối và sắp đặt mà không quan tâm đến việc người dùng đang dùng loại điện thoại nào, công ty sử dụng nhà cung cấp đám mây nào, hay người dùng thích mô hình của phòng thí nghiệm hàng đầu nào hơn. Chúng chỉ đơn giản là hoạt động được với mọi thứ.

Điều đó hoàn toàn khả thi ở thời điểm hiện tại, nhưng các lãnh đạo AI vẫn đang phủ nhận và quyết tâm giữ người dùng ở lại trong hệ sinh thái riêng của mình. Và điều này đang phải trả giá bằng chính tinh thần đổi mới từng đưa Thung lũng Silicon lên bản đồ thế giới.

Trong khi đó, quyền riêng tư và bảo mật lại đang bị ném qua cửa sổ, khi nhiều người tin rằng họ có thể tùy biến một tác nhân (hoặc một nhóm tác nhân) bằng kho dữ liệu khổng lồ gồm email, tin nhắn iMessage từ bạn bè, biên bản các cuộc họp giao dịch và mọi phần mềm khác mà họ phải xử lý hàng ngày.

AI lý tưởng là có thể sử dụng được mọi lúc, mọi nơi

Mọi nhà cung cấp quy mô lớn và các công ty đương nhiệm lâu đời hoạt động tại Thung lũng Silicon đều đang tập trung cao độ vào việc đưa các công cụ AI vào mọi khía cạnh trong hệ sinh thái của họ mà họ có thể nghĩ ra, bất kể tâm lý hay nhu cầu của khách hàng. Và điều đó không hiệu quả.

Người dùng ngày càng kỳ vọng AI có thể làm việc như họ mà không bị ràng buộc bởi một nền tảng, sản phẩm hay hệ sinh thái đóng kín nào. Họ muốn được AI hỗ trợ cho cả cuộc sống cá nhân lẫn công việc, và có thể làm những gì họ làm.

Từ Mark Zuckerberg đến người hàng xóm của bạn, ai cũng đang tìm cách xây dựng và triển khai một trợ lý AI không chỉ hiểu công việc, mà còn chủ động thực hiện công việc đó. Điều này khiến cả các công ty mô hình AI tiên phong lẫn các gã khổng lồ phần mềm truyền thống phải cuống cuồng chạy theo.

Lời hứa về việc tự động hóa những công việc tẻ nhạt ở cơ quan hay ở nhà bằng cách kết nối các trợ lý AI lại với nhau có vẻ như đang ở rất gần, nhưng vẫn còn nằm ngoài tầm với. Những lợi ích có vẻ lớn hơn rủi ro, nhưng không ai hoàn toàn chắc chắn về điều này.

Ví dụ gây sốc nhất về điều này đã xảy ra ngay tại trung tâm của Thung lũng Silicon. Trong cơn sốt chứng minh cho các công ty thấy rằng AI có thể tạo ra mã nguồn tốt như các kỹ sư, những người tiên phong giờ đây đang bị nhấn chìm trong một núi mã nguồn do AI tạo ra mà không có cách nào dễ dàng để đảm bảo tất cả các bản thảo mới viết đều chính xác.

Điểm nghẽn đã chuyển từ việc tạo ra mã nguồn sang việc kiểm tra mã và thậm chí là kiểm tra lại các bản kiểm tra mã của tác nhân AI, một vấn đề đã được làm rõ một cách đau đớn qua sự cố ngừng hoạt động của AWS do AI gây ra.

Các kỹ sư thực tế đang dành nhiều thời gian hơn để kiểm tra lại những gì AI đã viết và chờ đợi các quy trình thử nghiệm tồn đọng chạy xong. Mọi thứ đang nhanh chóng tiến đến mức mà tất cả mọi người, từ CEO đến kỹ sư backend mới vào nghề, đều đặt câu hỏi rằng liệu các đội ngũ kỹ thuật có thực sự đang làm việc hiệu quả hơn hay không.

Người dùng cần AI “nói một, biết mười”

Công cụ AI chỉ mạnh đến mức khả năng cho phép của nó. Đó là lý do những người tiên phong đang “cuồng nhiệt” gom mua mọi chiếc Mac Mini có thể, rồi ném toàn bộ phần mềm họ dùng vào đó. AI cần có khả năng soạn thảo tin nhắn, truy cập email, xem xét các quyết định trong cuộc họp, theo dõi tiến độ giao dịch, hiểu các quy tắc thương hiệu và nhiều hơn thế nữa. Không một công ty nào từng thành công trước đây có thể, hoặc muốn xây dựng điều đó.

Một “bí mật công khai” là các mô hình AI đang dần trở thành hàng hóa phổ thông. Các ông lớn cần xây dựng cho một tương lai đa mô hình, đa hệ sinh thái nếu muốn thu hẹp khoảng cách đổi mới và giành lại vai trò dẫn dắt trong kỷ nguyên AI.

Ví dụ, NanoClaw là một điềm báo cho việc AI nên trông như thế nào trong tương lai. Chúng ta đã thấy điều này với việc áp dụng nhanh chóng các công cụ như Town cho những cá nhân cần một trợ lý 24/7 có hiệu quả thực sự.

Nó cũng đang tác động đến Crafting, nơi chúng ta thấy các đội ngũ kỹ thuật doanh nghiệp đang kết nối dữ liệu từ vô vàn nguồn khác nhau để xây dựng các tác nhân thực sự có thể triển khai sản phẩm như các kỹ sư phần mềm.

Ngay cả các công cụ cấp thấp hơn như Zapier và Gumloop cũng đang thu hút những người không chuyên về kỹ thuật, là những người đang tự tạo ra hệ thống điều phối tác nhân cá nhân cho riêng mình.

Điều này cho chúng ta thấy: Mọi người không phản đối AI nếu nó thực sự có thể làm những điều chúng ta muốn. Trên thực tế, những điều chúng ta muốn AI thực hiện sẽ đưa công nghệ này vào đời sống hàng ngày của đại chúng và vào các doanh nghiệp ở quy mô lớn.

Chưa rõ ai sẽ trụ vững trước sự cạnh tranh và giành chiến thắng khi kỷ nguyên AI chạm đến đỉnh cao. Nhưng có một điều rõ ràng là, khác với mọi chu kỳ đổi mới sáng tạo khác trong lịch sử Thung lũng Silicon, các startup cuối cùng sẽ trở thành chất keo kết nối tất cả.

Sau nhiều thập kỷ định đoạt cách thế giới trải nghiệm công nghệ, những ông lớn tại đây cần phải cúi đầu trước nhu cầu xã hội và xây dựng các hệ sinh thái AI mà mọi người thực sự mong muốn, nếu không họ sẽ mất trắng hoàn toàn.

* Nguồn: Fortune ﻿