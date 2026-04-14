Từ chối trả tiền chuộc, Rockstar chứng minh nước cờ cao tay: hacker tung hê tất cả nhưng vẫn ra về "tay trắng"

Chỉ một ngày trước thời hạn chót trả tiền chuộc, nhóm tin tặc ShinyHunters (những kẻ đã tấn công Rockstar Games vào tuần trước) đã quyết định công khai toàn bộ dữ liệu đánh cắp được lên internet. Tuy nhiên, các thành viên trên diễn đàn GTA Forums sau khi "mổ xẻ" tập tài liệu này đã nhanh chóng nhận ra rằng bất kỳ ai đang hy vọng tìm kiếm những thông tin chi tiết về siêu phẩm Grand Theft Auto 6 (GTA 6) đều sẽ phải thất vọng.

Thực tế này hoàn toàn trùng khớp với tuyên bố trước đó của Rockstar rằng tin tặc chỉ tiếp cận được "một lượng hạn chế thông tin không quan trọng của công ty". Dữ liệu bị rò rỉ chủ yếu là các báo cáo bán hàng và tài chính, cho thấy Rockstar đã hoàn toàn đúng đắn khi quyết định không trả một đồng tiền chuộc nào cho nhóm tin tặc này.

Khoảng cách doanh thu "một trời một vực" giữa hai bom tấn

Mặc dù không có bí mật nào về các tựa game mới, số dữ liệu lại cho thấy rõ cách Rockstar đang kiếm bộn tiền thông qua các dịch vụ trực tuyến của mình. Đặc biệt, nó hé lộ sự mất cân đối nghiêm trọng về mặt doanh thu giữa hai tựa game đình đám là Red Dead Online và GTA Online.

Theo một bài đăng trên GTA Forums (và đã được nguồn tin uy tín xác minh), Red Dead Online mang về doanh thu trung bình hơn 500.000 USD mỗi tuần trong giai đoạn từ tháng 6/2024 đến tháng 4/2026, tương đương với mức ước tính khoảng 26,4 triệu USD/năm.

Red Dead Online không đạt được thành công tương tự như GTA Online.

Trong khi đó, con số này của GTA Online lên tới 9,6 triệu USD/tuần (tính từ tháng 9/2025 đến tháng 4/2026), mang lại mức doanh thu hàng năm ước tính xấp xỉ 500 triệu USD. Khoảng cách khổng lồ này đã giải thích một cách hợp lý lý do vì sao Rockstar quyết định dồn toàn lực vào "con gà đẻ trứng vàng" GTA Online và đành lòng bỏ mặc Red Dead Online tụt dốc.

Nền tảng PC "thất sủng"

Một điểm đáng chú ý và gây bất ngờ khác từ tài liệu rò rỉ chính là cách phân bổ doanh thu của GTA Online trên các nền tảng. Cụ thể, nền tảng PC bị bỏ lại ở vị trí chót bảng với khoảng cách rất xa, chỉ chiếm một phần nhỏ cả về lượng người dùng hoạt động lẫn lượng đặt trước hàng tuần so với hệ máy console.

Doanh thu từ nền tảng PC chỉ chiếm một phần nhỏ bé.

Hệ máy PlayStation 5 hiện đang thống trị hoàn toàn sân chơi này với khoảng dưới 3,5 triệu người dùng hoạt động hàng tháng và tạo ra 4,5 triệu USD doanh thu đặt trước mỗi tuần. Trái ngược với sự bùng nổ đó, nền tảng PC tỏ ra vô cùng lép vế khi chỉ ghi nhận 894.621 người dùng hoạt động hàng tuần và mức doanh thu đặt trước vỏn vẹn 264.273 USD mỗi tuần.

Những con số biết nói này tiếp tục củng cố định hướng “console trước - PC sau” của Rockstar. Những tựa game đình đám của hãng, như GTA và Red Dead Redemption, đều đổ bộ lên nền tảng máy chơi game trước khi đặt chân lên PC. Dù rằng game thủ PC đông đảo và nền tảng PC phổ biến hơn, doanh thu từ GTA Online cho thấy lý do chính đáng khiến Rockstar ưu tiên hệ máy console.