eTax Mobile chỉ hiển thị thông tin quyết toán thuế từ 2021-2025, làm sao để tra cứu quá trình đóng thuế của những năm trước đó?

Theo Ngọc Linh | 14-04-2026 - 14:15 PM | Kinh tế số

Trên ứng dụng eTax Mobile, thông tin quyết toán thuế chỉ hiển thị từ năm 2021 đến 2025.

Với những người đã đi làm trên 5 năm, nếu gần đây có truy cập ứng dụng eTax Mobile để kiểm tra quá trình quyết toán thuế, chắc hẳn không ít người sẽ băn khoăn: Tại sao thông tin quyết toán thuế chỉ hiển thị từ năm 2021 đến năm 2025, còn những năm trước đó không có? Và phải làm sao nếu muốn truy soát thông tin đóng thuế, kiểm tra nợ thuế nếu có của những năm về trước?

Thử trò chuyện với “Trợ lý eTax” trên ứng dụng eTax Mobile và đây là câu trả lời.

Hỏi: Tôi đi làm full-time từ năm 2017, nhưng hồ sơ quyết toán thuế của tôi hiện chỉ có thông tin từ năm 2021 đến năm 2025. Làm sao để xem thông tin quyết toán thuế trong những năm 2017, 2018, 2019, 2020?

Trợ lý eTax trả lời: Chức năng “Tra cứu thông tin quyết toán thuế TNCN trên ứng dụng eTax Mobile hiện tại chỉ chó phép người dùng tra cứu dữ liệu từ năm 2021 trở đi… Nếu cần thông tin chi tiết về quyết toán thuế của các năm trước 2021, vui lòng liên hệ trực tiếp với cơ quan thuế quản lý hoặc truy cập Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế (nếu có tài khoản) để được hỗ trợ và cung cấp thông tin.

Hỏi: Nếu trên app eTax Mobile hiển thị rằng tôi đang không nợ thuế, thì có thể yên tâm là từ năm 2017 đến năm 2020, tôi đã hoàn thành toàn bộ nghĩa vụ đóng thuế hay không?

Trợ lý eTax trả lời: Việc hiển thị “không nợ thuế” trên ứng dụng eTax Mobile thường phản ánh nghĩa vụ thuế hiện tại và các kỳ gần nhất mà hệ thống có thể truy xuất. Đối với các năm từ 2017 đến 2020, thông tin chi tiết về quyết toán thuế không hiển thị trực tiếp trên ứng dụng eTax Mobile.

Do đó để hoàn toàn yên tâm đã hoàn thành toàn bộ nghĩa vụ thuế cho các năm từ 2017 đến 2020, bạn cần liên hệ trực tiếp với cơ quan thuế quản lý để được kiểm tra và xác nhận lại thông tin chi tiết về các nghĩa vụ thuế của những năm này.

Như vậy, người lao động cần lưu ý chủ động làm việc với cơ quan thuế quản lý để kiểm tra nghĩa vụ đóng thuế của các năm từ 2021 trở về trước (nếu có).

