NVIDIA sắp mua lại hãng PC lớn sau hơn một năm đàm phán

NVIDIA đang xem xét thâu tóm một công ty OEM quy mô lớn, theo báo cáo từ SemiAccurate, động thái có thể thay đổi đáng kể bức tranh thị trường PC trong tương lai gần.

Theo thông tin từ SemiAccurate, trang chuyên theo dõi ngành bán dẫn, NVIDIA đã tiến hành đàm phán trong hơn một năm qua để mua lại một công ty lớn trong lĩnh vực PC và máy chủ. Nguồn tin cho biết các cuộc thảo luận đang "tiến đến giai đoạn cuối", tức là thương vụ có thể được chốt trong thời gian tới. Thông tin này được chia sẻ bởi người dùng có tên Jukan trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý của cộng đồng công nghệ toàn cầu.

Hiện tại, báo cáo không tiết lộ danh tính công ty mục tiêu cũng như chi tiết về điều khoản hay quy mô thương vụ. Do đó, cần thận trọng khi đánh giá thông tin này cho đến khi có xác nhận chính thức từ phía NVIDIA.

Tham vọng đưa chip laptop lên 150 triệu thiết bị

Để hiểu lý do NVIDIA có thể nhắm đến một thương vụ như vậy, cần nhìn vào chiến lược mà công ty đang theo đuổi trong thị trường máy tính xách tay. CEO Jensen Huang từng đặt mục tiêu đưa chip laptop của NVIDIA vào tối đa 150 triệu thiết bị, con số này cho thấy tham vọng chiếm lĩnh thị phần lớn hơn ở phân khúc tiêu dùng, nơi NVIDIA chưa thực sự hiện diện mạnh so với mảng GPU rời hay trung tâm dữ liệu.

Nếu thâu tóm được một nhà sản xuất thiết bị OEM hoặc ODM, NVIDIA sẽ không còn đơn thuần là nhà cung cấp chip mà trở thành một nhà sản xuất PC trực tiếp. Điều này cho phép công ty kiểm soát toàn bộ quá trình từ thiết kế phần cứng đến phân phối sản phẩm, qua đó tối ưu hóa hiệu năng và mức tiêu thụ điện năng theo đúng ý muốn, thay vì phụ thuộc vào từng đối tác lắp ráp như hiện nay.

MSI và các OEM Đài Loan là ứng viên tiềm năng

Mặc dù báo cáo không nêu tên bất kỳ công ty cụ thể nào, giới phân tích nhận định NVIDIA nhiều khả năng sẽ nhắm đến các nhà sản xuất OEM đến từ Đài Loan, tiêu biểu là MSI, vốn là đối tác lâu năm trong lĩnh vực GPU. NVIDIA hiện đang chiếm hơn 90% thị phần GPU toàn cầu, một phần lớn nhờ mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với các đối tác như MSI, ASUS và Gigabyte. Trong khi đó, Dell hay HP tuy là những thương hiệu PC lớn nhưng theo đuổi chiến lược thị trường đại trà, ít phù hợp hơn với định hướng tập trung vào gaming và hiệu năng cao mà NVIDIA đang hướng đến.

Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng chi phí cho một thương vụ thâu tóm OEM quy mô lớn không thực sự tương xứng với mục tiêu mở rộng phân phối chip laptop, ngay cả khi nhắm vào cộng đồng game thủ. Về mặt lý thuyết, NVIDIA có thể đạt kết quả tương tự thông qua các thỏa thuận hợp tác chiến lược thay vì mua lại toàn bộ công ty.

Bối cảnh thị trường PC đang khó khăn

Tin đồn xuất hiện vào thời điểm ngành PC đang trải qua giai đoạn bất định, khi làn sóng AI và các vấn đề về chuỗi cung ứng khiến các nhà sản xuất khó duy trì nhu cầu từ người tiêu dùng. Trong bối cảnh đó, một động thái táo bạo từ NVIDIA, công ty đang ở đỉnh cao trong mảng AI và trung tâm dữ liệu, có thể tạo ra sự đảo lộn đáng kể cho các thương hiệu PC truyền thống.